Cô giáo tiếng Anh tự 'thêm thắt' vào bài thi kỳ I của học sinh

Gia LaiNữ giáo viên tiếng Anh trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ bị đề nghị kiểm điểm vì tự sửa bài kiểm tra học kỳ I, theo nhiều phụ huynh là làm thay đổi kết quả.

Ngày 25/1, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam cho biết đã xác minh hồ sơ và các tài liệu liên quan, cho thấy cô giáo tự sửa bài kiểm tra học kỳ I của một số học sinh. Điều này vi phạm các quy định của pháp luật và ngành giáo dục.

Cơ quan này đề nghị Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ tổ chức kiểm điểm để làm rõ mục đích, tính chất và mức độ vi phạm của nữ giáo viên.

Trước đó, 14 phụ huynh phản ánh bài kiểm tra tiếng Anh của con em có dấu hiệu bị can thiệp như thêm nét chữ, thêm từ vào câu trả lời, dẫn đến thay đổi kết quả bài làm. Trường đã đình chỉ giảng dạy với cô giáo này để xác minh.

Năm học 2025-2026, trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ có hơn 2.200 học sinh với 52 lớp. Đây là một trong những trường học có quy mô học sinh lớn nhất tỉnh Gia Lai.

Trần Hóa