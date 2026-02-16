Các đại học Mỹ áp đảo top 30 trường tốt nhất ngành kỹ thuật, học phí với du học sinh khoảng 22.300-71.300 USD mỗi năm.

Tổ chức Times Higher Education (THE) cuối tháng trước công bố bảng xếp hạng đại học thế giới 2026 theo nhóm ngành. Trong 30 trường có thứ hạng cao nhất ở ngành Khoa học máy tính, Mỹ áp đảo với 16 trường. 6 trường ở châu Á, còn lại ở châu Âu và Canada.

Đại học Oxford (Anh) dẫn đầu, với điểm gần tuyệt đối 99,9/100 ở tiêu chí giảng dạy. Đây cũng là trường có học phí cao nhất với du học sinh. Các trường khác của Anh trong danh sách đều có học phí gần 60.000 USD (1,5 tỷ đồng) mỗi năm. Trong khi đó, học phí các trường ở Mỹ khoảng 22.300-71.300 USD.

Đại học Bắc Kinh của Trung Quốc là trường duy nhất ở châu Á lọt top 10, học phí rẻ nhất trong nhóm này (4.300 USD, tương đương 112 triệu đồng mỗi năm). Hai đại diện còn lại của Trung Quốc cũng thu học phí ít nhất trong top 30.

30 đại học tốt nhất thế giới ngành Khoa học máy tính năm 2026:

TT Trường Quốc gia Học phí (USD/)năm 1 Đại học Oxford Anh 85.800 2 Đại học Cambridge Anh 59.700 3 Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ tại Zurich (ETH Zurich) Thụy Sĩ 5.500 4 Viện Công nghệ Massachusetts Mỹ 64.300 5 Đại học Princeton Mỹ 68.100 6 Đại học Stanford Mỹ 67.700 7 Đại học Carnegie Mellon Mỹ 67.000 8 Đại học Harvard Mỹ 59.300 9 Đại học Imperial College London Anh 58.500 10 Đại học Bắc Kinh Trung Quốc 4.300 11 Viện Công nghệ California Mỹ 65.600 12 Đại học Thanh Hoa Trung Quốc 4.300 13 Đại học Quốc gia Singapore Singapore 30.600 Đại học California-Berkeley Mỹ 22.300 15 Đại học Kỹ thuật Munich Đức 4.800-7.100 16 Đại học Kỹ thuật Nanyang Singapore 14.200 17 Đại học Cornell Mỹ 71.300 18 Đại học California-Los Angeles Mỹ 54.900 19 Đại học Illinois, Urbana-Champaign Mỹ 47.800 20 Đại học Washington Mỹ 44.600 21 Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ tại Lausanne (EPFL) Thụy Sĩ 5.700 22 Đại học Toronto Canada 51.700 23 Đại học Chiết Giang Trung Quốc 3.600 24 Đại học Columbia Mỹ 70.170 25 Đại học Giao thông Thượng Hải Trung Quốc 3.600 Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hong Kong 28.000 27 Đại học Yale Mỹ 69.900 28 Viện Công nghệ Georgia Mỹ 33.600 29 Đại học New York Mỹ 65.600 30 Đại học Texas-Austin Mỹ 48.400

Bảng xếp hạng đại học ở ngành kỹ thuật của THE đánh giá dựa trên các lĩnh vực cốt lõi, như phát triển và kỹ thuật phần mềm; trí tuệ nhân tạo và máy học, an ninh mạng và mạng lưới.

1.165 trường đại học từ 84 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng, với 5 nhóm chỉ số đánh giá. Trong đó, môi trường nghiên cứu (research environment) chiếm phần lớn nhất (29%), theo sau là giảng dạy (teaching - 28%), chất lượng nghiên cứu (research quality - 27,5%), chuyển giao công nghệ (industry - 8%) và mức độ quốc tế hóa (international outlook - 7,5%).

Để được xếp hạng, các trường phải có ít nhất 500 bài báo khoa học với đề tài kỹ thuật được xuất bản trong giai đoạn 2000-2024, đồng thời có ít nhất 20 nhân sự học thuật chuyên ngành này, chiếm ít nhất 1% tổng nhân sự toàn trường.

Việt Nam có 6 đại diện góp mặt, ở vị trí cao nhất là Đại học Duy Tân và Đại học Tôn Đức Thắng, đồng hạng 501-600.

Khuôn viên Đại học Cambridge. Ảnh: University of Cambridge Fanpage

Khánh Linh