312 triệu USD thành nợ xấu vì người mua nhà Trung Quốc ngừng trả nợ

Các ngân hàng Trung Quốc ghi nhận 2,11 tỷ nhân dân tệ (312 triệu USD) nợ quá hạn do người mua từ chối thanh toán với nhà chưa hoàn thiện.

Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc hôm 14/7 thông báo họ hiện có 660 triệu nhân dân tệ nợ quá hạn với các dự án nhà chưa hoàn thiện. Đây là con số lớn nhất trong nhóm ngân hàng đã công bố số liệu. Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) – nhà băng lớn nhất nước này về giá trị tài sản – thì nắm 637 triệu nhân dân tệ nợ vay dạng này. Con số này tại Ngân hàng Công nghiệp là 384 triệu nhân dân tệ.

Tổng cộng, 12 nhà băng đã công bố số liệu nợ cho vay mua nhà quá hạn, với 2,11 tỷ nhân dân tệ (312 triệu USD). Ở hầu hết ngân hàng, nợ quá hạn chỉ chiếm chưa đầy 1% tổng dư nợ cho vay mua nhà.

Một dự án nhà ở tại Thượng Hải. Ảnh: Bloomberg

Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc - tổ chức cho vay mua nhà lớn nhất Trung Quốc - khẳng định rủi ro nhìn chung có thể kiểm soát, do số dự án chậm tiến độ mà họ có liên quan khá nhỏ. Hai nhà băng quốc doanh lớn khác, là Bank of China và Bank of Communications, cũng ra thông báo cho biết có thể kiểm soát rủi ro.

Số dự án mà người mua nhà ngừng trả nợ vay ngân hàng tại Trung Quốc tăng mạnh chỉ trong vài ngày. Việc này đang làm dấy lên rủi ro lan truyền sang hệ thống tài chính, đặc biệt khi lĩnh vực bất động sản vẫn đang chịu sức ép vài năm qua và tăng trưởng của Trung Quốc vẫn ì ạch. Tin tức này cũng xuất hiện trong thời điểm giới chức Trung Quốc coi ổn định xã hội là ưu tiên hàng đầu trước thềm Đại hội Đảng năm nay.

Tổng nợ xấu có thể còn thay đổi nếu nhiều ngân hàng công bố số liệu hơn nữa. Công ty chứng khoán GF dự báo khoảng 2.000 tỷ nhân dân tệ nợ vay mua nhà có thể chịu tác động từ đợt tẩy chay trả nợ này.

Cổ phiếu các ngân hàng Trung Quốc diễn biến tệ hơn so với thị trường chung trong tuần này. Chỉ số theo dõi nhóm ngân hàng – CSI 300 Banks giảm 5,4%, trong khi CSI 300 chỉ mất 2,4%.

Một năm qua, các hãng bất động sản nặng nợ của Trung Quốc quay cuồng trong khủng hoảng nợ. Điều này khiến việc xây dựng bị đình trệ, ngày càng nhiều dự án chậm tiến độ. Giá trị bất động sản cũng lao dốc, phần nào châm ngòi cho làn sóng tẩy chay trả nợ của người mua nhà.

Hà Thu (theo Bloomberg)