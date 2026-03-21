300.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hỗ trợ dùng AI

Chính phủ đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 300.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng AI, theo Đề án 433 vừa được phê duyệt.

Theo Đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030 (433), ban hành ngày 16/3, Chính phủ xác định chuyển đổi số là giải pháp nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chính phủ đặt mục tiêu, đến năm 2030, 500.000 doanh nghiệp thuộc diện này sẽ được hỗ trợ chuyển đổi số. Ít nhất 300.000 doanh nghiệp được hỗ trợ ứng dụng sản phẩm, giải pháp công nghệ số, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, 200 doanh nghiệp tiêu biểu về chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực sẽ được hình thành.

Tính đến cuối 2025, Việt Nam có gần 1,1 triệu doanh nghiệp hoạt động, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 98%. Bên cạnh đó còn có hơn 5,2 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên còn hạn chế về nguồn lực, công nghệ và năng lực quản trị. Phần lớn ứng dụng công nghệ ở mức rời rạc, chưa chuyển đổi số đồng bộ.

Do đó, đề án đặt ra nhiều nhiệm vụ, trong đó có việc tháo gỡ vướng mắc về về chính sách hỗ trợ ứng dụng sản phẩm, giải pháp công nghệ số, nền tảng số, AI. Chính phủ sẽ xác định nội dung, hình thức hỗ trợ, cơ chế lựa chọn, công bố các sản phẩm, giải pháp công nghệ đáp ứng yêu cầu.

Hạ tầng số được xác định là nền tảng cho quá trình này. Chính phủ định hướng phát triển mạng băng rộng cố định và 5G tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung nhằm phục vụ sản xuất thông minh, ứng dụng tự động hóa, IoT, robot, AI. Các dữ liệu chuyên ngành phục vụ việc phân tích, dự báo, tối ưu sản xuất, kinh doanh sẽ được công khai, chia sẻ có kiểm soát.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hỗ trợ kinh phí thuê và sử dụng dịch vụ, thiết bị tại các phòng thí nghiệm, trung tâm kiểm chuẩn, R&D, đổi mới sáng tạo và hạ tầng tính toán hiệu năng cao để thử nghiệm, kiểm thử, đánh giá chất lượng và hiệu quả sản phẩm. Cơ chế hỗ trợ được thực hiện thông qua nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước.

Song song, mạng lưới tư vấn chuyển đổi số được phát triển với sự tham gia của hơn 500 tổ chức, cá nhân có chuyên môn. Các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ đánh giá mức độ chuyển đổi số, xây dựng lộ trình và lựa chọn giải pháp phù hợp theo ngành, lĩnh vực.

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai đề án.

Cánh tay robot được sử dụng để pha chế đồ uống tại một cửa hàng cà phê ở Hà Nội. Ảnh: Minh Sơn

Tại Việt Nam, AI đang trở thành động lực cho chuyển đổi số. Năm 2025, tỷ lệ ứng dụng AI trong doanh nghiệp Việt tăng 39% so với năm 2024, theo nghiên cứu do AWS công bố. 18% doanh nghiệp Việt, tương đương gần 170.000 doanh nghiệp, đã triển khai AI. Trong số các doanh nghiệp đã ứng dụng, 61% ghi nhận doanh thu tăng, với mức tăng trung bình 16%, trong khi 58% kỳ vọng AI giúp tiết kiệm khoảng 20% chi phí.

Trọng Đạt

