Cứu bé sinh non lọt nửa người ra ngoài

Hà NộiNgười phụ nữ mang thai 6 tháng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cấp cứu trong tình trạng chuyển dạ, đầu và vai em bé đã lọt ra ngoài.

Đánh giá tình hình nguy cấp, Khoa Cấp cứu bệnh viện kích hoạt hệ thống báo động đỏ, sáng 7/5. Các bác sĩ, điều dưỡng được điều động từ khoa Nhi, khoa Cấp cứu và Phòng khám sản, nhanh chóng hỗ trợ.

Kíp cấp cứu được chia làm hai. Một bộ phận chịu trách nhiệm cấp cứu sản phụ. Bộ phận còn lại tập trung cứu sống em bé. Sau 20 phút, bé trai chào đời nặng gần 2 kg.

Sáng 8/5, hai mẹ con được chuyển sang Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội theo dõi, hiện sức khỏe ổn định.

Bé trai chào đời nặng gần 2 kg, sức khỏe ổn định. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các bác sĩ bệnh viện cho biết đa số trường hợp sinh non đều không rõ nguyên nhân. Một số nguyên nhân từ thai nhi như vỡ ối non, đa thai, đa ối, thai dị dạng. Nguyên nhân bệnh lý ở mẹ như cao huyết áp, viêm đài bể thận, viêm ruột thừa, tử cung dị dạng, ăn uống kém dinh dưỡng. Ngoài ra còn có thể nguyên nhân từ nhau thai như nhau tiền đạo, nhau bong non...

Trẻ sinh non thường nhẹ cân, nguy cơ suy hô hấp và tử vong, dễ mắc các khuyết tật bẩm sinh...

Bác sĩ Đặng Khánh Ly, Trưởng khoa Nhi bệnh viện, cho biết trong 13 năm công tác ở ngành Nhi, đây là lần đầu tiên chị trực tiếp tham gia cấp cứu trẻ sinh non trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt và nguy cấp: bé thò gần nửa người ra ngoài tử cung mẹ.

"May mắn hai mẹ con khỏe mạnh, là điều hạnh phúc với tất cả y bác sĩ", bác sĩ Ly cho biết.

Thúy Quỳnh