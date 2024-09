Park Bom ôn kỷ niệm về 2NE1 cùng fan Việt

TP HCMCa sĩ Hàn Park Bom nhắc về 2NE1 - nhóm nhạc đình đám cô từng hoạt động chung - và cùng fan ôn kỷ niệm qua loạt hit.

Khán giả chào đón Park Bom trở lại sau 10 năm kể từ lần cô cùng 2NE1 biểu diễn tại Nhà thi đấu Phú Thọ trong tour thế giới All Or Nothing. "Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương, quan tâm đến tôi. Mong người hâm mộ đón nhận con người thật của tôi trong đêm nhạc", cô nói.

Park Bom khiến fan xúc động khi liên tục nhắc về 2NE1 - nhóm nhạc gây tiếng vang khắp châu Á hơn 10 năm trước - nơi cô từng tỏa sáng cùng ba thành viên khác. Trước câu hỏi của MC: "Nếu có cỗ máy quay ngược thời gian, chị sẽ làm gì?". Park Bom đáp: "Tôi muốn trở lại giai đoạn hoạt động sôi nổi cùng nhóm. Tôi trưởng thành, được công chúng yêu mến từ đây. Nhóm nhạc cũng tạo cho tôi nhiều động lực, cảm hứng trong cuộc sống".

Park Bom biểu diễn "You and I" cùng fan Việt Park Bom biểu diễn "You and I". Video: Tân Cao

Hồi tháng 7, thông tin 2NE1 sẽ trở lại đường đua Kpop sau bảy năm ngưng hoạt động, chuẩn bị có tour diễn thế giới vào năm sau, khiến fan chú ý. Lần gần nhất nhóm tái hợp là hồi tháng 4/2022 tại lễ hội âm nhạc Coachella. Park Bom nói mong chờ các hoạt động chung, xem đây như là sự kiện debut lần nữa trong sự nghiệp. Ca sĩ cùng hàng nghìn fan khuấy động không khí đêm nhạc qua các ca khúc gắn liền tên tuổi nhóm. Khi giai điệu I Am The Best vang lên, khán giả đứng lên để nhún nhảy cùng thần tượng. Ca khúc mang giai điệu tươi vui, từng "làm mưa làm gió" trên thị trường, đưa tên tuổi của nhóm lên cao. Vừa hát, Park Bom vừa thể hiện động tác vũ đạo gây sốt. Trong một số trò chơi tương tác, khán giả tham gia thử thách nhảy trên nền nhạc ca khúc nổi tiếng khác của nhóm.

Fan Việt nhảy theo nhạc của 2NE1 tại concer của Park Bom Fan nhảy trên nền nhạc của nhóm 2NE1 và Park Pom làm giám khảo. Video: Tân Cao

Ở chương trình, fan tặng ca sĩ video tổng hợp hình ảnh của cô từ ngày đầu đi hát, sinh hoạt cùng 2NE1 đến khoảnh khắc đời thường. Xem xong, ca sĩ xúc động nói lời cảm ơn, còn khán giả dự show đồng loạt hô "Việt Nam yêu Park Bom".

Ở tuổi 40, Park Bom được nhiều người khen giàu năng lượng khi hát, nhảy liên tục suốt hơn một giờ. Cô thể hiện chuỗi ca khúc solo tạo nên tên tuổi như I, You and I, Don't Cry, Spring... Càng về cuối, ca sĩ càng "sung" hơn khi kết hợp vũ đoàn, dàn dựng tiết mục có pháo sáng, pháo giấy hay chạy xuống khu vực khán giả để giao lưu.

Sau ca khúc cuối, Park Bom bước vào cánh gà, tuy nhiên khán giả liên tục hô vang "Encore" - bày tỏ mong muốn ca sĩ hát thêm. Sau khoảng một phút, Park Bom bất ngờ trở lại sân khấu với trang phục áo thun, quần shorts. Cô thể hiện thêm ca khúc Lonely khiến không khí bùng nổ trở lại. Kết thúc, cô cúi gập người, sau đó thể hiện bài Goodbye như lời chào và hẹn gặp lại.

Park Bom khiến fan Việt bùng nổ khi hát "I Am the Best" Park Bom hát, nhảy "I Am The Best" khuấy động đêm nhạc. Video: Tân Cao

Trước show, ca sĩ dành khoảng 30 phút gặp gỡ truyền thông Việt Nam, nói về tình yêu âm nhạc, cuộc sống. Cô cho biết gần đây thường nghe nhạc Ariana Grande, mong có dịp được hợp tác với ngôi sao quốc tế trong tương lai. Về định hướng phát triển, Park Bom hy vọng mang đến hình tượng, phong cách âm nhạc mới mẻ hơn cho người hâm mộ.

Park Bom cổ vũ người trẻ theo đuổi đam mê. Ca sĩ nói: "Tôi muốn gửi đến các bạn trẻ Việt Nam, nếu có khát khao hãy luôn kiên định, đừng bao giờ từ bỏ".

Ca sĩ Park Bom phối sơ mi với chân váy ca rô tại buổi giao lưu truyền thông trước khi concert diễn ra. Ảnh: Bandina

Khán giả Anh Thư, 32 tuổi, ở TP HCM, nói theo dõi 2NE1 và Park Pom đã 15 năm. Khi nghe ca sĩ nói về chặng đường làm nghề, cô bật khóc. "Phong cách âm nhạc, sự vươn lên trong cuộc sống, nhất là nghị lực của chị cho tôi rất nhiều cảm hứng. Các sự kiện của thần tượng tổ chức, dù ở Việt Nam hay Thái Lan, Singapore, tôi đều tham gia", Anh Thư nói.

Park Bom gia nhập làng giải trí năm 2006, hút lượng fan lớn nhờ vũ đạo, giọng hát, phong cách thời trang. Năm 2009, Park Bom ra mắt cùng nhóm nhạc 2NE1 và để lại ấn tượng nhờ gương mặt bầu bĩnh, giọng hát ngọt ngào. Đỉnh cao sự nghiệp của Park Bom là trong giai đoạn đầu hoạt động cùng nhóm. Theo Chosun, giới chuyên môn đánh giá cô có màu giọng khác biệt so với các ca sĩ cùng thời, âm vực dày, sáng.

Sau khi 2NE1 tan rã vào năm 2016, Park Bom rời YG Entertainment. Tháng 7/2018, cô ký hợp đồng với D-Nation Entertainment, phát hành đĩa đơn đầu tay Spring năm 2019, đạt nhiều thành tích. Nhiều năm qua, cô gây tranh luận về gương mặt thay đổi, không tự nhiên như trước do phẫu thuật thẩm mỹ.

Park Bom biểu diễn "Lonely" trước fan Việt Park Bom biểu diễn "Lonely" tại concert. Video: Tân Cao

Tân Cao