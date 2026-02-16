Thứ hai, 16/2/2026
30 đại học tốt nhất thế giới ngành Khoa học máy tính

Các đại học Mỹ áp đảo top 30 trường tốt nhất ngành kỹ thuật, học phí với du học sinh khoảng 22.300-71.300 USD mỗi năm.

Tổ chức Times Higher Education (THE) cuối tháng trước công bố bảng xếp hạng đại học thế giới 2026 theo nhóm ngành. Trong 30 trường có thứ hạng cao nhất ở ngành Khoa học máy tính, Mỹ áp đảo với 16 trường. 6 trường ở châu Á, còn lại ở châu Âu và Canada.

Đại học Oxford (Anh) dẫn đầu, với điểm gần tuyệt đối 99,9/100 ở tiêu chí giảng dạy. Đây cũng là trường có học phí cao nhất với du học sinh. Các trường khác của Anh trong danh sách đều có học phí gần 60.000 USD (1,5 tỷ đồng) mỗi năm. Trong khi đó, học phí các trường ở Mỹ khoảng 22.300-71.300 USD.

Đại học Bắc Kinh của Trung Quốc là trường duy nhất ở châu Á lọt top 10, học phí rẻ nhất trong nhóm này (4.300 USD, tương đương 112 triệu đồng mỗi năm). Hai đại diện còn lại của Trung Quốc cũng thu học phí ít nhất trong top 30.

30 đại học tốt nhất thế giới ngành Khoa học máy tính năm 2026:

TT

Trường

Quốc gia

Học phí (USD/)năm

1

Đại học Oxford

Anh

85.800

2

Đại học Cambridge

Anh

59.700

3

Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ tại Zurich (ETH Zurich)

Thụy Sĩ

5.500

4

Viện Công nghệ Massachusetts

Mỹ

64.300

5

Đại học Princeton

Mỹ

68.100

6

Đại học Stanford

Mỹ

67.700

7

Đại học Carnegie Mellon

Mỹ

67.000

8

Đại học Harvard

Mỹ

59.300

9

Đại học Imperial College London

Anh

58.500

10

Đại học Bắc Kinh

Trung Quốc

4.300

11

Viện Công nghệ California

Mỹ

65.600

12

Đại học Thanh Hoa

Trung Quốc

4.300

13

Đại học Quốc gia Singapore

Singapore

30.600

Đại học California-Berkeley

Mỹ

22.300

15

Đại học Kỹ thuật Munich

Đức

4.800-7.100

16

Đại học Kỹ thuật Nanyang

Singapore

14.200

17

Đại học Cornell

Mỹ

71.300

18

Đại học California-Los Angeles

Mỹ

54.900

19

Đại học Illinois, Urbana-Champaign

Mỹ

47.800

20

Đại học Washington

Mỹ

44.600

21

Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ tại Lausanne (EPFL)

Thụy Sĩ

5.700

22

Đại học Toronto

Canada

51.700

23

Đại học Chiết Giang

Trung Quốc

3.600

24

Đại học Columbia

Mỹ

70.170

25

Đại học Giao thông Thượng Hải

Trung Quốc

3.600

Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hong Kong

28.000

27

Đại học Yale

Mỹ

69.900

28

Viện Công nghệ Georgia

Mỹ

33.600

29

Đại học New York

Mỹ

65.600

30

Đại học Texas-Austin

Mỹ

48.400

Bảng xếp hạng đại học ở ngành kỹ thuật của THE đánh giá dựa trên các lĩnh vực cốt lõi, như phát triển và kỹ thuật phần mềm; trí tuệ nhân tạo và máy học, an ninh mạng và mạng lưới.

1.165 trường đại học từ 84 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng, với 5 nhóm chỉ số đánh giá. Trong đó, môi trường nghiên cứu (research environment) chiếm phần lớn nhất (29%), theo sau là giảng dạy (teaching - 28%), chất lượng nghiên cứu (research quality - 27,5%), chuyển giao công nghệ (industry - 8%) và mức độ quốc tế hóa (international outlook - 7,5%).

Để được xếp hạng, các trường phải có ít nhất 500 bài báo khoa học với đề tài kỹ thuật được xuất bản trong giai đoạn 2000-2024, đồng thời có ít nhất 20 nhân sự học thuật chuyên ngành này, chiếm ít nhất 1% tổng nhân sự toàn trường.

Việt Nam có 6 đại diện góp mặt, ở vị trí cao nhất là Đại học Duy Tân và Đại học Tôn Đức Thắng, đồng hạng 501-600.

Khuôn viên Đại học Cambridge. Ảnh: University of Cambridge Fanpage

Khánh Linh

