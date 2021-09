4,5 triệu dân khó khăn vẫn được hỗ trợ sau ngày 15/9

Khoảng 4,5 triệu người dân mất việc, khó khăn bởi dịch tiếp tục được chính quyền TP HCM hỗ trợ tiền mặt, lương thực sau ngày 15/9, trong vòng 3-4 tháng.

Tối 1/9, trong chương trình "Dân hỏi – Thành phố trả lời", Phó chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan cho biết đang yêu cầu các địa phương hoàn thành hỗ trợ một triệu lao động tự do và 1,3 triệu hộ lao động khó khăn (khoảng 4,5 triệu người) ảnh hưởng bởi dịch trước 6/9. Mỗi trường hợp nhận 1,5 triệu đồng. Từ danh sách này, thành phố có cơ sở xây dựng các gói hỗ trợ tiếp theo.

Phó chủ tịch UBND thành phố Võ Văn Hoan (giữa) trong chương trình "Dân hỏi – Thành phố trả lời", tối 1/9. Ảnh: Trung tâm báo chí TP HCM

Theo ông Hoan, thành phố đang lên các kịch bản ứng phó sau ngày 15/9. Tình huống tích cực nhất là dịch được kiểm soát, chính quyền tiếp tục chương trình an sinh xã hội cho người dân từ 3 đến 4 tháng. Đây là quãng thời gian để nền kinh tế phục hồi, doanh nghiệp chuẩn bị máy móc, vật tư, nhân lực đưa sản xuất trở lại.

"Các chính sách chăm lo cho người dân sẽ có những thay đổi cơ bản", ông Hoan nói và cho biết từ trước đến nay thành phố liên tục phải điều chỉnh các gói hỗ trợ do số người khó khăn tăng dần theo diễn biến dịch và các biện pháp phòng chống. Tuy nhiên đến thời điểm này hầu như mọi người dân đều gặp khó. Do đó các gói sắp tới sẽ không phân biệt ngành nghề, già trẻ, hộ khẩu, tạm trú, ngay cả trẻ sơ sinh cũng đưa vào diện hỗ trợ. Chỉ cần mất việc, không thu nhập, ảnh hưởng bởi Covid-19, người dân sẽ được giúp đỡ.

"Các gói hỗ trợ của thành phố sẽ phủ kín tất cả người khó khăn", ông Hoan nói và cho hay sự giúp đỡ không tính theo số lượng hộ mà theo số người trong hộ. Các trường hợp chưa được thống kê sẽ được bổ sung. Người dân có thể đăng ký trực tiếp qua ứng dụng "An sinh" trên điện thoại.

Người dân khó khăn nhận cơm từ thiện tại nhà thờ ở quận Tân Bình, tháng 6/2021. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo ông Hoan, sắp tới TP HCM cũng chi ngân sách thiết kế thêm 2 triệu túi an sinh gồm lương thực, thực phẩm giúp đỡ người dân, ngoài 2 triệu túi an sinh do Ủy ban MTTQ TP HCM đang thực hiện từ nguồn xã hội hóa. "Giá trị mỗi túi thế nào đang được thành phố tính toán dựa vào nguồn lực tài chính", ông Hoan nói và cho hay nếu các gói hỗ trợ, an sinh này triển khai sẽ phần nào khắc phục hạn chế, bất cập thời gian qua.

Trong đợt dịch thứ tư, từ đầu tháng 6/2021, TP HCM đã triển khai nhiều biện pháp giãn cách xã hội với các cấp độ thắt chặt tăng dần. Để hỗ trợ người dân, ngoài gói 26.000 tỷ đồng áp dụng toàn quốc, thành phố thực hiện hai gói riêng tổng trị giá gần 1.800 tỷ đồng, vừa bổ sung hơn 2.500 tỷ đồng, tập trung vào nhóm lao động tự do, hộ lao động khó khăn. Việc giải ngân gói này đến ngày 1/9 mới đạt 46%.

Mới đây, TP HCM kiến nghị Chính phủ hỗ trợ gần 28.000 tỷ đồng và 142.200 tấn gạo giúp hơn 1,5 triệu hộ dân (khoảng 4,7 triệu người) khó khăn do Covid-19.

Lê Tuyết