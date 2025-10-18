4 doanh nghiệp Mỹ bồi thường gần 2 triệu USD vì bán túi nilon không thể tái chế

Bốn doanh nghiệp sản xuất túi nilon phải bồi thường California gần 2 triệu USD khi bán hàng tỷ túi nilon dán nhãn "có thể tái chế" nhưng không thể tái chế như cam kết.

Thông tin trên được ông Rob Bonta, Tổng chưởng lý California, thông báo ngày 17/10, sau khi kết thúc điều tra về hoạt động tái chế túi nilon theo cam kết của doanh nghiệp. Bốn doanh nghiệp sản xuất túi nilon bồi thường 1,8 triệu USD gồm Revolution Sustainable Solutions, Metro Poly, PreZero US Packaging và Advance Polybag, đồng thời ngừng kinh doanh túi nilon tại bang.

Họ phải bồi thường do cáo buộc vi phạm Đạo luật Khiếu nại tiếp thị môi trường, Luật Quảng cáo sai sự thật và Luật Cạnh tranh không lành mạnh của bang.

Bên cạnh đó, chính quyền California cũng kiện ba doanh nghiệp sản xuất túi nilon lớn của bang gồm Novolex Holdings, Inteplast Group và Mettler Packaging với các cáo buộc tương tự.

California cấm túi mua sắm dùng một lần từ năm 2017. Tuy nhiên, các doanh nghiệp được phép sản xuất và kinh doanh túi loại dày, bởi cơ quan chức năng cho rằng loại này có thể tái sử dụng, kèm điều kiện tái chế nội bang sau đó. Thêm vào đó, bang cũng chuyển trách nhiệm tái chế từ cộng đồng địa phương sang nhà sản xuất từ năm 2022.

Túi nilon tái sử dụng bị bỏ lại tại Laguna Niguel, California, Mỹ, ngày 1/12/2021. Ảnh: Reuters

7 doanh nghiệp trên cung cấp hàng tỷ túi nilon loại dày cho các nhà bán lẻ bang California và xác thực rằng chúng đáp ứng các yêu cầu "có thể tái chế" nội bang theo quy định. Tuy nhiên, theo điều tra và khảo sát tái chế toàn bang, cơ quan chức năng kết luận tất cả loại túi này đều không thể tái chế tại California.

Tái chế nhựa là thách thức trên toàn nước Mỹ, với tỷ lệ tái chế chỉ đạt 6%. 94% rác nhựa còn lại được chôn lấp, đốt hoặc thải ra môi trường theo nhiều cách. Tại California, theo Ủy ban tái chế CalRecylce của bang, chỉ 3 loại chai nhựa đáp ứng được tiêu chí "có thể tái chế" nội bang. Tức, túi nilon không đạt chuẩn này.

Để các vật liệu như túi nilon được tái chế, hệ thống thu gom, cơ sở hạ tầng xử lý và thị trường hỗ trợ tái chế được thiết lập. Tuy nhiên, California cho rằng các nhà sản xuất nhựa chưa nỗ lực để xây dựng hệ thống và hạ tầng nói trên. Điều này khiến việc bỏ những chiếc túi nilon vào thùng tái chế lề đường gây trở ngại cho hoạt động xử lý rác thải.

Văn phòng tổng chưởng lý đã khảo sát 69 cơ sở xử lý và tái chế chất thải tại bang. Chỉ hai cơ sở chấp nhận tái chế túi nilon, nhưng không thể xác nhận chúng thực sự đã được tái chế.

Khi được triệu tập, 7 doanh nghiệp sản xuất túi nilon không thể xuất trình bất cứ tài liệu nào chứng thực số lương túi đã được tái chế, đồng thời không xác định được tỷ lệ tái chế trên tổng số túi bán ra cho các cửa hàng bán lẻ ở California.

Trong khi khó chứng thực hoạt động tái chế, họ sử dụng biểu tượng tái chế hình "ba mũi tên đuổi theo", vi phạm Luật Quảng cáo và Luật Khiếu nại tiếp thị môi trường. Theo quy định, họ chỉ có thể dùng biểu tượng này trong quảng cáo, tiếp thị, nếu chứng minh hầu hết sản phẩm này được tái chế ở California.

"Các hành động pháp lý của chúng tôi hôm nay chỉ ra rằng: Không một công ty nào đứng trên luật pháp", ông Bonta nói.

Các nhà vận động môi trường hài lòng với thỏa thuận và vụ kiện các nhà sản xuất túi nilon của chính quyền bang. "Thật vô lý khi một thứ bạn chỉ sử dụng trong vài phút lại tồn tại hàng thế kỷ", Nick Lapis, Giám đốc vận động của tổ chức phi lợi nhuận Californians Against Waste, nói. Dù vậy, ông thêm rằng những chiếc túi nilon sẽ biến mất khỏi California chưa đầy ba tháng nữa.

Cuối năm ngoái, California thông qua quy định loại bỏ dần túi nilon dày tại siêu thị và cửa hàng bán lẻ ở California, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Năm 2023, nhóm nhà báo của ABC News đã tiến hành một cuộc điều tra tìm hiểu đường đi của túi nilon sau khi được bỏ vào thùng tái chế. Họ gắn thẻ theo dõi điện tử lên 46 bọc túi nilon tại các thùng tái chế ở chuỗi cửa hàng WalMart và Target. Tuy nhiên, chỉ bốn bọc thực sự được đưa đến trung tâm tái chế. Một nửa được đưa ra bãi chôn lấp và lò đốt, bảy bọc dừng hoạt động tại các trạm trung chuyển hoặc phân loại, sáu bọc được chuyển trả cửa hàng, và ba bọc được đưa đến Indonesia và Malaysia.

Bảo Bảo (theo Reuters, Mercury)