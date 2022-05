4 đại lý của đường dây đánh bạc Phan Sào Nam bị bắt

Ngày 10/5, 4 người bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc là: Lê Thanh An, 57 tuổi, Hoàng Xuân Khánh, 33 tuổi, Nguyễn Hoàng Đạt, 27 tuổi và Dương Văn Hậu, 27 tuổi. Trong số này, An, Khánh bị tạm giam, Đạt đang bỏ trốn, còn Hậu bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra, trong giai đoạn 2015-2017, các chủ đại lý trên đã liên hệ, trao đổi với các đại lý cấp 1 của hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip và Tip.club để nhận làm đại lý cấp 2. Nhóm này tự quảng bá đại lý, mua bán Rik (tiền ảo trên hệ thống đánh bạc) cho hàng trăm tài khoản đánh bạc, hưởng % chênh lệch.

Cảnh sát cáo buộc, số tiền giao dịch qua các đại lý trên khoảng 22 tỷ đồng và họ thu lời bất chính khoảng 400 triệu.

Cơ quan điều tra lấy lời khai bị can Khánh. Ảnh: Công an cung cấp

Tại giai đoạn 1 của vụ án, nhà chức trách xác định, dưới sự bao che của ông Phan Văn Vĩnh khi đương chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa, Nguyễn Văn Dương (cựu chủ tịch CNC) và Phan Sào Nam (cựu chủ tịch VTC Online) đã tổ chức, vận hành game đánh bạc trực tuyến RikVip và Tip.Club với hàng nghìn đại lý, thu hút hơn 43 triệu tài khoản. Trong hai năm vận hành, đường dây có doanh thu bất chính hơn 10.000 tỷ đồng.

Trong 92 bị cáo, ông Phan Văn Vĩnh bị kết án 9 năm tù, ông Hóa nhận 10 năm tù; Dương bị phạt 9 năm tù, Nam lĩnh 5 năm tù. 88 bị cáo còn lại nhận hình phạt từ 40 triệu đồng đến ba năm tù về các tội: Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Rửa tiền, Mua bán trái phép hóa đơn, Sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đường dây này, cựu Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông Đặng Anh Tuấn đã bị phạt 34 tháng cải tạo không giam giữ về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Phan Sào Nam, sau hơn 10 tháng được tự do đã phải quay lại nhà giam vào ngày 23/12/2021 để thi hành nốt bản án hình sự của TAND tỉnh Phú Thọ về tội Tổ chức đánh bạc. Liên quan việc tha tù trước thời hạn cho Nam, nhiều người đã bị kỷ luật.

Từ khi vụ án kết thúc vào năm 2019, nhiều "chân rết" trong đường dây này cũng bị bắt. Hồi tháng 6/2020, 6 chủ đại lý cấp 2 ở Phú Thọ bị bắt với cáo buộc có tổng giao dịch hơn 700 tỷ đồng.