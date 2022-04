4 điểm đến nhất định phải khám phá ở Thụy Sĩ

Thụy SĩCầu Panorama Sigriswil, thung lũng Grindelwald, thành phố Zurich... là những điểm du lịch tại Thụy Sĩ được nhiều du khách yêu thích.

Thụy Sĩ là một trong những địa điểm được nhiều người ao ước đặt chân đến một lần trong đời. Vùng đất này gây ấn tượng nhờ sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Dưới đây là những địa danh bạn không nên bỏ lỡ trong hành trình khám phá Thụy Sĩ.

Làng Iseltwald - hồ Brienz

Ngôi làng cổ kính yên bình nằm bên hồ Brienz gây ấn tượng với làn nước trong xanh, mang đến phút giây thư giãn nhẹ nhàng. Thời điểm đẹp nhất để du khách trải nghiệm nơi này là vào mùa hè từ tháng 6 đến tháng 7, với nhiệt độ khoảng 20-27 độ C. Lúc này du khách có thể tận hưởng không khí trong lành, nắng ấm, ngắm cỏ cây hoa lá khoe sắc.

Hồ Brienz gây ấn tượng với làn nước trong xanh, là một trong những điểm đến thu hút nhiều du khách tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Shutterstock

Đi dạo dọc bờ hồ Brienz hay đứng trên tàu, du khách sẽ thấy bao quát dãy núi Alps hùng vĩ ẩn hiện trên nền nước xanh ngọc lam. Du thuyền trên hồ Brienz, du khách sẽ thu vào tầm mắt toàn cảnh hẻm núi, vách đá dựng đứng, hay thác nước Giessbach kỳ vĩ ở xung quanh... Bên cạnh thiên nhiên tươi đẹp, ngôi làng Iseltwald còn là điểm đến được nhiều tín đồ du lịch ưa thích khi muốn khám phá công viên giải trí Jungfrau, sòng bạc Interlaken...

Cầu Panorama Sigriswil

Cây cầu Panorama Sigriswil là điểm đến được nhiều du khách khắp nơi trên thế giới yêu thích. Đây là một trong những cây cầu treo đi bộ dài nhất thế giới (340 m) bắc qua hẻm núi Gummi, nối liền làng Aeschlen và Sigiriswil nằm ở độ cao hơn 18 m.

Toàn cảnh thiên nhiên của dãy núi Bernese, hồ Thun và cầu Panorama Sigriswil. Ảnh: Shutterstock

Từ vị trí đứng trên cầu, du khách có thể nhìn thấy bao quát toàn cảnh thiên nhiên của dãy núi Bernese, hồ Thun và những ngôi làng lấp ló, ẩn hiện phía xa xa... Đi bộ trên cầu Panorama Sigriswil là một trải nghiệm thú vị, bởi nó không dành cho những người yếu tim hay sợ độ cao.

Thung lũng Grindelwald

Đến Grindelwald, du khách sẽ được hòa mình vào khung cảnh yên bình, không khí trong lành và sống trong những ngôi nhà gỗ nhỏ đặc trưng, nằm rải rác giữa triền đồi, dưới thung lũng. Nơi đây còn cuốn hút du khách bởi mỗi mùa một sắc thái riêng. Đó là những dãy núi trùng điệp tuyết trắng bao phủ vào mùa đông; hay từng cánh rừng xanh mướt, đồng cỏ hoa vàng trải dài như vô tận vào mùa hè...

Cây cầu First Cliff Walk from Tissot chiều dài 800 m ôm quanh đỉnh núi, nhìn xuống thung lũng Grindelwald. Ảnh: Shutterstock

Ngồi trên cáp treo tham quan Grindelwald First, du khách sẽ tận mắt chiêm ngưỡng cảnh quan tươi đẹp ở thung lũng Grindelwald. Đến đây, du khách thỏa thích trải nghiệm First Cliff Walk from Tissot. Đây là một con đường hay một cây cầu với chiều dài 800 m ôm quanh đỉnh núi, là nơi không thể bỏ qua của các tín đồ yêu thích mạo hiểm.

Thành phố Zurich

Bên cạnh quảng trường Lindenhof, tòa thị chính..., một địa điểm mà du khách không thể bỏ qua khi đến thành phố Zurich, là cây cầu Munsterbruck dành cho người đi bộ, được xây dựng vào năm 1838. Đây là cây cầu đặc biệt bắc qua dòng sông Limmat. Từ đây, du khách có thể nhìn thấy hai nhà thờ Fraumünster và Grossmünster.

Từ cầu Munsterbruck, du khách sẽ nhìn thấy hai nhà thờ Fraumünster và Grossmünster. Ảnh: Shutterstock

