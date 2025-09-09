3,2 triệu khách hàng tiêu thụ điện tăng 30% trong tháng 8

Khoảng 10% khách hàng sử dụng điện trên cả nước (tương đương 3,2 triệu khách) tiêu thụ nhiều hơn 30% trong tháng 8 do nắng nóng gay gắt, theo EVN.

Hiện cả nước có khoảng 31,88 triệu khách hàng sử dụng điện sinh hoạt. Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), khoảng 3,2 triệu khách hàng trong nhóm này (chiếm 10%) có sản lượng điện tiêu thụ tăng 30% so với tháng 7.

Nguyên nhân, theo EVN, tháng trước, nhất là nửa đầu tháng, nhiều khu vực ở miền Bắc trải qua giai đoạn nắng nóng gay gắt dẫn tới tiêu thụ điện tăng rất cao. Riêng ngày 4/8, tiêu thụ điện ở miền Bắc cao kỷ lục từ trước đến nay.

Theo số liệu từ các Trung tâm Chăm sóc khách hàng các Tổng công ty điện lực và theo dõi phản ánh trên mạng xã hội, đến nay có khoảng trên 500 phản ánh của khách hàng về hóa đơn điện tháng 8 tăng cao.

EVN cho biết qua rà soát ban đầu, các thông tin phản ánh hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng cao chưa phát hiện sai sót. Hiện, tập đoàn tiếp tục rà soát, kiểm tra cụ thể các nội dung phản ánh về hóa đơn điện.

Về các nội dung đăng tải trên mạng xã hội, EVN cho biết có nhiều bài đăng hoặc trong các hội nhóm không xác minh được thông tin cụ thể để xác thực thông tin. Trong khi, một số thông tin phản ánh không có thật hoặc đăng nhằm mục đích câu view, bán hàng online.

Ngoài ra, nhiều trường hợp khách hàng phản ánh không phải là khách hàng mua điện trực tiếp từ EVN mà mua điện từ các tổ chức mua buôn bán lẻ điện. Thực tế, các tổ chức này vẫn sử dụng công tơ khí, nhập số liệu thủ công, do đó có nguy cơ sai sót cao hơn công tơ điện tử về vấn đề ghi nhận chỉ số công tơ.

Theo thống kê sơ bộ, hiện tại trên cả nước vẫn có 521 tổ chức mua buôn bán lẻ điện, trong đó riêng khu vực miền Bắc có tới 481 tổ chức.

Hiện, người dân, doanh nghiệp mua bán điện từ các công ty điện lực thuộc EVN. Trong đó, EVN nắm 100% vốn điều lệ tại 5 Tổng công ty Điện lực (miền Bắc, Trung, Nam, Hà Nội và TP HCM). Các Tổng công ty Điện lực được phân công phụ trách tại từng vùng miền.

Ngành điện cho biết hầu hết khách hàng dùng điện của EVN hiện đã được lắp đặt công tơ điện tử, và thực hiện đọc số liệu từ xa. Theo đó, việc ghi chỉ số công tơ không phải nhập số liệu thủ công như khi sử dụng công tơ cơ khí, qua đó hạn chế đáng kể sai sót do số liệu được cập nhật tự động, không có yếu tố can thiệp chủ quan của con người.

Phương Dung