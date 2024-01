3 cuốn sách yêu thích trong 2023 của Bill Gates

Tỷ phú Bill Gates gợi ý ba tác phẩm ông đọc trong năm qua với cảm hứng động viên mọi người suy nghĩ sâu hơn về thế giới xung quanh.

Bill Gates không chỉ là một doanh nhân nổi tiếng mà còn là một độc giả tích cực. Mỗi năm, ông có thói quen chia sẻ những cuốn sách ông tâm đắc trên trang blog cá nhân Gatesnotes. Cuối 2023, ông đưa ra danh sách ba tác phẩm yêu thích cùng cảm nhận của bản thân.

Bill Gates thường xuyên quan tâm đến các cuốn sách về y học và khoa học. Cuốn The Song of the Cell của Siddhartha Mukherjee - tác giả Mỹ gốc Ấn Độ - về tế bào và sự tiến triển của sự sống là một trong những lựa chọn hàng đầu của ông năm qua. Sách không chỉ đưa ra cái nhìn sâu về tế bào - những đơn vị cơ bản của sự sống mà còn giúp độc giả hiểu hơn về sự xuất hiện của bệnh tật và quá trình lão hóa.

"Chúng ta sẽ mắc bệnh ở một thời điểm nào đó. Chúng ta sẽ có người thân yêu mắc bệnh. Để hiểu rõ điều gì đang xảy ra trong những khoảnh khắc đó, và để cảm thấy lạc quan rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, chúng ta cần hiểu về tế bào - những đơn vị làm nên sự sống", Gates viết trên trang blog cá nhân.

Bill Gates và 3 cuốn sách yêu thích trong năm 2023. Ảnh: Gatesnotes

Mukherjee là một chuyên gia về ung thư và cũng là tác giả của những cuốn sách y học nổi tiếng như Gen, Lịch sử ung thư - đoạt giải Pulitzer năm 2011 và được bình chọn là một trong 100 cuốn sách có ảnh hưởng nhất trong 100 năm qua theo tạp chí Time. Trong tác phẩm thứ ba - The Song of the Cell, ông giải thích cách cuộc sống phát triển từ những hữu cơ tế bào đơn lẻ và cho thấy mọi bệnh tật của con người hay sự lão hóa đều bắt nguồn từ điều gì đó bất thường ở cấp tế bào.

Với sự quan tâm về giáo dục và những vấn đề toàn cầu, Bill Gates cũng đề xuất Not the End of the World của Hannah Ritchie - nhà khoa học Scotland - với một cái nhìn tích cực về thế giới hiện nay.

"Hannah Ritchie trước đây tin rằng - như nhiều nhà hoạt động môi trường khác - cô đang 'sống qua giai đoạn bi thảm nhất của nhân loại'. Nhưng khi cô bắt đầu nhìn vào những con số, cô nhận ra rằng điều đó không đúng. Mọi thứ đang xấu đi, và chúng còn tồi tệ hơn so với quá khứ, nhưng về mọi mặt, chúng đều đang trở nên tốt hơn", Bill Gates nhận xét.

Ritchie hiện là nghiên cứu trưởng tại Our World in Data. Trong cuốn sách của mình, cô đưa ra những dữ liệu thực tế để nói lên nghịch lý của thế giới hiện nay.

"Cô phản đối những kịch bản tận thế về khí hậu và các vấn đề môi trường khác mà không làm mờ vấn đề. Những ai muốn thảo luận về biến đổi khí hậu nên đọc cuốn sách này", ông kết luận.

Ba cuốn sách yêu thích của Bill Gates trong năm 2023. Ảnh: Gatesnotes

Cuốn sách cuối cùng trong danh sách gợi ý của Bill Gates là Invention and Innovation của Vaclav Smil - nhà khoa học người Canada. Trong khi nhiều người nghĩ rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ đầy đổi mới, Vaclav Smil có quan điểm khác biệt. Cuốn sách của ông giải thích về những tín hiệu của sự đình trệ trong kỹ thuật và sự tiến triển đang chậm lại. Mặc dù Gates không đồng ý với quan điểm này, ông vẫn cho rằng tác phẩm của Smil là một hành trình hấp dẫn để khám phá quá khứ.

"Tôi không đồng ý, nhưng điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Sau khi đã đọc tất cả 44 cuốn sách của ông và nói chuyện với ông nhiều lần, tôi biết ông không lạc quan như tôi về triển vọng của sự sáng tạo. Nhưng ngay cả khi chúng tôi không nhìn nhận tương lai theo cách giống nhau, không ai tốt hơn Smil trong việc giải thích quá khứ. Nếu bạn muốn biết làm thế nào sự sáng tạo của con người đã đưa chúng ta đến thời điểm hiện tại, tôi rất khuyến khích đọc Invention and Innovation".

Ngạn Bình