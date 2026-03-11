30 người bị bắt ở Iran vì cáo buộc gián điệp

30 người, trong đó có một công dân nước ngoài, đã bị bắt ở Iran với cáo buộc làm gián điệp cho Mỹ và Israel.

Bộ Tình báo Iran mô tả nhóm 30 người bị bắt trong vài ngày gần đây gồm "gián điệp, lính đánh thuê và đặc vụ nằm vùng của Mỹ - Israel". Giới chức đã thu giữ nhiều súng và một lượng lớn đạn dược.

Công dân nước ngoài "đã tiến hành hoạt động gián điệp thay mặt cho Mỹ và Israel, đồng thời làm trung gian cho hai quốc gia Vùng Vịnh", theo Bộ Tình báo. Nghi phạm truyền cho đối phương thông tin về vị trí và hoạt động di chuyển của lực lượng cảnh sát, quân đội Iran cũng như các cơ sở quân sự.

Iran chưa công bố quốc tịch của người nước ngoài nói trên.

Nhân viên an ninh Iran đứng gác trên đường phố Tehran tháng 6/2025. Ảnh: Reuters

Cơ quan tình báo Mossad của Israel và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trước đó đã đăng các video bằng tiếng Ba Tư kêu gọi người dân Iran hợp tác với họ.

Vụ bắt được công bố vào ngày thứ 11 kể từ khi Mỹ và Israel mở các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Hơn 1.700 người đã thiệt mạng trên khắp Trung Đông, trong đó có hơn 1.200 người chết ở Iran.

Sau cuộc chiến 12 ngày với Israel và Mỹ hồi tháng 6/2025, Iran mạnh tay truy quét gián điệp và đã bắt giam, tử hình nhiều người vì cáo buộc này. Các chuyên gia quốc tế nhận định Mossad đã xây dựng một mạng lưới gián điệp dày đặc tại Iran trong nhiều thập kỷ, tuyển mộ những quan chức tham nhũng, nhà khoa học hạt nhân hay người bất đồng chính kiến làm đặc tình để cung cấp thông tin và chỉ điểm mục tiêu.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters, APA)