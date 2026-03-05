Hà Tĩnh thông báo bán gần 30 kg vàng thuộc sở hữu toàn dân

Sở Tài chính Hà Tĩnh thông báo sẽ bán gần 30 kg vàng tinh khiết được xác lập quyền sở hữu toàn dân với giá hơn 142 tỷ đồng.

Theo quy định, tài sản "được xác lập quyền sở hữu toàn dân" là những tài sản bị tịch thu, vô chủ hoặc không xác định được chủ sở hữu sau khi cơ quan chức năng xử lý theo trình tự pháp luật. Các tài sản này do Nhà nước đại diện quản lý và có thể được bán đấu giá hoặc niêm yết giá để thu tiền nộp ngân sách.

Thông báo cho biết tài sản được niêm yết bán là vàng tinh khiết (Au) nặng 29.935,6 gram, tương đương gần 30 kg. Giá bán được phê duyệt hơn 142 tỷ đồng.

Người có nhu cầu có thể xem tài sản tại Kho bạc Nhà nước Khu vực VII, số 177 đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, đến 17h30 ngày 11/3.

Hạn đăng ký mua tài sản đến 17h30 ngày 11/3 tại Sở Tài chính Hà Tĩnh, số 16A đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Sen. Nếu có nhiều người đăng ký, Sở sẽ tổ chức bốc thăm để lựa chọn người được quyền mua vào 8h30 ngày 12/3.

Vàng tinh khiết (Au) là vàng có hàm lượng gần như nguyên chất, tương đương vàng 24K, song không nhất thiết là vàng miếng thương hiệu lưu hành trên thị trường. Với quy đổi một lượng tương đương 37,5 gram, gần 30 kg vàng tương đương khoảng 800 lượng. Theo giá vàng miếng trong nước hiện khoảng 180-184 triệu đồng mỗi lượng, số vàng này có giá thị trường khoảng 145-147 tỷ đồng.

Đức Hùng