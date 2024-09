35 tuổi chưa mua được nhà vì sợ làm con nợ

'Nhà mua sớm nhất là nhà rẻ nhất, thà vay mượn rồi vừa làm vừa trả, sau vài năm có nhà, còn hơn chờ đợi rồi xôi hỏng bỏng không'.

"Phần lớn những người tôi biết hoãn kế hoạch mua nhà để đợi giảm giá bây giờ đều hối hận. Thực tế, giá nhà chỉ có tăng chứ không giảm vì rất nhiều yếu tố, từ mọi chi phí đầu vào đều tăng mạnh, cho đến cung thì không đủ cầu. Tôi đã theo dõi thị trường nhà đất hơn 15 năm qua và chưa bao giờ thấy nhà giảm cả, kể cả trong những lúc thị trường trầm lắng nhất.

Có câu 'nhà mua sớm nhất là nhà rẻ nhất', nên nếu thực sự có nhu cầu thì nên quyết sớm. Thà rằng vay mượn để rồi vừa làm vừa trả, sau vài năm có nhà, còn hơn là chờ đợi rồi xôi hỏng bỏng không".

Đó là quan điểm của độc giả Mục Đồng trước thực trạng "Người mua nhà ngại vay vì giá quá cao". Thực tế, giá nhà thời gian qua liên tục tăng, nhất là phân khúc chung cư. Cụ thể, chỉ số giá căn hộ tại Hà Nội, TP HCM quý II tăng lần lượt 58% và 27% so với năm 2019. Giá bất động sản các khu vực ngoại ô dao động 40-80 triệu đồng mỗi m2, trung tâm lên đến hơn 100 triệu đồng mỗi m2. trong khi đó, hoạt động cho vay bất động sản của các nhà băng lại hết sức ảm đạm, dù lãi suất vay mua nhà đang ở mức ổn định, thấp hơn khoảng 2% so với mức đỉnh quý I/2023 và tương đương giai đoạn 2021-2022 (thời điểm dịch Covid).

Ủng hộ quan điểm vay mua nhà sớm thay vì chờ đợi, bạn đọc Trần Lam chia sẻ kinh nghiệm của bản thân: "Cũng vì tâm lý e ngại, chờ đợi này, mà bạn tôi giờ gần 35 tuổi vẫn chưa mua được nhà. Ngày xưa, tôi động viên bạn vay mua nhà sớm rồi trả góp dần, cố gắng chịu khó một chút để sớm có nhà, nhưng bạn nhất quyết không nghe. Giờ giá nhà càng ngày càng tăng nên giấc mơ 'an cư lạc nghiệp' của bạn lại càng khó".

"Ngẫm lại mới thấy chị bạn của tôi nói đúng: 'Cứ mua được nhà là thắng'. Vì ngoảnh đi ngoảnh lại, giá nhà thành phố chỉ tăng chứ không giảm, nên mua sớm được ngày nào hay ngày đó. Mà căn nhà cũng là của để dành tốt nhất. Các khu đô thị có hệ sinh thái tốt, nhà cửa ngon lành, chủ đầu tư uy tín thì chắc chắn sẽ ngày càng có giá theo thời gian", độc giả Mỹ Hạnh bổ sung thêm.

Tuy nhiên, không phải ai cũng chấp nhận vay nợ để mua nhà trong bối cảnh giá nhà leo thang như hiện nay. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, để vay mua một căn hộ thuộc phân khúc bình dân dưới 2 tỷ đồng, mỗi gia đình phải có thu nhập ít nhất 35-40 triệu đồng một tháng mới đảm bảo việc chi trả nợ vay và chi phí sinh hoạt hàng tháng. Trong khi mức thu nhập hiện nay của các gia đình ở đô thị chỉ từ 10-20 triệu đồng mỗi tháng.

Đồng tình với quan điểm không mạo hiểm vay mua nhà giá cao, bạn đọc Hai Nguyen phân tích: "Cố quá lại thành quá cố. Ít nhất phải đạt điều kiện phải có thu nhập ổn định từ lương và có vốn tự có ít nhất 40-50%, phần còn lại nhờ ngân hàng hỗ trợ tài chính để có thể duy trì khả năng trả nợ, tránh nợ xấu thì mới nên mua nhà. Chứ dưới mức đó thì thà đi thuê còn lời hơn. Hồi mua nhà, bản thân tôi tự chủ được hơn 60% căn nhà, phần vay lãi và trả gốc hàng tháng chiếm khoảng 35% tổng thu nhập hàng tháng. Ấy vậy mà tôi đã thấy khá vất vả để trả nợ".

Làm một bài toán thiệt hơn khi vay mua nhà, độc giả Hongnhungpaticusi bình luận: "Bây giờ, hãy thử tính để mua căn nhà giá ba tỷ đồng, bạn phải vay một tỷ (hơn 30%) trong 15 năm, với lãi suất 7% mỗi năm. Tức là nợ gốc khoảng gần 6 triệu đồng một tháng, tiền lãi gần 6 triệu. Tổng số tiền bạn phải trả nợ mỗi tháng sẽ vào khoảng 12 triệu đồng.

Giả sử hai vợ chồng đi làm, tổng lương hàng tháng 30 triệu đồng, trừ đi chi phí nuôi một đứa con và tiền sinh hoạt khoảng 15 triệu đồng, tiền trả nợ mua nhà 12 triệu đồng, tức là bạn còn dư chỉ 3 triệu đồng một tháng, đủ để thuê phòng trọ chờ đến khi có nhà. Trong thời gian đó, nếu không may có sự cố, một trong hai người thất nghiệp thì bạn sẽ gay go to, nên phải thận trọng là đúng.

Nếu như trước đây, căn hộ có giá khoảng 2 tỷ đồng thì người ta đã yên tâm vay mua rồi. Giờ mọi thứ đã khác khi giá nhà tăng cao. Giá nhà cứ lên nữa thì có lẽ nhiều người đành chấp nhận ở trọ. Vì nói thật, vay mua căn hộ giá cao cũng chẳng khác gì thuê trọ, trả trước một cục, mà lại đau đầu. Mọi người cứ bảo 'muốn thì mua luôn chứ chần chừ giá nhà lại tăng thêm nữa', nhưng tiền ở đâu ra mới là vấn đề".

