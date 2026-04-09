30 trường Kỹ thuật tốt nhất Mỹ để học thạc sĩ, tiến sĩ

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đứng đầu Mỹ 36 năm liên tiếp về đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ngành Kỹ thuật.

Tổ chức U.S. News ngày 7/4 công bố xếp hạng trường cao học tốt nhất ở Mỹ trong các lĩnh vực.

Ở ngành Kỹ thuật, MIT tiếp tục giữ vị trí số một. Theo MIT News, kể từ khi bảng xếp hạng này ra đời năm 1990, trường đã đứng đầu và chưa từng tụt hạng. MIT hiện xếp thứ nhất ở loạt chuyên ngành kỹ thuật, như Hàng không vũ trụ, Vật liệu, Cơ khí, Hóa học, Điện và Máy tính.

Xếp thứ hai và ba lần lượt là Đại học Stanford và Đại học California-Berkeley (UCB). Cả hai cùng đồng hạng nhất với MIT trong đào tạo Kỹ thuật Điện.

Trong top 30, 17 trường là đại học công, còn lại là tư thục. Học phí cho bậc thạc sĩ dao động 17.300-68.000 USD/năm (0,45-1,79 tỷ đồng).

Xếp hạng Trường Học phí thạc sĩ (USD/năm) 1 Viện Công nghệ Massachusetts 64.310 2 Đại học Stanford 67.700 3 Đại học California-Berkeley 28.200 4 Viện Công nghệ Georgia 31.200 Đại học Purdue 29.600 6 Viện Công nghệ California 68.000 Đại học Illinois Urbana-Champaign 39.300 Đại học Texas-Austin (Cockrell) 19.300 9 Đại học California-San Diego 28.200 10 Đại học Carnegie Mellon 60.300 11 Đại học Cornell 29.500 12 Đại học Michigan-Ann Arbor 34.000 13 Đại học Johns Hopkins (Whiting) 66.700 14 Đại học Texas A&M 17.300 Đại học California-Los Angeles (Samueli) 28.200 16 Đại học Northwestern (McCormick) 23.000/quý Đại học Pennsylvania 51.000 18 Đại học Columbia (Fu Foundation) 2.700/tín chỉ Đại học Colorado-Boulder 40.400 Đại học Maryland-College Park (Clark) 1.878/tín chỉ 21 Đại học Southern California (Viterbi) 2.665/tín chỉ 22 Đại học Duke (Pratt) 67.700 Đại học Harvard (Paulson) 65.500 Đại học Washington 38.100 25 Đại học Princeton 65.200 Đại học Rice (Brown) 62.500 27 Đại học Wisconsin-Madison 24.100 28 Đại học bang North Carolina 31.500 Đại học bang Ohio 43.300 Đại học bang Pennsylvania-University Park 48.700 Đại học California-Santa Barbara 29.500

Bảng xếp hạng đào tạo cao học ngành Kỹ thuật năm 2026 của US News có 195 trường. Hoạt động nghiên cứu là tiêu chí đánh giá có trọng số lớn nhất (50%), theo sau là đánh giá chất lượng (25%), nguồn lực giảng viên (20%), nghiên cứu của giảng viên (10%) và tiêu chí lựa chọn sinh viên (5%).

Theo US News, một xu hướng nổi bật ở các trường dạy kỹ thuật là quy mô nghiên cứu và tác động của chúng có thể tương hỗ nhưng không đồng nhất. Điều này có nghĩa là những trường có chi phí nghiên cứu cao nhất không phải lúc nào cũng có chỉ số công bố khoa học và trích dẫn mạnh nhất.

Bảng xếp hạng cao đẳng và đại học Mỹ của US. News ra đời từ năm 1983, là nguồn tham khảo phổ biến của sinh viên quốc tế, bên cạnh hai bảng xếp hạng QS và THE.

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Ảnh: MIT Climate Portal

Khánh Linh