33 giáo viên nâng, hạ điểm thi học kỳ của học sinh

Thanh HóaHàng trăm học sinh trường THPT Tô Hiến Thành bị nâng, hạ điểm, trường nói do "vô ý", nhầm lẫn, trục trặc mạng.

Ngày 28/1, đại diện Ban giám hiệu trường THPT Tô Hiến Thành, cho biết đang xác minh, làm rõ việc nhiều thầy cô tự ý sửa điểm thi của học sinh trong hệ thống quản lý điểm VnEdu, khiến phụ huynh bức xúc.

Vụ việc bắt nguồn khi một cô giáo dạy môn Ngữ văn bị tố tự ý chỉnh sửa điểm thi giữa và cuối kỳ 1 của 126 học sinh khối 11 và 12, trong quá trình nhập dữ liệu lên hệ thống.

Phần lớn bài thi được nâng 1–3 điểm so với kết quả bài làm và điểm niêm yết công khai ban đầu. Ngoài ra, cô được cho là đã hạ điểm một số em với mức khoảng 0,5.

Qua rà soát, Ban giám hiệu trường xác định có sai sót như tố cáo. Tuy nhiên, tình trạng này không chỉ xảy ra ở một lớp hay một môn học, mà ở nhiều lớp, nhiều môn. Riêng với điểm thi giữa và cuối kỳ 1, có 33 giáo viên ở môn Văn, Lý, Địa, Tiếng Anh... đã cập nhật điểm của học sinh ở 25 lớp sau khi nhập lên hệ thống.

Theo ông Nguyễn Xuân Tài, Phó hiệu trưởng, đây là "lỗi vô ý". Hầu hết giáo viên giải thích điểm số sai lệch là do "nhầm cột điểm, làm tròn hoặc lỗi khi nhập liệu tại nhà, đường truyền mạng chập chờn...".

Về quy trình, ông Tài cho biết sau khi chấm thi, công bố điểm, giáo viên mới nhập lên hệ thống VnEdu để lưu trữ, đánh giá, xếp loại học sinh. Những năm trước, việc này do Ban Công nghệ thông tin làm, ít có sai sót. Từ năm 2024, trường giao giáo viên bộ môn làm, dẫn tới các sai lệch như trên.

Dự kiến, Ban Công nghệ thông tin sẽ quay lại đảm nhiệm việc nhập điểm.

Trường THPT Tô Hiến Thành. Ảnh: Lê Hoàng

Ban giám hiệu THPT Tô Hiến Thành hiện chưa đưa ra hình thức xử lý kỷ luật cụ thể với từng giáo viên.

"Có thể những giáo viên liên quan sẽ bị hạ bậc thi đua", ông Tài nói.

THPT Tô Hiến Thành là một trong 6 trường THPT công lập thuộc địa bàn TP Thanh Hóa cũ, nay là phường Hạc Thành. Năm học 2025-2026, trường có 30 lớp với 1.255 học sinh.

Lê Hoàng