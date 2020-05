3 ngày khám phá Quy Nhơn

Bình Định Ngoài Kỳ Co - Eo Gió, du khách đến Quy Nhơn nên ghé thêm làng chài Nhơn Hải, đi tour trong ngày ở Hòn Khô.

Buổi chiều:

Tháp Đôi nằm trên vùng đất thuộc làng Hưng Thạnh xưa, nay là đường Trần Hưng Đạo, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. Quy mô tháp còn lại nhỏ hơn tháp Bánh Ít nhưng đây cũng là điểm dừng không nên bỏ qua với người yêu thích lịch sử - văn hóa Chăm. Vé tham quan tháp 20.000 đồng/ người.

Ghềnh Ráng - Tiên Sa nằm cách trung tâm thành phố khoảng 4 km về phía đông nam. Ở đây bạn được thăm mộ Hàn Mặc Tử, Bãi Trứng, bãi tắm Tiên Sa. Trong đó bãi Trứng với hàng nghìn hòn đá, sỏi lớn tròn nhẵn như trứng là nơi thu hút nhiều tay máy đến sáng tác.

Khi trời chưa tắt nắng, bạn hãy lên đường Mộng Cầm đi qua quốc lộ 1D sẽ có một đoạn đường nhỏ dẫn lên núi Vũng Chua. Đường quanh co và dốc cao, bạn nên đi xe số, kiểm tra kỹ xe trước khi đi, và chắc tay lái. Từ đỉnh núi, bạn sẽ được ngắm toàn cảnh thành phố Quy Nhơn, cả bán đảo Phương Mai và cầu Thị Nại.

Ngày 2: Đồi cát Phương Mai - Kỳ Co - Eo Gió

Buổi sáng:

Từ trung tâm thành phố đi đường Võ Nguyên Giáp tới cầu Thị Nại (từng là cầu vượt biển dài nhất Đông Dương). Qua cầu chính là bán đảo Phương Mai, nơi có những đồi cát vàng mịn trải dài dọc đường đi. Phong cảnh hai bên đường đi Kỳ Co - Eo Gió rất đẹp.

Buổi sáng trời còn mát mẻ thích hợp để bạn trượt cát và chụp hình ở khu đồi cát Phương Mai. Vì đồi cát còn khá hoang sơ và chưa được khai thác hết nên dịch vụ ở đồi cát rất ít, bạn nên tự trang bị vật dụng cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Buổi Chiều:

Phần lớn khách đến Kỳ Co bằng cách đi thuyền, cano từ Eo Gió, nhưng tuyến đường bộ tới Kỳ Co đã phổ biến hơn nên hấp dẫn nhiều bạn trẻ thích tự lái xe máy. Qua cổng khu du lịch Kỳ Co, bạn mua vé tham quan 100.000 đồng/ người và vé xe trung chuyển chặng cuối 40.000 đồng/ người. Ngoài dịch vụ tắm biển khách ở Kỳ Co có thể thuê moto nước, lặn ngắm san hô, chèo kayak, đi bộ dưới đáy biển, hoặc đơn giản hơn là thuê chòi nghỉ mát...