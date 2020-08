Việt Nam chi gần 3 tỷ USD nhập khẩu than

Bảy tháng năm nay, Việt Nam chi khoảng 2,6 tỷ USD nhập 36,5 triệu tấn than, theo số liệu của Tổng cục Hải quan.

Lượng than nhập khẩu về trong những tháng qua đã tăng 50% về lượng so với cùng kỳ 2019, bất chấp Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực tới các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Riêng tháng 7, lượng than đá nhập về khoảng 5 triệu tấn, trị giá 294 triệu USD, tăng 1 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân mỗi tấn than đá nhập về giá khoảng 58,8 USD (gần 1,4 triệu đồng).

Ba thị trường nhập khẩu than lớn nhất của Việt Nam là Indonesia, Nga và Trung Quốc. Trong đó, 11,2 triệu tấn than được nhập từ Indonesia, kim ngạch 540 triệu USD, với giá bình quân hơn 1,1 triệu đồng mỗi tấn. Còn lượng nhập từ Trung Quốc 7 tháng khoảng 140.000 tấn, giá 6,2 triệu đồng một thấn, gấp hơn 4 lần giá mua bình quân từ các nước, thị trường khác.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam xuất khẩu hơn 410.800 tấn than, giá trị 57 triệu USD trong 7 tháng qua. Giá bán bình quân 3 triệu đồng một tấn, bằng một nửa giá than nhập từ Trung Quốc, và cao hơn 3 lần than nhập từ Indonesia.

Nhập khẩu than của Việt Nam tăng nhanh vài năm gần đây do nhu cầu than cho các nhà máy điện, trong khi khai thác nội địa ngày càng khó khăn, chi phí tốn kém do phải khai thác dưới độ sâu dẫn đến hiệu quả không cao.

Năm 2014, Việt Nam nhập gần 3,1 triệu tấn, năm 2019 số lượng nhập về đã tăng 13 lần với 43,7 triệu tấn các loại.

Anh Minh