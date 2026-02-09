3 cách chế biến cơm giúp ngăn đường huyết tăng vọt

Một bệnh nhân tiểu đường chia sẻ 3 cách giảm tăng đường huyết sau ăn cơm: ngâm gạo, luộc gạn nước, ưu tiên gạo lứt.

Một người đàn ông mắc tiểu đường type 1 đã chia sẻ những lời khuyên chuyên gia về việc lựa chọn loại gạo cũng như phương pháp nấu nướng giúp kiểm soát chỉ số đường huyết hiệu quả.

Nếu bạn đang sống chung với bệnh tiểu đường và nỗ lực ngăn chặn tình trạng đường huyết tăng đột biến sau ăn, Justin - một người cũng mắc tiểu đường type 1 - đã đưa ra những hướng dẫn hữu ích từ chính trải nghiệm và kiến thức y khoa của mình. Justin đã thực hiện các phương pháp này để duy trì sức khỏe và chứng minh cách ngăn chặn những cơn "đỉnh" đường huyết không đáng có từ bát cơm hàng ngày.

Theo báo cáo từ Be Well SHBP: "Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng ăn gạo trắng có thể làm tăng đáng kể lượng đường trong máu, nhất là khi ăn thường xuyên hoặc ăn lượng lớn. Một nghiên cứu thậm chí còn cho thấy nguy cơ mắc tiểu đường tăng 11% với mỗi khẩu phần gạo trắng tiêu thụ hàng ngày. Nếu bạn là tín đồ của các món xào ăn kèm cơm, hãy cân nhắc chuyển sang gạo lứt".

Trong một đoạn video ngắn trên YouTube, Justin đặt vấn đề: "Bạn có biết rằng loại gạo và cách bạn nấu có thể tác động khác nhau đến mức đường huyết của mình không?". Anh đã tham khảo ý kiến từ "ba người bạn Nam Á" để chi tiết hóa các bước giúp giảm thiểu sự gia tăng đường huyết từ cơm:

Ngâm gạo trước khi nấu

Deeksha, một người bạn đến từ Ấn Độ, tiết lộ việc ngâm gạo ít nhất từ 1 đến 2 giờ trước khi nấu, sau đó vo sạch và xả kỹ khoảng 5 lần sẽ thực sự giúp chống lại tình trạng đường huyết tăng vọt sau khi ăn.

Phương pháp này giúp hạ thấp chỉ số đường huyết (GI) của gạo - chỉ số đo lường tốc độ thực phẩm làm tăng lượng đường trong máu. Khi ngâm, một phần tinh bột bề mặt sẽ hòa tan vào nước. Việc đổ bỏ nước ngâm giúp loại bỏ một phần các carbohydrate dễ tiêu hóa này.

Ngoài ra, ngâm gạo còn hỗ trợ quá trình tiêu hóa tốt hơn. Phương pháp này giúp phân giải một phần các carbohydrate phức tạp, khiến chúng dễ tiêu hóa hơn và có tiềm năng làm chậm tốc độ glucose đi vào máu. Tốc độ hấp thụ chậm này giúp tránh các cơn tăng đường huyết đột ngột, đặc biệt có lợi cho người bệnh tiểu đường. Một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng Quốc tế (2011) cũng xác nhận rằng kỹ thuật ngâm và chuẩn bị có ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa tinh bột và chỉ số GI của gạo.

Ngâm gạo trước khi nấu giúp hạ thấp chỉ số đường huyết (GI) của gạo. Ảnh: Bùi Thủy

Nấu cơm theo kiểu luộc (gạn nước)

Anum, đến từ Pakistan, giải thích rằng nếu bạn ăn cơm luộc, mức đường huyết sẽ được kiểm soát rất tốt dù bạn có ăn nhiều, bởi vì khi gạn bỏ nước, toàn bộ phần tinh bột thừa đã bị loại bỏ.

Khi gạo được luộc trong một lượng nước lớn và sau đó gạn bỏ nước, một lượng đáng kể tinh bột bề mặt và các carbohydrate hòa tan sẽ trôi theo nước dùng. Loại bỏ phần nước này đồng nghĩa với việc loại bỏ các carbohydrate tiêu hóa nhanh, từ đó làm giảm chỉ số GI của cơm.

Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan cũng nhận định rằng các phương pháp chuẩn bị gạo, bao gồm luộc và gạn nước, có thể làm giảm chỉ số GI, qua đó giảm thiểu khả năng tăng đường huyết đột biến sau bữa ăn.

Ưu tiên lựa chọn gạo lứt

Hubban, cũng đến từ Pakistan, chia sẻ gạo lứt thực chất là gạo trắng nhưng có thêm một lớp vỏ ngoài, và lớp này chính là chất xơ không hòa tan. Nó giúp kéo mức đường huyết xuống thấp hơn và không gây ra tình trạng tăng đường đột ngột.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý nếu bạn có "hệ tiêu hóa nhạy cảm", chất xơ không hòa tan có thể gây ra một số vấn đề khó chịu, vì vậy cần phải thận trọng. Tuy nhiên, đây vẫn là một lựa chọn đáng thử để ngăn chặn cơn sốt đường.

Gạo lứt thường được coi là lựa chọn ưu việt hơn gạo trắng cho người tiểu đường nhờ hàm lượng chất xơ cao, chỉ số GI thấp và hồ sơ dinh dưỡng phong phú. Là một loại ngũ cốc nguyên hạt, gạo lứt giữ lại được phần cám và mầm vốn bị loại bỏ trong quá trình sản xuất gạo trắng. Những thành phần này chứa các dưỡng chất thiết yếu bao gồm chất xơ, vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật có lợi.

Mỹ Ý (Theo Express)