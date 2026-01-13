3 người hôn mê sau ăn hạt củ đậu thoát nguy kịch

Hà NộiBa bệnh nhân ngộ độc nặng do ăn hạt củ đậu, gồm một trẻ em và hai người lớn, đã hồi phục tri giác và cai được máy thở sau 4 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai.

Ngày 12/1, ThS.BS Nguyễn Mạnh Chiến, Trung tâm Chống độc, cho biết sức khỏe ba bệnh nhân chuyển biến tích cực, dù vẫn cần theo dõi sát chức năng các cơ quan. Trường hợp nặng nhất là người đàn ông 58 tuổi đã rút ống nội khí quản, chuyển sang thở oxy kính và có thể giao tiếp. Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, tụt huyết áp, suy tim cấp và nhiễm toan chuyển hóa rất nặng.

Bệnh nhi 19 tháng tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Nguyên Hà

Bệnh nhi 19 tháng tuổi đang điều trị tại Trung tâm Nhi khoa cũng qua giai đoạn nguy hiểm, hiện thở máy không xâm lấn, các chỉ số lâm sàng tạm ổn định. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo nguy cơ di chứng về hô hấp và thần kinh do tình trạng suy hô hấp nặng trước đó. Bệnh nhân nữ còn lại, do ăn ít và nôn sớm nên triệu chứng nhẹ hơn, hiện đã xuất viện.

Chùm ca bệnh này khởi phát hôm 8/1 tại Ninh Bình. Sáu thành viên trong gia đình hái hạt củ đậu tại vườn nhà để luộc ăn, mỗi người tiêu thụ 3-6 hạt. Khoảng 20 phút sau, tất cả xuất hiện triệu chứng nôn nao, khó chịu. Người đàn ông 58 tuổi ăn nhiều nhất (khoảng 6 hạt) nhanh chóng ngất, hôn mê; bé 19 tháng tuổi lên cơn co giật. Các nạn nhân được sơ cứu, rửa dạ dày tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định trước khi ba trường hợp nặng được chuyển tuyến lên Bệnh viện Bạch Mai.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, giải thích cây củ đậu (tên khoa học Pachyrhizus erosus) chỉ có phần củ là thực phẩm lành tính. Toàn bộ phần thân, lá, hoa, quả và hạt đều chứa Rotenone - một độc tố cực mạnh thường dùng trong chế phẩm thuốc trừ sâu. Chất này ức chế hô hấp tế bào, gây nhiễm toan chuyển hóa và có thể khiến nạn nhân tử vong chỉ sau 2-5 giờ.

Hiện y học chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho ngộ độc Rotenon. Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn bất cứ bộ phận nào của cây củ đậu ngoài phần củ. Trong trường hợp lỡ ăn phải hạt hoặc lá cây này, nếu phát hiện sớm trong vòng một giờ và nạn nhân còn tỉnh táo, cần lập tức kích thích gây nôn để loại bỏ độc tố, sau đó nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Hạt củ đậu mà các bệnh nhân ăn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Lê Nga