4 điểm nóng ở đại chiến Arsenal - Man City

AnhCuộc đấu tay đôi của hai ngòi nổ Madueke - Doku và bài toán mang tên Haaland cho hàng thủ Arsenal là những điểm nhấn chiến thuật ở trận đại chiến ở vòng 5 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates hôm nay.

Madueke hay Doku sẽ tỏa sáng? Arsenal và Man City đều sở hữu nhiều cầu thủ tấn công giàu kỹ thuật, nhưng tâm điểm trận đại chiến sắp tới có thể nằm ở hai cánh, nơi Noni Madueke và Jeremy Doku hứa hẹn tạo ra sự khác biệt.

Vị trí những pha chạm bóng của Noni Madueke trong trận Arsenal thắng Nottingham Forest 3-0 ở vòng bốn Ngoại hạng Anh. Ảnh: Premier League

Trong khi Bukayo Saka vắng mặt, Madueke - tân binh từ Chelsea - đang chơi đầy tự tin bên hành lang phải. Tiền vệ người Anh là ngòi nổ nguy hiểm nhất của Arsenal trong trận gặp Liverpool, rồi tiếp tục làm khổ hậu vệ đối phương bằng những pha đi bóng tốc độ trong các chiến thắng trước Nottingham Forest và Bilbao.

Riêng trận thắng Nottingham Forest 3-0 ở vòng trước, Madueke tạo ra 5 cơ hội, thường xuyên đưa bóng xuống sát biên rồi tạt cho đồng đội. Với trung bình 9,66 lần chạm bóng trong vòng cấm mỗi 90 phút - cao nhất Ngoại hạng Anh hiện tại, ngôi sao người Anh trở thành vũ khí lợi hại nhất của "Pháo thủ", đập tan những nghi ngờ ban đầu.

Trong khi đó, Man City kỳ vọng vào sự bùng nổ của Doku. Tiền vệ người Bỉ có hai kiến tạo ở derby Manchester, rồi tự mình ghi bàn tuyệt đẹp ấn định chiến thắng 2-0 trước Napoli tại Champions League. Doku đang dẫn đầu giải về số lần tạo cơ hội từ những tình huống bóng sống (3,2 lần mỗi 90 phút) và được xem là cầu thủ có khả năng một đấu một hay nhất giải.

Mối nguy từ Reijnders. Ngoài các mũi nhọn quen thuộc như Erling Haaland hay Doku, Arsenal còn phải đặc biệt cảnh giác với tân binh Tijjani Reijnders - tiền vệ đang tạo khác biệt nhờ những pha xâm nhập vòng cấm từ tuyến hai.

13 pha di chuyển vào vòng cấm đối phương của Tijjani Reijnders tại Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026. Ảnh: Opta

Cầu thủ người Hà Lan có khả năng bứt tốc từ giữa sân để đột nhập vào một phần ba cuối sân, khiến nhiệm vụ theo kèm đặt nặng lên vai Declan Rice hoặc Martin Zubimendi. Đây cũng có thể là toan tính của Pep Guardiola, khi Zubimendi vốn không mạnh trong việc che chắn không gian rộng, và Reijnders hoàn toàn có thể khai thác điểm yếu đó bằng những pha di chuyển không bóng.

Tijjani Reijnders băng lên ghi bàn nhân đôi tỷ số cho Man City trong trận thắng chủ nhà Wolves 4-0 ở vòng 1 Ngoại hạng Anh ngày 16/8/2025. Ảnh: Reuters

Reijnders nằm trong nhóm những tiền vệ di chuyển hiệu quả nhất Ngoại hạng Anh mùa này. Chỉ Bryan Mbeumo (Man Utd) sở hữu nhiều pha chạy chỗ kết thúc bằng cú sút của đồng đội hơn với 18 tình huống. Xếp sau là Reijnders (Man City) và Marcus Tavernier (Bournemouth) cùng có 15 lần, Enzo Fernandez (Chelsea) đạt 14 và Florian Wirtz (Liverpool) là 12.

Không ngại chơi bóng dài. Arsenal và Man City đều nổi tiếng với lối đá kiểm soát và chuyền bóng nhuần nhuyễn, nhưng trên thực tế, cả hai không hề ngại triển khai những đường bóng dài khi cần thiết. Trận đại chiến tại Emirates vì thế có thể được định đoạt bởi đội nào tận dụng hiệu quả hơn các tình huống chuyển đổi trạng thái.

Riccardo Calafiori chuyền dài một chạm để Viktor Gyokeres bứt tốc ghi bàn trong trận Arsenal thắng Leeds 5-0 ở vòng hai Ngoại hạng Anh. Ảnh: Premier League

Man City vốn tồn tại điểm yếu trước các pha phản công và bóng dài. Với sự xuất hiện của Viktor Gyokeres trên hàng công, Arsenal giờ có thêm lựa chọn để đá trực diện vào khoảng trống sau lưng hàng thủ dâng cao. Pha lập công đầu tiên của tiền đạo Thụy Điển ở Ngoại hạng Anh, từ pha chuyền bổng của Riccardo Calafiori trong trận gặp Leeds, chính là minh chứng.

Arsenal hiện là đội có số pha tấn công trực diện nhiều thứ hai giải với 8 lần, chỉ sau Bournemouth (9), trong khi mùa trước họ chỉ đứng thứ 11 ở thông số này.

Phía đối diện, Erling Haaland cũng là chuyên gia khai thác khoảng trống sau lưng hậu vệ. Tình huống Bernardo Silva chọc khe cho tiền đạo người Na Uy băng xuống đối mặt thủ môn trong trận derby Manchester tuần trước cho thấy Man City nguy hiểm thế nào khi phản công.

Qua bốn vòng đầu, đội bóng của Pep Guardiola ghi hai bàn từ những tình huống phản công. Thống kê này cho thấy Arsenal sẽ phải rất thận trọng mỗi khi dồn nhiều quân số lên phía trước.

Hàng thủ thép của Arsenal có chặn được Haaland? Erling Haaland vẫn là mũi nhọn nguy hiểm nhất của Man City. Tiền đạo người Na Uy có 9 cơ hội rõ rệt từ đầu mùa - nhiều hơn ba lần so với cầu thủ xếp sau Antoine Semenyo (Bournemouth) - và chuyển hóa thành 5 bàn.

Saliba kèm Haaland trong trận tranh Siêu Cup Anh giữa Arsenal và Man City trên sân Wembley, London, Anh ngày 6/8/2023. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, đối thủ của Haaland lần này là một trong những hệ thống phòng ngự chắc chắn nhất châu Âu. Arsenal chưa để đối thủ tạo bất kỳ cơ hội rõ rệt nào trong bốn vòng đầu - thành tích không đội bóng nào khác làm được. Trong khi đó, Man City đã phải đối mặt tới tám cơ hội nguy hiểm trong cùng giai đoạn.

Sự tự tin của "Pháo thủ" còn được củng cố bởi phong độ chói sáng của tân binh Cristhian Mosquera, người thay thế William Saliba nơi trung tâm hàng thủ. Dù ai ra sân vào cuối tuần này, Arsenal chắc chắn sẽ tin rằng họ đủ khả năng để hạn chế Haaland - bài toán lớn nhất mà mọi hàng thủ ở Ngoại hạng Anh đều phải đối diện.

Hồng Duy (theo Premier League)