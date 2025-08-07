3 cách nhận biết cơn đau lưng có thể liên quan đến thận

Đau lưng do thận thường âm ỉ, một bên, không cải thiện khi nghỉ, kèm sốt, buồn nôn hoặc tiểu buốt.

Đau lưng đã trở thành vấn đề phổ biến do lối sống căng thẳng và thiếu lành mạnh. Tuy nhiên, không phải mọi cơn đau lưng đều do tư thế xấu. Đôi khi, cảm giác căng cơ thực chất lại là tín hiệu từ thận.

Trong khi hầu hết đau lưng là do tư thế, chấn thương hoặc vấn đề cơ bắp, cơn đau liên quan đến thận có một kiểu hình riêng biệt và có thể báo hiệu các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như nhiễm trùng, sỏi hoặc viêm. Nhận biết sự khác biệt là rất quan trọng để phát hiện và điều trị sớm.

Dưới đây là ba cách để nhận biết cơn đau lưng của bạn có thể liên quan đến thận:

Đau âm ỉ, sâu và chỉ ở một bên

Đau thận thường xuất hiện sâu ở lưng, ngay dưới lồng ngực. Nó thường chỉ ảnh hưởng đến một bên và liên tục, âm ỉ. Ngược lại, đau lưng do cơ bắp có cảm giác đau hoặc cứng và thay đổi theo chuyển động.

Đau thận thường không cải thiện khi nghỉ ngơi, xoa bóp hoặc kéo giãn. Cơn đau này có thể do nhiễm trùng thận, sỏi thận hoặc viêm như viêm bể thận.

Đau thận thường không cải thiện khi nghỉ ngơi, xoa bóp hoặc kéo giãn. Ảnh: Ngọc Phạm

Đau lưng kèm sốt, buồn nôn hoặc tiểu buốt

Khi đau lưng kèm theo các triệu chứng tiết niệu như thường xuyên buồn tiểu, cảm giác nóng rát, nước tiểu đục hoặc có mùi hôi, đó là một dấu hiệu đáng chú ý. Nếu bạn cũng bị sốt, ớn lạnh hoặc buồn nôn kèm theo cơn đau, thì đó có thể là do nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) đã lan đến thận hoặc sỏi thận.

Đừng bỏ qua những triệu chứng quan trọng này vì chúng có thể trở nên tồi tệ hơn theo thời gian. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ ngay.

Đau âm ỉ, dai dẳng và không cải thiện khi vận động hoặc nghỉ ngơi

Đau lưng do cơ thường giảm khi bạn thay đổi tư thế, kéo giãn hoặc chườm nóng. Ngược lại, cơn đau thận vẫn tồn tại bất kể tư thế hoặc thời gian nghỉ ngơi của bạn.

Nếu cơn đau kéo dài suốt đêm hoặc không giảm bớt khi dùng thuốc giãn cơ hoặc thuốc giảm đau không kê đơn, thì đó có thể là dấu hiệu của vấn đề liên quan đến thận.

Hãy chú ý đến những dấu hiệu này và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn.

Mỹ Ý (Theo Times of India)