30 váy cưới cảm hứng các loài hoa

Lê Thanh Hòa (vest xanh) chào kết show cùng các "nàng thơ", từ trái qua gồm Thảo Nhi, Ngọc Châu và MC Thủy Tiên.

Nhà thiết kế 38 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa ngành thời trang, khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Kiến trúc TP HCM. Các bộ sưu tập của anh từng được giới thiệu ở Đẹp Fashion Show, Elle Show, Vietnam International Fashion Week. Anh từng tổ chức show cá nhân gây chú ý gồm "Lam Vũ", "The Oriental Sun", "Another Day", "Sa Vũ", "An"...