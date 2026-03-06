GenAI đang tạo ra giá trị thực cho doanh nghiệp

AI tạo sinh (GenAI) được đánh giá đang chuyển từ "xu hướng được thổi phồng" sang tạo ra các giá trị thực, giúp mọi người kiếm được nhiều tiền hơn.

Nhận định được ông Eric Yeo, Tổng giám đốc Amazon Web Services (AWS) Việt Nam, đưa ra trong họp báo ngày 5/2, thêm rằng GenAI "mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao năng suất và tối ưu chi phí".

Điều này là nhờ bốn yếu tố: các mô hình AI ngày càng thông minh hơn, khả năng kết nối trực tiếp với dữ liệu doanh nghiệp, hạ tầng bảo mật và giao thức mở, cùng các công cụ giúp triển khai AI ở quy mô lớn.

Nhận định trên cũng được chứng minh bằng kết quả thống kê của nhiều tổ chức uy tín. Khảo sát của Deloitte cho thấy 75% tổ chức, doanh nghiệp đánh giá GenAI đạt hoặc vượt kỳ vọng của họ về hiệu quả đầu tư.

Theo công ty tư vấn McKinsey, hiệu suất xử lý công việc của các doanh nghiệp ứng dụng GenAI tăng trung bình 14% mỗi giờ, trong khi thời gian hoàn thành công việc giảm 9%. Gartner dự báo đến năm 2028, khoảng 33% ứng dụng doanh nghiệp sẽ tích hợp dạng AI này, tăng mạnh so với mức 1% năm 2024.

GenAI đang chuyển từ công nghệ thử nghiệm sang công cụ giúp doanh nghiệp cải thiện năng suất và tối ưu chi phí. Thực tế, nhiều doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu ghi nhận hiệu quả khi ứng dụng công nghệ.

Saigon Food sử dụng Amazon Translate kết hợp mô hình ngôn ngữ lớn Anthropic Claude Sonnet 3.5 trên nền tảng Amazon Bedrock để dịch thông tin bao bì, tài liệu về sản phẩm sang nhiều ngôn ngữ, thay thế dịch thủ công. Nhờ đó, thời gian dịch giảm 75%, trong khi chi phí giảm 45%. Công ty này vì thế chuyển hướng tập trung nhiều hơn cho R&D, cải thiện chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường quốc tế.

Công ty công nghệ Việt Nam Katalon cũng ứng dụng GenAI tạo sinh để xây dựng trợ lý kiểm thử phần mềm, giúp giảm 60% thời gian kiểm thử. Việc cắt ngắn được khâu tốn nhiều thời gian nhất giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường "nhanh hơn rất nhiều", ông Hoàng Hiếu, Giám đốc Kiến trúc giải pháp AWS Việt Nam nói.

Ông Hoàng Hiếu, Giám đốc Kiến trúc Giải pháp AWS Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt

Ở quy mô toàn cầu, xu hướng ứng dụng GenAI cũng "tăng nhanh". 78% doanh nghiệp sử dụng GenAI cho ít nhất một chức năng trong hoạt động kinh doanh. 50% đưa GenAI vào vận hành thực tế và 40% cho biết GenAI giúp tăng doanh thu hoặc cải thiện hiệu quả hoạt động.

Theo ông Eric Yeo, AI đã phát triển nhanh trong vài năm qua. Công nghệ hiện bước sang giai đoạn agentic AI, tức nhiều tác nhân AI (AI Agent) phối hợp với nhau để xử lý quy trình nhiều bước. Các hệ thống có thể chẩn đoán sự cố IT, tự động triển khai ứng dụng hoặc xử lý luồng công việc phức tạp từ một yêu cầu ban đầu.

Tại Việt Nam, AI đang trở thành động lực cho chuyển đổi số. Năm 2025, tỷ lệ ứng dụng AI trong doanh nghiệp Việt tăng 39% so với năm 2024, theo nghiên cứu do AWS công bố. 18% doanh nghiệp Việt, tương đương gần 170.000 doanh nghiệp, đã triển khai AI. Trong số doanh nghiệp đã ứng dụng, 61% ghi nhận doanh thu tăng, với mức tăng trung bình 16%, trong khi 58% kỳ vọng AI giúp tiết kiệm khoảng 20% chi phí.

Ông Eric Yeo, Tổng giám đốc AWS Việt Nam. Ảnh: Lan Anh

Dù vậy, theo Tổng giám đốc AWS Việt Nam, rào cản lớn nhất khiến nhiều doanh nghiệp chậm triển khai AI không nằm ở công nghệ hay tài chính. "Vấn đề nhiều lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm là làm thế nào xây dựng đội ngũ có kỹ năng phù hợp để tận dụng công nghệ", ông nói.

Trọng Đạt