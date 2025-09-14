30 'Em xinh say hi' khuấy động concert đầu tiên

Chương trình hút lượng lớn khán giả gen Z đến xem trực tiếp, tối 13/9. Các ca sĩ lần đầu diễn live các tiết mục từng gây chú ý tại show trước đó.

Sát giờ concert, trời tạnh mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho êkíp và các "em xinh" trình diễn trên sân khấu. Mở đầu, bản mashup 16 ca khúc của các gương mặt vào chung kết vang lên, khán giả hò reo. Hiệu ứng pháo hoa kết hợp âm nhạc sôi động khiến bầu không khí "nóng" ở những phút đầu tiên.