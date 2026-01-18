4.000 người đến ăn bánh Tết theo lời mời của streamer

Trung QuốcDự định mời vài trăm người ăn bánh truyền thống để quảng bá quê hương, He Dongdong sốc khi thấy hơn 4.000 khách tới nhà.

Chứng kiến sự bùng nổ của trào lưu "canh mổ heo" tại các vùng lân cận, Dongdong, 29 tuổi, ở làng Hejiawan, thành phố Zigong, tỉnh Tứ Xuyên nảy ra ý tưởng livestream mời người lạ đến ăn bánh "diệp nhi bá". Đây là món bánh gạo nếp nhân thịt đặc trưng ngày Tết tại vùng Zigong.

Sáng 15/1, phiên livestream của Dongdong vừa mở màn đã thu hút hơn 10.000 lượt xem. Nam streamer thông báo đã chuẩn bị 3 con lợn, gói sẵn 10.000 chiếc bánh và dự tính đón khoảng 500-600 khách.

"Ban đầu tôi chỉ nghĩ đây là kế hoạch "nhẹ nhàng" để giúp bà con quảng bá nông sản", chàng trai 29 tuổi nói.

Đến trưa, tình hình thay đổi ngoài tầm kiểm soát. Ngôi làng Hejiawan vốn yên bình lần đầu chứng kiến cảnh ùn tắc nghiêm trọng. Hàng nghìn ôtô đậu kín các lối đi, du khách phải đi bộ hơn 20 phút mới tiếp cận được khu vực tổ chức. Thậm chí, có những người hâm mộ từ Quảng Đông đã đi máy bay đến Tứ Xuyên chỉ để dự bữa tiệc làng quê này.

Tại trung tâm sự kiện, hơi nước bốc lên nghi ngút từ những chõ hấp khổng lồ, 5 lò lửa đỏ rực cùng hàng chục người dân địa phương luôn tay nặn bánh để phục vụ dòng người ùn ùn kéo đến.

"Tôi hốt hoảng vì thực tế có đến 4.000 người về làng", He Dongdong nói.

Người dân khắp nơi đổ về làng Hejiawan, thành phố Zigong, tỉnh Tứ Xuyên, ngày 15/1. Ảnh: Sohu

Để ứng phó với đám đông gấp 8 lần dự kiến, 20 chiếc bàn được kê tạm, tình nguyện viên và bà con trong làng cũng chủ động mang thêm nước uống, thịt hấp đậu đỏ đến tiếp tế. Dù vậy, tình trạng "cháy" thực phẩm vẫn xảy ra. Toàn bộ 10.000 chiếc bánh, hàng nghìn cân quýt và nước dự trữ đều cạn sạch ngay trong buổi sáng.

Nhiều khách đến muộn lỡ cơ hội thưởng thức đặc sản, khiến nam streamer không khỏi áy náy: "Tôi lo lắng vì làm mọi người thất vọng". Trước áp lực quá tải và để đảm bảo an toàn, Dongdong phải ẩn toàn bộ các video quảng bá ngay lập tức nhằm ngăn dòng người tiếp tục đổ về làng.

Món bánh diệp nhi bá. Ảnh: 163

Dù thiếu hụt đồ ăn, không khí lễ hội vẫn náo nhiệt nhờ các trò chơi dân gian như bắt vịt, bắt cá. Giữa tiết trời giá lạnh, nhiều du khách vẫn lội bùn trải nghiệm và hào hứng ghi hình cùng chủ nhân bữa tiệc. Người dân địa phương còn mời khách vào vườn hái quýt miễn phí.

"Làng chúng tôi chưa bao giờ đông đúc, nhộn nhịp đến thế, bà con ai nấy đều phấn khởi", một cư dân chia sẻ.

Khi sự kiện kết thúc, làng Hejiawan trở lại vẻ tĩnh lặng thường ngày. Nhưng trên mạng xã hội, hàng nghìn người bình luận sôi nổi và để lại nhiều lời nhắn. Một số viết: "Cảm ơn Dongdong đã tổ chức hoạt động quê hương náo nhiệt, tôi bắt được hai con vịt mang về ăn Tết", hay "Check-in tiệc thành công, vui hết nấc".

Hiện tại, nam streamer đã bắt đầu lên kế hoạch cho những sự kiện bài bản hơn để quảng bá văn hóa quê hương.

Thanh Thanh (Theo 163, Sohu)