'30 năm tôi mua vài căn nhà Hà Nội, vẫn nghe nói giá ảo và bong bóng'

Năm 1998, tôi lên Hà Nội học, đã nghe nói BĐS giá ảo, bong bóng, bây giờ vẫn thế. Vậy đâu mới là giá thật?

"Giá ảo là giá không có thật, không giao dịch được. Ví dụ, năm ngoái tôi mua với giá 2 tỷ, năm nay tôi đòi 4 tỷ nhưng không ai mua, đó là giá ảo.

Còn nếu tôi đòi 3 tỷ, vẫn có người mua, và xung quanh cũng giao dịch tầm giá đó, thì đó là giá thật, không thể lấy cái giá thời điểm ban đầu để so sánh.

Nhân tiện, từ năm 1998, khi bắt đầu lên Hà Nội học, tôi đã được nghe rằng giá bất động sản là bong bóng, sắp vỡ. Giờ gần 30 năm, tôi đã mua được mấy căn nhà ở Hà Nội, vẫn nghe nói giá ảo, vẫn bong bóng".

Độc giả nickname duong3khong cho rằng giá chung cư cao không phải là ảo, mà do thị trường quyết định:

"Tôi chẳng hiểu mọi người nói giá chung cư cao và ảo thì có hiểu rõ không nữa? Giá ảo là giá rao nhưng không đúng giá trị thường giao dịch. Nhưng thị trường vẫn đang giao dịch với giá đó, vậy ảo chỗ nào?

Giá cao là giá cao so với bình quân thu nhập của người dân? Hay so với giá thế giới? Hay so với giá trị tạo ra khi xây dựng chung cư? Xin thưa, giá là do thị trường quyết định, tuân theo quy luật giá trị và quy luật cung cầu.

Nó chẳng cao mà cũng chẳng thấp nếu so với chính nó".

Trái ngược với quan điểm này, độc giả Hải Lý lại cho rằng giá ảo là khi người bán đòi giá cao, nhưng thực tế không có người mua hoặc giao dịch không thành công:

"Họ nói mua, chắc gì họ đã chốt, bạn nói bán, chắc gì bạn đã bán vì khi bạn tham khảo sẽ có những thông tin bán giá cao hơn giá bạn. Đến một lúc nào đó, nhu cầu người mua để ở không còn, chỉ mua đi bán lại với nhau.

Tôi không có khả năng mua căn hộ với đồng lương hiện tại. Tôi thà ở thuê để tận hưởng cuộc sống, chứ không phải sinh ra trên cõi đời này để làm một con nợ suốt đời, oằn mình cả đời".

Trong khi đó, Oanh Kieu đưa ra ví dụ về khu chung cư mua trước đây:

"Chung cư chỗ tôi lúc trước mua 1,6 tỷ đã thấy hớ, giờ lên 2,5 tỷ, đã có mấy người bán với giá này rồi, hẳn hoi chứ không phải giá ảo. Căn hộ 3 phòng ngủ thì trước 1,9 tỷ, giờ hơn 4 tỷ rồi vì nó là hàng hiếm, diện tích lớn, vị trí đẹp. Cầu không tăng mà cung tăng thì tất yếu giá sẽ lên".

Độc giả bachueh cho rằng giá nhà hiện tại không phải là ảo mà là do sự trượt giá và nhu cầu ở thực luôn cao:

"Do trượt giá nên phải tăng, giá căn hộ hiện tại không hề ảo. Nhu cầu ở thật luôn cao, bây giờ người dân đã chấp nhận mặt bằng giá mới rồi. Giá nhà chung cư ở Hà Nội bây giờ mới là bắt đầu của Sài Gòn vài năm trước.

Hiện Sài Gòn chững lại, nhưng giá căn hộ ở Hà Nội sẽ còn lên nữa. Nên có nhà mà không có lực chuyển đổi thì cố mà giữ, đừng thấy được giá bán xong rồi không mua lại nổi căn tương tự".

