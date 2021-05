300 triệu khách Trung Quốc ùn ùn đi chơi dịp lễ

Trong ngày 1/5, các ga tàu trên khắp đất nước này đông nghịt hành khách. Bộ Giao thông nước này ước tính trong kỳ nghỉ, người dân thực hiện khoảng 265 triệu chuyến đi nội địa. Riêng ngày đầu kỳ nghỉ đã có tới 57,9 triệu lượt di chuyển, tăng hơn 115% so với năm 2020 và 6% so với năm 2019. Từ ngày 29/4 đến 6/5, số chuyến tàu chở hành khách ước tính đạt 106 triệu, tăng 0,8% so với năm 2019. Ảnh: CFP