4 điều các chuyên gia khuyên làm khi khó ngủ

Nghe một chương trình thú vị, đi đến một nơi khác trong nhà và thư giãn, nhắc nhở bản thân tình trạng này tạm thời là những lời khuyên của chuyên gia khi bạn khó ngủ.

Nghiên cứu cho thấy có từ 50 đến 70 triệu người Mỹ mắc chứng rối loạn giấc ngủ mạn tính và cứ ba người trưởng thành thì có một người nói rằng họ không ngủ đủ giấc mỗi ngày. Nếu bạn thường xuyên khó ngủ, tốt nhất nên đi khám bác sĩ để đánh giá nguyên nhân.

Dưới đây là lời khuyên của 4 chuyên gia về cách họ xử lý khi khó ngủ.

Nghe một chương trình thú vị

Tiến sĩ Jade Wu, chuyên gia y học hành vi về giấc ngủ và là tác giả của cuốn sách "Hello Sleep: The Science and Art of Overcoming Insomnia Without Medications", cho biết khi khó ngủ, cô nghe sách nói hoặc bài giảng.

"Tôi coi thời gian khó ngủ là thời gian dành cho bản thân để tận hưởng những điều tôi không có thời gian làm", cô nói. Wu cũng khuyên mọi người nên bắt đầu thói quen nghe sách nói trong giờ thức giấc. Cô gợi ý nên tránh nội dung quá kích thích.

Nếu bạn thường xuyên khó ngủ, tốt nhất nên đi khám bác sĩ để đánh giá nguyên nhân. Ảnh: Pexels

Thay đổi tư duy tích cực

Tiến sĩ W. Christopher Winter, bác sĩ thần kinh và chuyên gia về giấc ngủ, cho biết việc thay đổi tư duy về giấc ngủ có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Ông không coi việc khó ngủ là tình huống tiêu cực.

"Bí quyết để vượt qua chứng mất ngủ là tìm thấy niềm vui khi nằm trên giường, dù đang thức", ông nói. Winter nhấn mạnh rằng việc khó ngủ đôi khi là điều "bình thường" và mọi người nên có kế hoạch cho tình huống này.

Đi đến một nơi khác trong nhà và thư giãn

Tiến sĩ Eunice Torres Rivera, bác sĩ chuyên khoa y học giấc ngủ, cho biết khi không thể ngủ được, bà sẽ ra khỏi giường và đi đến một khu vực khác trong nhà. Nơi đó cần thoải mái, ánh sáng mờ hoặc tối. Sau đó, bà sẽ thực hiện một số hoạt động thư giãn như tập thở hoặc nghe thiền.

Tiến sĩ Rivera cho biết bạn cũng có thể xem tivi, nhưng nên đặt màn hình ở chế độ ban đêm hoặc sử dụng bộ lọc ánh sáng xanh.

Nhắc nhở bản thân rằng tình trạng này chỉ là tạm thời

Tiến sĩ Andrea Spaeth, nhà nghiên cứu y học về giấc ngủ, cho biết việc cố gắng suy nghĩ về nguyên nhân gây mất ngủ rất hữu ích. "Thông thường, đó là do quá nhiều caffeine hoặc căng thẳng", bà nói. "Sau đó, tôi tự nhắc mình rằng nó chỉ là tạm thời và không sao cả khi thỉnh thoảng có một đêm ngủ không ngon giấc". Bà cũng nhấn mạnh rằng việc căng thẳng về giấc ngủ không đủ sẽ chỉ làm tình hình tồi tệ hơn.

Mỹ Ý (Theo Health)