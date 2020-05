3 mẹ sinh non 3 con cùng một ngày

Phú ThọBa bé sinh non cùng một ngày tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương trong tình trạng rất yếu, suy hô hấp, tiên lượng nặng.

Ba bé là con của ba sản phụ, một người mang thai 26 tuần, hai người còn lại mang thai 28 tuần. Cả ba sản phụ nhập viện trong tình trạng đau bụng dưới từng cơn, vỡ ối. Qua thăm khám, cả ba sản phụ đều viêm đường sinh dục. Đây là một trong các nguyên nhân dẫn đến sinh non.

Ba bé sơ sinh chào đời cực kỳ non tháng, nhẹ cân. Một bé 26 tuần nặng 1 kg. Hai bé còn lại nặng 1,2 kg.

Các bác sĩ khoa Phụ Sản và khoa Nhi đánh giá cả ba bé đều rất yếu, suy hô hấp, nguy cơ nhiễm khuẩn sơ sinh. Lập tức các bé được đưa vào lồng ấp, hỗ trợ thở máy bằng khí áp lực dương.

Ngày 15/5, cả ba bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.

Bé sinh non được đưa vào lồng ấp, hỗ trợ thở máy tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương ngày 14/5. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Tạ Anh Kiên, Trưởng khoa Phụ Sản, cho biết một số nguyên nhân gây sinh non ở thai phụ là nhiễm khuẩn đường sinh dục, nhiễm khuẩn mãn tính, tình trạng tâm lý stress khi mang thai, chế độ lao động, sinh hoạt không hợp lý. Ngoài ra, nguyên nhân bệnh lý sẵn như viêm gan B, tiểu đường, bệnh tim, khoảng cách giữa hai lần có thai quá ngắn, biến chứng về nhau thai, rau bong non, rau tiền đạo, thiểu năng nhau, mẹ có tiền sử sinh non...

Trẻ sinh non tùy thuộc vào tuổi thai đối mặt với nhiều nguy cơ như tử vong, bệnh lý võng mạc, nhiễm trùng, vàng da nặng, thiếu máu....

Để phòng chuyển dạ sinh non, bác sĩ khuyến cáo các bà mẹ trước và trong khi mang thai cần đến khám tại cơ sở y tế để dự phòng đẻ non.

Thúy Quỳnh