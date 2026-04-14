30 nghề triển vọng, không cần bằng đại học ở Mỹ

Những nghề này không yêu cầu học đại học 4 năm, lương trung vị cao nhất là 94.300 USD/năm (2,48 tỷ đồng).

Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) tháng trước công bố danh sách ngành, nghề trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, khoa học và kỹ thuật không yêu cầu bằng đại học.

Những nghề này yêu cầu ứng viên có bằng cao đẳng, chứng chỉ nghề sau phổ thông, hay bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương. Tốc độ tăng trưởng việc làm từ nay tới năm 2034 cao hơn mức trung bình (3%).

Nhóm nghề Chăm sóc sức khỏe có tiềm năng tốt hơn cả. Trong đó, chuyên viên vệ sinh răng miệng được trả nhiều nhất, lương trung vị là 94.300 USD/năm, còn số vị trí cho nghề trợ lý vật lý trị liệu thì tăng mạnh nhất, thêm 22% cho tới năm 2034.

Ngành Chăm sóc sức khỏe

Nhóm 1: Chuyên viên y tế và kỹ thuật viên.

Nghề Tỷ lệ tăng trưởng (%) Lương trung vị (USD/năm) Bằng cấp tối thiểu Kỹ thuật viên tâm thần 20 42.600 Chứng chỉ nghề Kỹ thuật viên y tế nhãn khoa 20 44.100 Chứng chỉ nghề Chuyên gia trợ thính 18 61.600 Bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương Kỹ thuật viên thông tin y tế và bác sĩ chuyên khoa đang đào tạo 15 67.300 Bằng cao đẳng Kỹ thuật viên siêu âm y khoa 13 89.300 Bằng cao đẳng Chuyên viên trị liệu hô hấp 12 80.500 Bằng cao đẳng Kỹ thuật viên thú y 9 46.000 Bằng cao đẳng Kỹ thuật viên chụp cộng hưởng từ 7 88.200 Bằng cao đẳng Chuyên viên hồ sơ y tế 7 50.300 Chứng chỉ nghề Chuyên viên vệ sinh răng miệng 7 94.300 Bằng cao đẳng

Nhóm 2: Các nghề hỗ trợ chăm sóc sức khỏe

Nghề Tỷ lệ tăng trưởng (%) Lương trung vị (USD/năm) Bằng cấp tối thiểu Trợ lý vật lý trị liệu 22 65.500 Bằng cao đẳng Trợ lý trị liệu nghề nghiệp 19 68.300 Bằng cao đẳng Nhân viên chăm sóc sức khỏe tại nhà và chăm sóc cá nhân 17 34.900 Bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương Chuyên viên massage 15 58.000 Chứng chỉ nghề sau phổ thông Trợ lý y tế 13 44.200 Chứng chỉ nghề sau phổ thông Người chuẩn bị thiết bị y tế 10 46.500 Bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương Trợ lý thú y và người chăm sóc động vật thí nghiệm 9 37.300 Bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương Trợ lý nha khoa 6 47.300 Chứng chỉ nghề sau phổ thông Kỹ thuật viên lấy máu 6 43.700 Chứng chỉ nghề sau phổ thông Các vị trí hỗ trợ chăm sóc sức khỏe khác 4 46.100 Bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương

Ngành Khoa học đời sống, vật lý và xã hội

Dù không yêu cầu bằng đại học, người lao động cần được đào tạo tại chỗ làm trong 1-12 tháng, như học cách sử dụng thiết bị, kỹ thuật sản xuất hoặc quy trình vệ sinh khi thu thập mẫu.

Nghề Tỷ lệ tăng trưởng (%) Lương trung vị (USD/năm) Bằng cấp tối thiểu Kỹ thuật viên an toàn và sức khỏe nghề nghiệp 9 49.400 Bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương Kỹ thuật viên khoa học thực phẩm 5 46.800 Bằng cao đẳng Kỹ thuật viên nông nghiệp 4 49.500 Bằng cao đẳng Kỹ thuật viên khoa học và bảo vệ môi trường (bao gồm sức khỏe) 4 57.800 Bằng cao đẳng Kỹ thuật viên hóa học 4 60.100 Bằng cao đẳng Các vị trí kỹ thuật viên khác 4 48.400 Bằng cao đẳng

Ngành Kiến trúc và kỹ thuật

Đây là những nghề chuyên thiết kế, phát triển công trình, sản phẩm và hệ thống, đồng thời thu thập thông tin phục vụ cho việc lập bản đồ và các mục đích khác.

Nghề Tỷ lệ tăng trưởng (%) Lương trung vị (USD/năm) Bằng cấp tối thiểu Kỹ thuật viên và chuyên gia công nghệ hàng không vũ trụ 8 79.800 Bằng cao đẳng Kỹ thuật viên và chuyên gia công nghệ hiệu chuẩn 5 65.000 Bằng cao đẳng Kỹ thuật viên khảo sát và lập bản đồ 5 51.900 Bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương Người vẽ bản vẽ kiến trúc và dân dụng 4 64.300 Bằng cao đẳng

Theo BLS, hầu hết vị trí đang tuyển xuất phát từ nhu cầu thay thế lao động nghỉ việc, nhưng cũng có thể mới được tạo ra do tăng trưởng việc làm. Năm 2024, cơ quan này cho biết mức lương trung vị của hơn 800 nghề được thống kê là 49.500 USD/năm.

