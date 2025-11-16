4 bộ phim yêu thích của Giáo hoàng Leo XIV

"Life is Beautiful" xoay quanh người cha che chở con khỏi sự tàn bạo của chiến tranh, nằm trong bốn phim Giáo hoàng Leo XIV đánh giá cao.

Hôm 12/11, Vatican công bố các tác phẩm được Giáo hoàng Leo XIV giới thiệu trước cuộc gặp gỡ giữa ông và các ngôi sao Hollywood như Cate Blanchett, Chris Pine, Viggo Mortensen, Alison Brie, Dave Franco, Adam Scott và Monica Bellucci. Sự kiện giao lưu nằm trong chuỗi hoạt động của Năm Thánh 2025 (Jubilee), nhằm mở rộng đối thoại giữa Giáo hội và ngành điện ảnh. Dưới đây là bốn phim do Giáo hoàng lựa chọn.

It's a Wonderful Life (1946)

Chuyển thể từ truyện ngắn Món quà vĩ đại nhất của Philip Van Doren Stern, phim của đạo diễn Frank Capra kể về thương nhân nghèo George Bailey. Đêm Giáng sinh, đứng trước nguy cơ phá sản và vào tù, George nung nấu ý định tự tử với suy nghĩ biết đâu cái chết của mình sẽ đem lại một khoản tiền bảo hiểm lớn cho gia đình. Cùng lúc, các vị thần cũng đang nhìn lại cuộc đời George từ khi còn là một cậu bé đến hiện tại.

It’s A Wonderful Life mang mô-típ kết thúc có hậu của phim Giáng sinh, nhưng vẫn tạo được điểm nhấn nhờ cách xử lý ở đoạn cuối. Bộ phim cho thấy không có phép màu nào có thể cứu George ngoài tình người. Cảnh mọi người quây quần hát Auld Lang Syne khép lại với không khí ấm áp về sự gắn kết. Viện lưu trữ phim quốc gia Mỹ bảo tồn tác phẩm vì mang tính văn hóa, thẩm mỹ bền vững qua thời gian.

The Sound of Music (1965)

Tác phẩm do Robert Wise đạo diễn, dựa trên vở nhạc kịch Broadway cùng tên, xoay quanh nữ tu Maria (Julie Andrews) ở Salzburg, Áo. Cô có tính cách hồn nhiên và yêu ca hát nên không hòa hợp đời sống tu viện, được cử làm gia sư cho bảy người con của đại tá góa vợ Georg von Trapp (Christopher Plummer). Từ đó, giọng hát của cô dần giúp gia đình tìm lại niềm vui.

Bộ phim truyền tải thông điệp về sức mạnh của âm nhạc và tình yêu thương, khuyến khích mỗi người cần lắng nghe nội tâm để tìm con đường phù hợp. Theo Hollywood Reporter, tình yêu thương giữa các nhân vật được thể hiện như nguồn động lực giúp họ vượt qua thử thách và tìm thấy hạnh phúc. Tác phẩm còn đề cao lòng can đảm khi đối diện áp bức, như cách nhà Von Trapp lựa chọn bảo vệ tự do và phẩm giá trước biến cố lịch sử.

Phim nhạc kịch của đạo diễn Robert Wise thống trị phòng vé hơn nửa năm 1965, sau đó vượt Gone with the Wind (1939) để trở thành phim có doanh thu cao nhất thời điểm đó. Tác phẩm giành Oscar Phim hay nhất năm 1966, là một trong những phim Mỹ đầu tiên có bản lồng tiếng cả phần thoại lẫn âm nhạc khi phát hành toàn cầu.

Ordinary People (1980)

Tác phẩm do tài tử Robert Redford chỉ đạo, xoay quanh gia đình Jarrett trải qua bi kịch khi con trai cả tử nạn trong một tai nạn chèo thuyền. Conrad, con trai út, sống sót nhưng bị sang chấn tâm lý, rơi vào trầm cảm và từng cố gắng tự tử. Người cha Calvin cố gắng nối lại mối quan hệ với con, còn người mẹ Beth né tránh sự thật. Qua các buổi trị liệu tâm lý, Conrad dần mở lòng, nhận thức rõ hơn về bản thân. Tuy nhiên, quá trình đối mặt với cảm xúc thật khiến gia đình Jarrett nhận ra sự im lặng và vẻ ngoài giả tạo không thể giữ họ bên nhau.

Bộ phim lột tả nỗi đau, cảm giác tội lỗi và quá trình chữa lành, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối diện mất mát. Qua quá trình gia đình Jarrett hàn gắn tình cảm, đạo diễn khắc họa cách con người vượt qua khủng hoảng.

Life is Beautiful (1997)

Tác phẩm do đạo diễn Italy Roberto Benigni thực hiện kiêm đóng chính, về một người Do Thái tên Guido đem lòng yêu Dora. Họ kết hôn và có con trai Joshua, nhưng hạnh phúc nhanh chóng bị phá vỡ khi chủ nghĩa phát xít trỗi dậy. Guido và Joshua bị đưa vào trại tập trung, Dora dù không phải người Do Thái cũng xin đi cùng để được ở gần gia đình. Tại nơi tàn khốc ấy, Guido dựng lên câu chuyện về "trò chơi ghi điểm" để bảo vệ tâm hồn con trai khỏi nỗi sợ. Người chiến thắng với 1.000 điểm sẽ nhận phần thưởng là một chiếc xe tăng. Bất cứ hành động khóc, phàn nàn nào của Joshua đều sẽ khiến họ bị trừ điểm.

Trang Film nhận xét bộ phim là câu chuyện ngụ ngôn về nỗ lực của cha mẹ. Sức mạnh của tình phụ tử và sự hy sinh có thể che chở con người trong hoàn cảnh tăm tối. Bộ phim còn gợi mở cách mỗi người lựa chọn sống sẽ định hình cách họ đối diện nghịch cảnh, như gia đình Guido dù trải qua biến cố vẫn giữ được góc nhìn tích cực về cuộc sống. Tác phẩm đoạt ba giải Oscar năm 1999, trong đó có tượng vàng Phim quốc tế xuất sắc và Nam chính xuất sắc cho Roberto Benigni.

