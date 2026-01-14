3 thói quen nên duy trì sau ăn để ổn định đường huyết

Đi bộ nhẹ nhàng 10 phút, ưu tiên uống nước lọc và tráng miệng bằng trái cây giàu chất xơ hoặc thực phẩm lên men giúp đường huyết ổn định.

Kiểm soát đường huyết không chỉ là câu chuyện của người bệnh tiểu đường mà còn là chìa khóa để duy trì năng lượng và sức khỏe chuyển hóa bền vững. Các chuyên gia dinh dưỡng gợi ý 3 hành động đơn giản sau bữa ăn giúp cơ thể xử lý lượng đường hiệu quả hơn, ngăn chặn tình trạng mệt mỏi sau khi ăn.

Đi bộ nhẹ nhàng khoảng 10 phút

Vận động nhẹ ngay sau khi ăn là cách tốt nhất để "cắt ngọn" cơn tăng đường huyết.

Theo chuyên gia Amy Kimberlain, đi bộ giúp cơ bắp sử dụng ngay lượng glucose vừa nạp vào, thay vì để chúng tích tụ quá mức trong máu. Đồng thời, vận động nhẹ giúp điều hướng dòng máu ra khỏi đường ruột, làm chậm quá trình hấp thụ glucose.

Các nghiên cứu cho thấy chỉ cần 10 phút đi bộ sau ăn đã mang lại hiệu quả hạ đường huyết tương đương với 30 phút đi bộ vào các thời điểm khác.

Nếu không thể ra ngoài, bạn có thể dọn dẹp nhà cửa, rửa bát hoặc leo cầu thang. Thậm chí chỉ 1-3 phút leo cầu thang cũng đã giúp cải thiện nồng độ insulin đáng kể.

Ưu tiên uống nước lọc

Nước lọc là "trợ thủ" thầm lặng giúp thận đào thải lượng đường dư thừa qua nước tiểu.

Chuyên gia Kimberlain nhấn mạnh: "Uống nước giúp làm loãng nồng độ đường trong máu và duy trì thể tích máu ổn định". Tuy nhiên, nước lọc đóng vai trò hỗ trợ nhẹ nhàng, không có tác dụng mạnh mẽ bằng việc đi bộ, vì vậy bạn nên kết hợp cả hai.

Hãy kết thúc bữa ăn bằng các loại quả mọng (dâu tây, việt quất) giúp làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate từ bữa chính. Ảnh: Bùi Thủy

Tráng miệng bằng trái cây giàu chất xơ hoặc thực phẩm lên men

Thay vì các món chè hay bánh ngọt nhiều đường tinh luyện, hãy kết thúc bữa ăn bằng các loại quả mọng (dâu tây, việt quất) hoặc pudding hạt chia giúp làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate từ bữa chính.

Nếu không thích đồ ngọt, bạn có thể ăn một chút kim chi hoặc thực phẩm lên men. Chúng chứa probiotics hỗ trợ quá trình chuyển hóa glucose và giảm viêm cho hệ tiêu hóa.

Bên cạnh những thói quen sau ăn, các chuyên gia khuyến nghị bạn nên xây dựng lối sống khoa học thông qua các quy tắc:

- Quy tắc "Chiếc đĩa cân bằng": Ưu tiên tinh bột phức hợp (ngũ cốc nguyên hạt, khoai lang), protein nạc, chất béo lành mạnh và thật nhiều chất xơ.

- Thứ tự ăn "vàng": Nên ăn rau và protein trước, sau đó mới đến tinh bột (cơm, bánh mì). Cách này giúp hệ tiêu hóa có một "lớp đệm" chất xơ, ngăn đường huyết tăng đột biến.

- Vận động định kỳ: Đảm bảo ít nhất 150 phút tập luyện cường độ vừa phải mỗi tuần và hạn chế thời gian ngồi tĩnh tại trước màn hình.

- Ngủ đủ và sâu giấc: Giấc ngủ kém chất lượng làm rối loạn hormone và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kiểm soát đường huyết của cơ thể.

Những thay đổi nhỏ như đi bộ 10 phút hay thay đổi thứ tự món ăn có vẻ đơn giản nhưng lại mang lại hiệu quả cộng dồn rất lớn cho sức khỏe chuyển hóa. Tuy nhiên, nếu bạn đang điều trị tiểu đường, hãy luôn tham khảo ý kiến bác sĩ để điều chỉnh phác đồ phù hợp, không tự ý thay thế thuốc bằng các thói quen này.

Mỹ Ý (Theo Eating Well)