4 chuyến bay đến Cát Bi phải chuyển hướng hạ cánh do UAV

UAV xuất hiện gần đường băng sân bay cảng Cát Bi (Hải Phòng) buộc 4 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, chiều 15/3.

Theo đại diện Cục Hàng không Việt Nam, đài chỉ huy sân bay ghi nhận khi chuyến bay VJC280 hạ cánh thì phát hiện thiết bị bay không người lái (UAV) ở cách điểm chạm bánh khoảng 8 km, độ cao 300 m, di chuyển ngang qua đường bay. Cùng thời điểm chiều 15/3, tổ bay của chuyến HVN1180 xác nhận đã quan sát thấy một vật thể lạ phát sáng trong khu vực tiếp cận hạ cánh.

UAV đã ảnh hưởng tới 6 chuyến bay đến/đi từ sân bay Cát Bi. Trong đó 4 chuyến dự kiến hạ cánh đã phải bay vòng chờ, sau đó chuyển hướng đáp xuống Nội Bài. Hai chuyến bay khác phải chờ khởi hành tại sân bay Cát Bi.

Sân bay quốc tế Cát Bi (Hải Phòng). Ảnh: HPH

Đến rạng sáng 16/3, khi được xác nhận khu vực đã an toàn, hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi mới khôi phục.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng tại Hải Phòng tiếp tục rà soát, xử lý để ngăn chặn tình trạng thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực bay, gây mất an toàn hàng không.

Trước đó trong các ngày 17/2 và 22/2, drone xâm phạm hành lang an toàn bay tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đã khiến 54 chuyến bay chậm, phải chờ cất hoặc hạ cánh. Ngày 13-15/6/2025, sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) xuất hiện thiết bị UAV trong khu bay vào chiều tối khiến nhiều chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh, sân bay phải tạm dừng khai thác.

Luật Phòng không nhân dân nghiêm cấm vận hành UAV, thả bóng bay, diều, chiếu đèn laser hoặc sử dụng nguồn sáng công suất lớn trong hành lang an toàn tĩnh không sân bay. Nhà chức trách khuyến cáo người dân, tổ chức, doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định, không sử dụng flycam trong khu vực cấm bay.

Đoàn Loan