4 cây cảnh loại bỏ độc tố, hút tài lộc năm mới

Cây hoa mai, hoa cúc, phát tài và quất không chỉ giúp không gian ngôi nhà rực rỡ, thu hút tài lộc mà còn thanh lọc, loại bỏ những độc tố trong không khí.

Theo BS.CK2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3, việc lựa chọn cây cảnh trưng Tết không chỉ dừng lại ở mục đích trang trí. Có những loài cây vừa mang ý nghĩa cát tường cho khởi đầu năm mới, vừa sở hữu những công dụng y học tuyệt vời cho sức khỏe.

Cây quất (tắc)

Cây quất là hình ảnh không thể thiếu trong mỗi gia đình dịp Tết, đại diện cho sự sung túc, may mắn và ấm no. Trong phong thủy, sự kết hợp giữa lá xanh tươi tốt và quả vàng sai trĩu là minh chứng cho sự trù phú, hứa hẹn một năm kinh doanh "ăn nên làm ra". Đặc biệt, tên gọi "quất" theo âm Hán Việt gần với từ "cát", mang ý nghĩa đại cát, đại lợi.

Loài cây này còn được xem là sự hội tụ đầy đủ của ngũ hành: Kim (hoa trắng), Thủy (lá xanh), Mộc (thân cây), Hỏa (quả chín màu cam) và Thổ (đất trong chậu), tạo nên sự hài hòa tuyệt đối cho không gian sống. Cành quất càng trĩu quả to tròn càng tượng trưng cho sức khỏe, sự trường thọ và tình cảm gia đình sum vầy.

Quả quất có mùi thơm, vị chua ngọt đặc trưng, chứa tinh dầu cay nồng. Theo Đông y, quả quất có tác dụng trị ho, giải rượu, hỗ trợ tiêu thực (tiêu hóa) và giúp giảm căng thẳng thần kinh. Lá quất chứa hàm lượng tinh dầu cao, thường được dùng trong các bài thuốc giải cảm và trị cảm mạo phong hàn.

Cây phát tài

Phát tài là loài cây có sức sống mãnh liệt, dễ thích nghi ngay cả trong môi trường thiếu sáng, do đó thường được ưa chuộng để trang trí tại văn phòng, khách sạn và nhà ở. Trong quan niệm phong thủy, cây mang ý nghĩa thu hút tài vận, kích hoạt may mắn và sự thịnh vượng cho gia chủ, đặc biệt là khi được trưng bày vào dịp đầu năm.

Cây phát tài có khả năng lọc sạch bụi bẩn và loại bỏ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi độc hại như benzene, toluene, ethylbenzene và xylen.

Tuy nhiên cần cẩn trọng vì trong cây phát tài có chứa các tinh thể canxi oxalat. Nếu tiếp xúc trực tiếp quá nhiều hoặc ăn nhầm có thể gây kích ứng niêm mạc (miệng, lưỡi, cổ họng).

Cây hoa cúc

Nằm trong bộ tứ quý danh tiếng "Tùng, Cúc, Trúc, Mai", hoa cúc tượng trưng cho sự phúc lộc dồi dào và sự trường thọ. Trong lịch sử, hoa cúc vàng từng là loài hoa dành riêng cho hoàng gia và giới quý tộc, nên nó mang đậm biểu tượng của sự quyền quý, giàu sang và phát triển bền vững.

Hoa cúc có khả năng loại bỏ các hóa chất độc hại phát tán từ keo xịt, sơn hoặc các chất tẩy rửa trong nhà.

Theo Tây y, hoa cúc giàu tinh dầu, vitamin A, B, axit amin và các nguyên tố vi lượng (như selen), giúp chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa và bảo vệ hệ tim mạch.

Còn theo Đông y, hoa cúc có vị ngọt, cay, tính hàn. Thảo dược này giúp thanh nhiệt, dưỡng âm, giảm viêm và ích can (tốt cho gan). Các chế phẩm như trà hoa cúc là bài thuốc dân gian phổ biến để giải nhiệt và chữa bệnh.

Cây hoa mai

Hoa mai là biểu tượng kinh điển của may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng ở miền Nam. Theo dân gian, mai nở rộ đúng mùng 1 Tết là điềm báo cho một năm dồi dào tài lộc. Màu vàng của hoa tượng trưng cho sự phú quý, đồng thời mang theo thông điệp về niềm hy vọng, sự bình an và hạnh phúc cho mọi nhà.

Ở nước ta, phần vỏ thân của cây mai vàng thường được dùng để ngâm rượu làm thuốc bồi bổ cơ thể và kích thích tiêu hóa. Tại các nước láng giềng như Campuchia hay Lào, phần lá non của cây mai còn được người dân tận dụng như một loại rau ăn sống bổ dưỡng trong thực đơn hàng ngày.

Mỹ Ý