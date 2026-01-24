3 bí mật trong tế bào giúp quý ông Brazil sống thọ kỷ lục

Thay vì liệu pháp xa xỉ, đàn ông Brazil sống thọ kỷ lục nhờ cơ chế sinh học tự nhiên như bộ gene đa dạng giúp tế bào tự thanh lọc độc tố và hệ miễn dịch thích ứng vượt trội.

Brazil đang nổi lên như một tâm điểm toàn cầu về tuổi thọ nam giới khi sở hữu ba trong số 10 người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, bao gồm kỷ lục gia João Marinho Neto, người vừa bước sang tuổi 113 vào ngày 5/10/2025. Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Genomic Press, khả năng sống thọ vượt trội này không đến từ các can thiệp y tế đắt tiền mà xuất phát từ nền tảng sinh học tự nhiên. Các nhà khoa học phát hiện nhóm "siêu bách niên" (supercentenarian) tại quốc gia Nam Mỹ này sở hữu cơ chế tế bào đặc biệt, cho phép cơ thể "dọn dẹp" các protein lỗi hiệu quả và duy trì hệ miễn dịch thích ứng mạnh mẽ trước tình trạng viêm mãn tính. Bên cạnh đó, giới chuyên môn cũng nhận định sự đa dạng di truyền độc đáo của Brazil – kết quả từ nhiều làn sóng nhập cư lịch sử – đã tạo ra các tổ hợp gene hiếm giúp tối ưu hóa khả năng phục hồi và kéo dài tuổi thọ.

Ba cơ chế "quét dọn" tế bào thượng đẳng

Nghiên cứu chỉ ra rằng những người sống thọ không chỉ may mắn, mà cơ thể họ sở hữu những hệ thống bảo vệ cực kỳ tinh vi:

Bảo trì protein

Khi già đi, khả năng tái tạo protein của cơ thể thường suy giảm. Nhưng các "siêu bách niên" lại có khả năng dọn dẹp các protein lỗi hiệu quả như người trẻ tuổi.

Khả năng miễn dịch thích ứng

Thay vì suy yếu, hệ thống miễn dịch của họ tự thích nghi để trở nên kiên cường hơn, ngăn chặn các tình trạng viêm mãn tính.

Sự ổn định của bộ gene

Họ sở hữu những biến thể gene hiếm gặp giúp hỗ trợ chức năng ti thể và duy trì sự ổn định của cấu trúc DNA.

Bác sĩ Jamie Bovay so sánh một cách hóm hỉnh: "Hãy coi tế bào của bạn như một nhà bếp cao cấp. Nếu bạn không bao giờ đổ rác hay lau dọn, nhà bếp đó sẽ sớm hỏng hóc bất kể nguyên liệu tốt đến đâu. Những siêu bách niên sở hữu một hệ thống xử lý rác thải 'cấp công nghiệp' ngay trong tế bào".

Cụ Neto (Brazil) được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới chính thức công nhận là "người đàn ông sống thọ nhất thế giới", đón 113 tuổi hôm 5/10/2025. Ảnh: Guinness World Records

Tại sao Brazil lại đặc biệt?

Bên cạnh lối sống, các nhà khoa học tin rằng sự đa dạng di truyền phong phú nhất thế giới tại Brazil - kết quả từ các làn sóng nhập cư từ châu Âu, Nhật Bản và châu Phi - đã tạo nên một "tấm thảm di truyền" độc nhất vô nhị. Sự giao thoa này tạo ra các mô thức gene hỗ trợ khả năng phục hồi sinh học vượt trội.

Bài học cho những người không sống tại Brazil

Chúng ta không thể chọn nơi sinh hay mã gene, nhưng các chuyên gia khẳng định bạn vẫn có thể tối ưu hóa tuổi thọ thông qua các trụ cột sau:

Xây dựng "giáp trụ cấu trúc"

Cơ bắp là "đơn vị tiền tệ" của sự trường thọ. Muốn sống đến 100 tuổi, bạn cần tập luyện sức mạnh ngay từ bây giờ. Mật độ xương và khối lượng cơ cao là những chỉ số dự báo tốt nhất giúp bạn vượt qua các cuộc khủng hoảng sức khỏe.

Sức mạnh của việc đi bộ

Đây là hoạt động thiết yếu hàng ngày. Nghiên cứu cho thấy nếu bạn đang đi 2.500 bước mỗi ngày, chỉ cần thêm 500 bước nữa sẽ giảm 7% nguy cơ tử vong; thêm 1.000 bước sẽ giảm tới 15% rủi ro.

6 trụ cột của Y học lối sống

- Dinh dưỡng: Ưu tiên thực vật (rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, đậu), hạn chế thịt và muối.

- Vận động: Kết hợp Cardio, tập sức mạnh và giãn cơ.

- Giấc ngủ: Đảm bảo 7-9 giờ chất lượng mỗi đêm.

- Tâm lý: Quản lý căng thẳng bằng chánh niệm hoặc bài tập thở.

- Xã hội: Duy trì các mối quan hệ xã hội bền chặt.

- Tránh xa độc chất: Không hút thuốc và hạn chế rượu bia.

Trường thọ không phải là một đích đến sau một đêm, mà là kết quả của sự kiên trì. "Hãy thực hiện những thay đổi nhỏ một cách nhất quán và bao dung với những sai sót nhất thời, bạn sẽ chuẩn bị tốt nhất cho một cuộc sống dài lâu và khỏe mạnh", chuyên gia dinh dưỡng David Goldman chia sẻ.

Mỹ Ý (Theo Medical News Today)