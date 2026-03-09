38 tuổi có ba căn nhà Cần Thơ

Đến 'Tây Đô' lập nghiệp năm 2016, tôi lao vào làm việc, tích lũy và chớp thời cơ để mua nhà sớm.

Từ năm 38 tuổi, tôi đã có ba căn nhà, một ôtô tại trung tâm TP Cần Thơ. Tôi xin khẳng định đó là từ sự nỗ lực của cá nhân, từ con số không, không có sự hỗ trợ tài chính từ gia đình.

Tôi bắt đầu lên Cần Thơ và lập nghiệp từ năm 2016 đến nay. Cho đến bây giờ, tôi vẫn thấy quyết định mua nhà sớm của tôi ngày xưa là đúng.

Thay vì bỏ tiền nhiều nơi, rủi ro khá cao, bản thân thì khỏe trước mắt, nhưng lâu dài giá nhà mỗi năm lại tăng, tiền lại phục vụ cho quá nhiều "cái muốn" của bản thân.

Mua nhà đầu tiên cũng là đòn bẩy để vay mua thêm căn thứ hai, thứ ba. Mua nhà không chỉ là "hào nhoáng" cho bản thân, mà còn là trách nhiệm của bản thân và gia đình.

Nợ ngân hàng trong kiểm soát cũng là động lực để cố gắng. Tóm lại, khi đã có căn nhà đầu tiên, tôi vẫn yên tâm có nơi ở... có nơi trú, có nơi về, có trách nhiệm khi nó hư hỏng ở một chỗ nào đó. Người sống trách nhiệm thì tôi tin làm việc gì cũng vậy.

Trong những năm tháng ấy, thay vì tôi bỏ thời gian để theo đuổi những đam mê, những hưởng thụ cuộc sống, học tập, bổ sung kiến thức, kỹ năng... thì tôi làm cùng lúc nhiều công việc để tăng thu nhập, để đẩy nhanh trả nợ ngôi nhà đầu tiên, và tôi cũng sẽ bỏ trứng ở nhiều rổ. Khi cơ hội đến, tôi mua thêm căn thứ hai, rồi căn thứ ba...

Có thể quan điểm mỗi người không giống nhau. Nhưng đến giờ tôi vẫn trung thành với những gì tôi đã đặt ra. 10 năm lập nghiệp tại vùng đất Cần Thơ này, để nửa đời còn lại của tôi và gia đình tôi sau này không phải lo nghĩ nữa.

Tran Quang Nhat