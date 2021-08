34 doanh nghiệp than của Indonesia bị cấm xuất khẩu

34 doanh nghiệp than vi phạm quy định về tỷ lệ bán than tại nội địa theo hợp đồng cho công ty nhà nước nên bị cấm xuất khẩu.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Indonesia, lệnh cấm xuất khẩu với 34 doanh nghiệp khai thác, kinh doanh than được Bộ Tài nguyên và Khoáng sản Indonesia đưa ra có hiệu lực từ ngày 7/8 cho tới khi các doanh nghiệp hoàn thành xong nghĩa vụ cung cấp than cho thị trường nội địa.

Thương vụ Việt Nam khuyến cáo, doanh nghiệp nhập khẩu than Việt Nam trong quá trình giao dịch mua bán than từ Indonesia, không nên ký kết các thỏa thuận giao dịch mới (nếu có) với các doanh nghiệp bị cấm nêu trên tới khi có thông báo dỡ bỏ lệnh cấm từ Indonesia.

Theo thống kê của hải quan, 7 tháng đầu năm, lượng than nhập khẩu từ Indonesia của Việt Nam đạt 9,66 triệu tấn với kim ngạch 732,84 triệu USD, tăng 42,6%. Giá trị kim ngạch nhập khẩu than từ Indonesia trong 7 tháng đầu 2021 tăng mạnh có nguyên nhân từ giá than quốc tế tăng cao do nhu cầu than tăng mạnh từ Trung Quốc và một số nước Bắc Á, kéo theo giá than xuất khẩu của Indonesia tăng tương ứng.

Giá than tham chiếu tháng 7 do chính phủ Indonesia công bố, làm cơ sở cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh than của nước này chào giá bán, tăng lên mức 115.99 USD một tấn, tăng 121,15% so với cùng kỳ năm trước và 14,97% so với tháng 6. Luỹ kế 7 tháng đầu năm, giá than tham chiếu của Indonesia tăng gần 53%. 7 tháng đầu năm, giá than tham chiếu của nước này đã tăng tới 52,9%.