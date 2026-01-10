6 người ngộ độc sau ăn hạt củ đậu

Ninh Bình4 người lớn và hai trẻ em ở xã Xuân Trường nhập viện với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, ý thức lơ mơ sau khi ăn hạt củ đậu.

Tối 8/1, Bệnh viện Đa khoa Nam Định tiếp nhận 6 bệnh nhân cùng một gia đình, chẩn đoán có biểu hiện ngộ độc thực phẩm. Họ được Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu chuyển đến với các triệu chứng buồn nôn, đau bụng, chóng mặt, một số người diễn biến nặng.

Một trong số bệnh nhân vụ ngộ độc đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Người thân cho hay trước đó gia đình dùng hạt củ đậu (còn gọi là sắn nước) hái ngoài vườn để chế biến làm thức ăn. Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Nam Định chuyển hai bệnh nhân hôn mê sâu đến Bệnh viện Bạch Mai; bốn bệnh nhân còn lại điều trị tại Khoa Cấp cứu với tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Củ đậu là thực phẩm quen thuộc, phần củ chủ yếu dùng để ăn sống hoặc chế biến làm các món ăn khác, được đánh giá là mát và lành tính, tuy nhiên quả và hạt chứa rotenon - một chất độc thần kinh mạnh. Chất độc này được dùng làm thuốc trừ sâu, diệt cá, có khả năng tác động trực tiếp lên hệ thần kinh và đường tiêu hóa. Chỉ cần ăn một lượng nhỏ hạt củ đậu cũng có thể gây ngộ độc nghiêm trọng, theo bác sĩ.

Ngộ độc hạt củ đậu thường khởi phát sau 30 phút đến một giờ sau ăn với các biểu hiện như buồn nôn, nôn dữ dội, đau bụng, chóng mặt, đau đầu. Trường hợp nặng có thể co giật, rối loạn ý thức, hôn mê, thậm chí tử vong.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Nam Định khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn quả hoặc hạt củ đậu dưới bất kỳ hình thức nào, không để trẻ em tiếp xúc, nếm thử. Khi trồng củ đậu tại nhà, cần thu gom, tiêu hủy hạt đúng cách, tránh để trong khu vực sinh hoạt. Nếu nghi ngờ ngộ độc, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất, không tự xử trí tại nhà.

Lê Hoàng