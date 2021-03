3 chiến lược để phụ nữ 'tranh đấu' tốt hơn trong sự nghiệp

Trong môi trường làm việc, phụ nữ thường ngại hoặc thiếu năng lực tranh đấu cho quyền lợi và cơ hội chính đáng của chính mình.

Khả năng tranh đấu cho chính mình ở nơi làm việc được cho là quan trọng hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, văn phòng ngày nay không chỉ giới hạn trong không gian vật lý và giờ hành chính, mà còn linh hoạt hơn về địa điểm cũng như thời gian. Điều đó đòi hỏi người lao động nhận thức rõ hơn về mức lương và sự linh hoạt mà họ cần.

Hơn nữa, thế hệ lao động trẻ được dự đoán thay đổi công việc thường xuyên hơn những thế hệ trước. Họ sẽ đối mặt với vô số cuộc đàm phán đáng nhớ trong sự nghiệp. Khi nào và cách trình bày sẽ quyết định kết quả những cuộc trò chuyện đó.

Mặc dù tự tranh đấu là một kỹ năng mọi người đều nên thành thạo, nó lại đặc biệt quan trọng đối với những phụ nữ mới đi làm. Nhiều nghiên cứu cho thấy phụ nữ không tự tranh đấu đạt hiệu quả như các đồng nghiệp nam, do họ không thấy thoải mái khi đưa yêu cầu, do định kiến về giới tính, hoặc do khi họ yêu cầu những thứ họ không có khả năng nhận được.

Trở thành phiên bản giỏi nhất của chính bản thân nghe có vẻ lạ thường và đôi khi là choáng ngợp. Nhưng có những việc nhỏ mà bạn có thể làm để dần mang lại tác động lớn, giúp bạn phát triển chính mình hơn.

Tiến sĩ Marisa Porges là Cố vấn Nhà Trắng, Người đứng đầu Trường nữ sinh Baldwin School (Pennsylvania, Mỹ) và là tác giả của quyển "What Girls Need: How to Raise Bold, Courageous, and Resilient Women". Bà đã dành 5 năm để lắng nghe những người phụ nữ quyền lực trong nhiều lĩnh vực khác nhau chia sẻ những chiến lược hiệu quả nhất để nữ giới đạt được những thành tựu mà họ muốn.

Sau đây là 3 chiến lược cơ bản được đúc kết mà mọi người có thể tham khảo trong suốt sự nghiệp của mình.

Để các yêu cầu của bạn được cấp trên tiếp nhân đòi hỏi một quá trình rèn luyện kỹ năng thuyết phục. Ảnh: Pixabay.

Bắt đầu từ việc nhỏ và liên tục luyện tập

Giống như bất kỳ kỹ năng sống nào, bạn cần phải học để phát huy sự tự tin và thể hiện bản thân tốt hơn. Cách tốt nhất là luyện tập thường xuyên ở cả trong và ngoài nơi làm việc. Hãy bắt đầu với các thử thách dễ dàng để tạo cảm giác thoải mái. Những thành tựu nhỏ càng tạo thay đổi lớn theo thời gian.

Ví dụ, nếu bạn cần thêm thời gian hoàn thành một dự án, đừng ngay lập tức yêu cầu gia hạn. Đầu tiên, hãy xem xét điều gì đang hạn chế bạn. Có phải thời hạn không thực tế? Bạn đang chờ ai khác phê duyệt hay cộng tác để hoàn thành công việc? Bạn nhận thấy mục tiêu ban đầu không còn thiết thực, ngay lúc nhận được thông tin chính xác sau khi bắt đầu?

Một khi xác định được vấn đề, hãy cố gắng nghĩ ra giải pháp tương đối dễ để người khác hỗ trợ. Thay vì yêu cầu điều chỉnh thời hạn, hãy đưa ra phiên bản đơn giản hơn của bài thuyết trình hoặc đề xuất cách tinh giản quy trình phê duyệt. Mục đích nhằm chứng tỏ bạn đang chủ động trình bày giải pháp với quản lý, đồng thời cũng dễ nhận được đồng thuận từ tất cả người tham gia dự án.

Những nỗ lực dù nhỏ này sẽ tạo cho bạn cơ hội trau dồi phong cách cá nhân về khả năng thuyết phục và khuyến khích mọi người đều ủng hộ các đề xuất trong tương lai của bạn. Ngay cả khi nỗ lực thất bại thì bạn cũng đã xây dựng được mối quan hệ với người khác và khiến họ có khả năng giúp đỡ bạn nhiều hơn trong tương lai. Hiện tượng này được gọi là "Hiệu ứng Benjamin Franklin". Tức là, mỗi khoảnh khắc nhỏ trong lúc nêu rõ điều bạn cần đều có tác động lâu dài.

Mẹo để trở nên chuyên nghiệp: Trước khi gặp người quản lý đề xuất giải pháp, hãy trả lời câu hỏi sau: Tại sao ý tưởng của tôi lại là ý tưởng tốt? Hãy nghĩ đến ít nhất 3 lý do – bao gồm cả cách nó đem lại lợi ích cho bạn, đội ngũ, và sếp. Đó là câu hỏi mà bạn cần trả lời trước. Các cụm từ như "Tôi muốn đề xuất ...." Và "Điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta thử..." cũng sẽ giúp bạn dễ dàng nói ra yêu cầu của mình.

Biến đồng cảm thành lợi thế cho bạn

Thoạt nhìn, ý tưởng này có vẻ khác thường. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ ra rằng, hiểu được nhu cầu của sếp hoặc đồng nghiệp, và xem xét điều họ mong muốn khi bạn đưa ra đề nghị, là một trong những cách tốt nhất đạt được chính điều bạn muốn. Đây cũng lợi thế của phụ nữ, những người mà nghiên cứu cho rằng họ sẽ có sức thuyết phục nhất khi lên tiếng đại diện cho người khác.

Ví dụ nếu bạn muốn linh hoạt hơn trong công việc. Thay vì yêu cầu nghỉ 1 hoặc 2 ngày, trước tiên hãy đặt bản thân vào vị trí quản lý và tự hỏi điều họ cần nhất. Sau đó, trình bày đề xuất của bạn, nhưng đã được điều chỉnh theo lợi ích của họ. Nên nhớ, đây không phải là sự thỏa hiệp mà là chọn một cách tiếp cận thực tế nhất, nhằm cải thiện khả năng bạn đạt được điều mình muốn.

Cụ thể, bạn có thể giải thích lý do làm việc từ xa (hoặc đến muộn hơn hay về sớm hơn trong vài ngày) sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. Bạn có thể đưa lập luận như bản thân sẽ có thêm thời gian cho công việc do không cần chạy xe đi làm vào buổi sáng hay làm việc ở tại nhà khiến bạn tập trung cao hơn cho dự án, mà không bị gián đoạn. Hoặc có thể làm việc từ xa thường xuyên hơn sẽ lý tưởng cho cả bạn và sếp, do nó cho phép bạn linh hoạt khi liên hệ với khách hàng.

Đặc biệt đối với phụ nữ, chiến lược này giúp chúng ta tránh được phản ứng dữ dội mà các nghiên cứu cho thấy sẽ xảy ra khi chúng ta thương lượng và đấu tranh cho bản thân. Bằng cách chủ động nghĩ đến nhu cầu của người khác, yêu cầu của bạn sẽ mang lại cảm giác đôi bên cùng có lợi, nên ít có khả năng gặp phản ứng trái chiều.

Mẹo để trở nên chuyên nghiệp: Lựa cách nói phù hợp như "Tôi có ý tưởng sẽ giúp ích cho cả hai chúng ta". Bất kỳ giải pháp nào đạt được lúc này cũng giải quyết được vấn đề của bạn cũng như mối quan tâm của bất kỳ ai mà bạn cần thuyết phục – và điều gì có thể thuyết phục hơn thế?

Thành lập nhóm

Khi bạn muốn đưa ra những đề nghị lớn hơn trong công việc - như được tham gia vào một dự án quan trọng, cơ hội tham dự hội nghị hoặc những trách nhiệm mới để mở ra cánh cửa cho sự thăng tiến – hãy cố gắng hợp tác với bạn bè và đồng nghiệp. Bạn có thể khiến bất kỳ yêu cầu nào trở nên thuyết phục hơn bằng cách kết hợp các phương pháp trên với cách tiếp cận theo định hướng nhóm.

Với phụ nữ, nếu đang làm việc trong môi trường do nam giới thống trị thì phương pháp này vô cùng hiệu quả. Yêu cầu của bạn – dù là gì – thì bây giờ có thêm trọng lượng bởi đến từ nhiều lời nói, tức là gia tăng thêm độ tin cậy cho các nhu cầu hiện tại và tương lai.

Ngoài ra, rõ ràng là khi vấn đề không chỉ tác động đến bạn mà cả một nhóm người, công ty sẽ chú ý nhiều hơn.

Mẹo để trở nên chuyên nghiệp: Nhờ đồng nghiệp đáng tin cậy có mặt trong phòng khi bạn trình bày ý tưởng. Bạn có thể nhận thấy sự hỗ trợ của họ khiến bạn trở nên táo bạo hơn, đồng thời cũng cho thấy quan điểm của bạn phản ánh quan điểm của một nhóm người rộng lớn hơn. Thay vì nói "Tôi đang yêu cầu...", bạn nên chuyển thành "Chúng tôi muốn..."

Tất nhiên, nói ra những yêu cầu bạn cần là chuyện khó khăn. Đó luôn là thách thức mà phụ nữ thường không được khuyến khích luyện tập. Nhưng đừng để thực tế này làm trở ngại bạn, mà hãy hành động để thay đổi nó. Trở thành người tranh đấu tốt cho chính bản thân sẽ cần có thời gian và sự tập trung, đặc biệt là đối với những người đang đối mặt với những rào cản mang tính hệ thống về tuổi tác.

Hãy bắt đầu ngay bây giờ, và có thể tham khảo những chiến lược ở trên. Không bao giờ là quá muộn để thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Phiên An (theo Harvard Business Review)