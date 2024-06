4 bí quyết giúp người phụ nữ U50 có vóc dáng săn chắc

Đồng NaiTập yoga, bỏ ăn ngọt, hạn chế đồ chiên xào, giảm tinh bột giúp Bùi Thị Mai duy trì thân hình thon gọn, săn chắc dù đã ở tuổi 45.

Mai hiện là huấn luyện viên thể hình online với chiều cao 1,68 m cùng cân nặng 57 kg.

Năm 2010, sau khi trải qua hai lần sinh nở, sức khỏe cô không còn ổn định như thời son rỗi. Cơ thể người phụ nữ xuống dốc trầm trọng, với các biểu hiện tụt huyết áp, ngất xỉu, mất ngủ, đau dạ dày, bị sỏi mật... Làn da bà mẹ hai con cũng nổi nhiều mụn và sạm đi nhiều.

"Khi đó đi đâu ai cũng chê già với xấu khiến tôi dần ngại ra ngoài, dẫn đến suy nhược thần kinh", Mai kể.

Song, nghĩ đến hai con, bà mẹ vực dậy bản thân, mong muốn cải thiện sức khỏe. Qua thăm khám, bác sĩ khuyên Mai thay đổi cách ăn uống, tập luyện để cải thiện. Đến nay, cô duy trì vóc dáng thon gọn cùng cơ thể khỏe mạnh.

Mai duy trì vóc dáng thon gọn cùng cơ thể khỏe mạnh trong nhiều năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dưới đây là bí quyết giúp bà mẹ hai con duy trì thân hình thon gọn, săn chắc nhiều năm:

Bỏ ăn ngọt

Mai không ăn theo một chế độ cụ thể mà bỏ ăn ngọt (nhân tạo). Tuy nhiên, đây là một thử thách lớn trong hành trình giảm cân của cô.

Ban đầu, người phụ nữ thèm ngọt đến mức mua rất nhiều trái cây ngọt để ăn bù đắp. Đồng thời uống nước nhiều lần để cơ thể đỡ thèm ăn. Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì, quyết tâm, Mai đã vượt qua và hình thành nên thói quen này đến hiện tại.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo mỗi người nên ăn dưới 25 g đường một ngày (kể cả uống), bằng một nửa so với mức trung bình một người Việt ăn hiện nay. Người lớn và trẻ em nên giảm lượng đường tự do xuống dưới 10% tổng năng lượng nạp vào cơ thể hàng ngày. Tỷ lệ này nếu dưới 5%, tương đương 25 g hoặc 5 muỗng cà phê, sẽ có lợi hơn cho sức khỏe. Trẻ em dưới hai tuổi không nên dùng bất cứ loại thực phẩm hoặc đồ uống nào có thêm đường.

Hạn chế đồ chiên xào

Để cơ thể không bị đói, Mai thêm vào thực đơn các món luộc, hấp, kho... thay vì thức ăn được chế biến chiên xào, nhiều dầu mỡ.

Theo bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3, khi chiên, rán, thực phẩm phải tiếp xúc với dầu mỡ, đây có thể là nguyên nhân gây tăng cân. Đặc biệt, các món có nguồn gốc động vật khi nướng ở nhiệt độ cao sẽ gây biến đổi chất, thậm chí nguy cơ tạo thành chất gây ung thư, đồng thời khi ăn cũng khó tiêu hóa hơn. Nhìn chung, hấp là cách chế biến tốt nhất, giữ được tối đa dưỡng chất, bạn nên thường xuyên ăn.

Giảm tinh bột

Người phụ nữ giảm lượng cơm trong mỗi bữa ăn, song không cắt giảm hoàn toàn vì cho rằng việc ăn cơm giúp bộ não hoạt động hiệu quả.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Trưởng khoa Khám, tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết sai lầm trong quá trình giảm cân nhiều người mắc là cắt giảm hoặc không ăn tinh bột.

Carbohydrat, thành phần chính của các thức ăn tinh bột, đóng vai trò quan trọng đối với cơ thể. Thời xưa, khi thực phẩm khan hiếm, cơm là nguồn năng lượng chính. Một người trưởng thành có thể ăn 3-4 bát cơm một bữa nhưng ít bị thừa cân, béo phì hay mắc các bệnh lý rối loạn chuyển hóa. Còn hiện nay, dù con người cố gắng giảm lượng tinh bột nhưng các bệnh rối loạn chuyển hóa vẫn gia tăng.

"Vấn đề ở chỗ mọi người ít vận động, ăn nhiều chất đạm, chất béo, khiến dư thừa mỡ, gây thừa cân, béo phì", bác sĩ Hưng nói.

Nhiều người có thói quen ăn cơm vào ban ngày nhưng lại cắt giảm, thậm chí không ăn tinh bột vào buổi tối vì sợ tăng cân, điều này là thiếu chính xác, ông Hưng nhận định. Tinh bột, đạm và chất béo là các chất sinh năng lượng, do đó việc nạp không đủ tinh bột có thể gây suy nhược, ảnh hưởng tới trí nhớ cũng như năng suất công việc. Trên thực tế, các bữa ăn tối không chỉ cung cấp năng lượng mà còn giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Ngoài ra, việc nạp tinh bột vào buổi tối cũng rất có ích với những trường hợp có nguy cơ hạ đường huyết.

Bên cạnh đó, bà mẹ hai con luôn ưu tiên ăn nhiều trái cây, uống nhiều nước để cơ thể luôn nạp đủ dưỡng chất cần thiết.

Mai bén duyên với công việc huấn luyện viên yoga online sau khi bản thân thay đổi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tập yoga

Ban đầu, Mai chọn tập cả aerobic, gym và yoga nhưng cô cảm thấy yoga phù hợp với bản thân nên quyết định gắn bó. Sau khi thay đổi vóc dáng, sức khỏe nhờ yoga, Mai cũng bén duyên với công việc huấn luyện viên online cho bộ môn này.

Hiện Mai duy trì tập và dạy yoga 2 giờ/ngày vào hai buổi sáng, chiều. Khi nào thấy tăng cân, cô tập thêm một số bài tập bụng để việc đốt mỡ diễn ra hiệu quả.

Yoga có tác dụng giảm mỡ thừa toàn thân, phòng ngừa mỡ tích tụ trong gan, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, nâng cao sức khỏe tổng thể. Các bài tập yoga như Kapaalbhati (hơi thở của lửa), Matsyasana (tư thế con cá), Dhanurasana (tư thế cánh cung)... kích thích và hỗ trợ tăng cường chức năng gan. Ngoài ra, tập yoga thường xuyên còn giúp phụ nữ cải thiện sức khỏe, cân bằng nội tiết và ngủ ngon hơn.

Từ kinh nghiệm của bản thân, Mai đã hướng dẫn, giúp đỡ rất nhiều người giảm cân, giữ dáng thành công. Cô khuyên mọi người nên kiên trì tập luyện thể thao, cố gắng vượt qua, không nên nản lòng.

"Nếu vượt qua được 6 tháng đầu, mọi thứ sẽ không quá khó nữa vì sau khi nhịp sinh học cơ thể đã quen sẽ không phụ thuộc vào đồ ăn, tập luyện cũng tự nhiên kỷ luật", Mai nói.

Mai sở hữu thân hình săn chắc ở tuổi 45. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mỹ Ý