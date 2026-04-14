30 nghề triển vọng, không cần bằng đại học ở Mỹ

Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) tháng trước công bố danh sách ngành, nghề trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, khoa học và kỹ thuật không yêu cầu bằng đại học.
Những nghề này yêu cầu ứng viên có bằng cao đẳng, chứng chỉ nghề sau phổ thông, hay bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương. Tốc độ tăng trưởng việc làm từ nay tới năm 2034 cao hơn mức trung bình (3%).
Nhóm nghề Chăm sóc sức khỏe có tiềm năng tốt hơn cả. Trong đó, chuyên viên vệ sinh răng miệng được trả nhiều nhất, lương trung vị là 94.300 USD/năm, còn số vị trí cho nghề trợ lý vật lý trị liệu thì tăng mạnh nhất, thêm 22% cho tới năm 2034.
Ngành Chăm sóc sức khỏe
Nhóm 1: Chuyên viên y tế và kỹ thuật viên.
|Nghề
|Tỷ lệ tăng trưởng (%)
|Lương trung vị (USD/năm)
|Bằng cấp tối thiểu
|Kỹ thuật viên tâm thần
|20
|42.600
|Chứng chỉ nghề
|Kỹ thuật viên y tế nhãn khoa
|20
|44.100
|Chứng chỉ nghề
|Chuyên gia trợ thính
|18
|61.600
|Bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương
|Kỹ thuật viên thông tin y tế và bác sĩ chuyên khoa đang đào tạo
|15
|67.300
|Bằng cao đẳng
|Kỹ thuật viên siêu âm y khoa
|13
|89.300
|Bằng cao đẳng
|Chuyên viên trị liệu hô hấp
|12
|80.500
|Bằng cao đẳng
|Kỹ thuật viên thú y
|9
|46.000
|Bằng cao đẳng
|Kỹ thuật viên chụp cộng hưởng từ
|7
|88.200
|Bằng cao đẳng
|Chuyên viên hồ sơ y tế
|7
|50.300
|Chứng chỉ nghề
|Chuyên viên vệ sinh răng miệng
|7
|94.300
|Bằng cao đẳng
Nhóm 2: Các nghề hỗ trợ chăm sóc sức khỏe
|Nghề
|Tỷ lệ tăng trưởng (%)
|Lương trung vị (USD/năm)
|Bằng cấp tối thiểu
|Trợ lý vật lý trị liệu
|22
|65.500
|Bằng cao đẳng
|Trợ lý trị liệu nghề nghiệp
|19
|68.300
|Bằng cao đẳng
|Nhân viên chăm sóc sức khỏe tại nhà và chăm sóc cá nhân
|17
|34.900
|Bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương
|Chuyên viên massage
|15
|58.000
|Chứng chỉ nghề sau phổ thông
|Trợ lý y tế
|13
|44.200
|Chứng chỉ nghề sau phổ thông
|Người chuẩn bị thiết bị y tế
|10
|46.500
|Bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương
|Trợ lý thú y và người chăm sóc động vật thí nghiệm
|9
|37.300
|Bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương
|Trợ lý nha khoa
|6
|47.300
|Chứng chỉ nghề sau phổ thông
|Kỹ thuật viên lấy máu
|6
|43.700
|Chứng chỉ nghề sau phổ thông
|Các vị trí hỗ trợ chăm sóc sức khỏe khác
|4
|46.100
|Bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương
Ngành Khoa học đời sống, vật lý và xã hội
Dù không yêu cầu bằng đại học, người lao động cần được đào tạo tại chỗ làm trong 1-12 tháng, như học cách sử dụng thiết bị, kỹ thuật sản xuất hoặc quy trình vệ sinh khi thu thập mẫu.
|Nghề
|Tỷ lệ tăng trưởng (%)
|Lương trung vị (USD/năm)
|Bằng cấp tối thiểu
|Kỹ thuật viên an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
|9
|49.400
|Bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương
|Kỹ thuật viên khoa học thực phẩm
|5
|46.800
|Bằng cao đẳng
|Kỹ thuật viên nông nghiệp
|4
|49.500
|Bằng cao đẳng
|Kỹ thuật viên khoa học và bảo vệ môi trường (bao gồm sức khỏe)
|4
|57.800
|Bằng cao đẳng
|Kỹ thuật viên hóa học
|4
|60.100
|Bằng cao đẳng
|Các vị trí kỹ thuật viên khác
|4
|48.400
|Bằng cao đẳng
Ngành Kiến trúc và kỹ thuật
Đây là những nghề chuyên thiết kế, phát triển công trình, sản phẩm và hệ thống, đồng thời thu thập thông tin phục vụ cho việc lập bản đồ và các mục đích khác.
|Nghề
|Tỷ lệ tăng trưởng (%)
|Lương trung vị (USD/năm)
|Bằng cấp tối thiểu
|Kỹ thuật viên và chuyên gia công nghệ hàng không vũ trụ
|8
|79.800
|Bằng cao đẳng
|Kỹ thuật viên và chuyên gia công nghệ hiệu chuẩn
|5
|65.000
|Bằng cao đẳng
|Kỹ thuật viên khảo sát và lập bản đồ
|5
|51.900
|Bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương
|Người vẽ bản vẽ kiến trúc và dân dụng
|4
|64.300
|Bằng cao đẳng
Theo BLS, hầu hết vị trí đang tuyển xuất phát từ nhu cầu thay thế lao động nghỉ việc, nhưng cũng có thể mới được tạo ra do tăng trưởng việc làm. Năm 2024, cơ quan này cho biết mức lương trung vị của hơn 800 nghề được thống kê là 49.500 USD/năm.
Khánh Linh