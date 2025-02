2NE1 'cháy' cùng hàng nghìn fan Việt

TP HCMNhóm nhạc Hàn Quốc 2NE1 biểu diễn loạt hit làm nên tên tuổi, nhảy bài "See tình" trước sự reo hò của người hâm mộ, tối 15/2.

Khán giả chào đón nhóm trở lại Việt Nam sau 11 năm từ show 2NE1 Galaxy Stage in Vietnam năm 2014. Dù chương trình bắt đầu lúc 19h10, nhiều người đến địa điểm tổ chức trước đó hai tiếng để check-in, chụp ảnh kỷ niệm.

Khán giả chia sẻ cảm xúc trước concert 2NE1 tại TP HCM Fan Việt háo hức trước giờ diễn ra concert của 2NE1 tại TP HCM.

Trong hơn hai giờ, nhóm thể hiện gần 20 bài hát gắn liền sự nghiệp. Họ bắt đầu show với ca khúc Fire. Hiệu ứng lửa, pháo hoa góp phần tăng sự bùng nổ cho màn trình diễn, khiến người hâm mộ phấn khích. Bốn thành viên được nhiều người khen giàu năng lượng khi hát, nhảy liên tục chục ca khúc. Họ phối hợp tốt với dàn nghệ sĩ chơi nhạc cụ, các vũ công nam để làm nên tiết mục tươi mới, quyến rũ.

Giữa chương trình, nhóm tạo bầu không khí lắng đọng khi hát bản ballad như Missing You, Lonely. Xen kẽ tiết mục là một số video gợi nhớ những khoảnh khắc từ lúc 2NE1 ra mắt đến nay. Họ gặt hái các giải thưởng âm nhạc, có tour diễn vòng quanh thế giới đầu tiên. Qua nhiều đoạn phỏng vấn, khán giả cảm nhận được khát khao cống hiến cho nghệ thuật của nhóm. Giây phút khó khăn lẫn vui đùa của bốn cô gái khiến nhiều fan xúc động.

2NE1 trong concert ngày 15/2 tại TP HCM. Ảnh: Phạm Thế Hiển

Ở mỗi bài, người hâm mộ hát cùng ban nhạc, vẫy lightstick theo giai điệu. Họ bật đèn flash khi nhóm trình diễn Missing You, gọi tên từng thành viên trong bài I Am the Best. Kết thúc ca khúc Gotta Be You, cả khán phòng giơ cao tấm bảng có dòng chữ "Chào mừng bạn trở lại, tuổi trẻ của chúng tôi, 2NE1". Về cuối show, sân khấu như vỡ òa khi họ trình diễn loạt hit Ugly, Come Back Home, Go Away. Nhiều fan đứng dậy nhún nhảy cùng ban nhạc.

Ngoài trình diễn chung, thành viên Dara, CL và Park Bom có tiết mục solo, khoe khả năng hát live. Trong đó, Park Bom vừa hát You and I vừa chạy xuống sân khấu giao lưu, bắt tay khán giả.

Dara cho biết có một danh sách những điều cần làm khi đến Việt Nam, gồm ăn phở, bánh mì, đội nón lá và nhảy bài See tình của Hoàng Thùy Linh. Sau đó, nhiều khán giả bất ngờ khi âm nhạc vang lên, cả nhóm cover điệu nhảy. Trong lần đầu thử sức, trưởng nhóm CL nói sẽ luyện tập thêm, hứa biểu diễn đẹp hơn trong dịp trở lại gần nhất. Họ còn nhảy thêm một lần với các vũ công trong tiếng hát cổ vũ từ khán giả.

2NE1 nhảy 'See tình' Nhóm 2NE1 và các vũ công nhảy "See tình".

Cuối show, họ chụp ảnh cùng fan, trình diễn một số đoạn điệp khúc của các tác phẩm nổi tiếng trước khi chào tạm biệt, cảm ơn người hâm mộ bằng tiếng Việt. Thành viên Park Bom nói: "Nhờ tình yêu của mọi người mà chúng tôi mới có ngày hôm nay. Dù trải qua nhiều khó khăn, ban nhạc vẫn luôn cảm thấy biết ơn khán giả, là động lực giúp chúng tôi trình diễn tốt hơn".

Khán giả An Khương, 22 tuổi, ở TP HCM hâm mộ nhóm nhạc hơn 10 năm. "Họ là thần tượng của tôi khi còn nhỏ, vì vậy tôi rất hạnh phúc khi thấy 2NE1 biểu diễn trên sân khấu. Phần âm thanh, màn trình diễn của nhóm trên cả tuyệt vời", Khương nói.

2NE1 hát 'I Don't Care' tại TP HCM tối 15/2 Ca khúc "I Don't Care" của nhóm 2NE1 trong đêm diễn 15/2.

Welcome Back Tour là chuyến lưu diễn thứ tư, đánh dấu sự trở lại của nhóm sau bảy năm ngưng hoạt động. Tour bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, hiện có lịch đến hết tháng 2. Theo Straits Times, các concert của nhóm tạo ra "cơn sốt" săn vé ở nhiều nước châu Á, do nhu cầu cao nhưng nguồn cung ít. Mỗi lần mở bán, khoảng 300.000 đến 400.000 fan giành giật 4.000 vé. Sau đêm diễn 15/2, nhóm còn một show vào ngày tiếp theo tại TP HCM.

Lý giải việc concert của 2NE1 diễn ra với quy mô chỉ khoảng 4.000-5.000 người, chủ tịch YG Entertainment - Yang Hyun Suk - cho biết: "Nhóm muốn tổ chức sự kiện ngay trong năm nay, nhưng các địa điểm lớn hơn đều đã kín chỗ".

2NE1 hát 'I Am the Best' ở TP HCM tối 15/2 Màn biểu diễn "I Am the Best" của 2NE1 tối 15/2.

2NE1 thành lập năm 2009, gồm bốn thành viên CL, Bom, Dara, Minzy. Nhóm nổi tiếng thế giới với loạt tác phẩm như Go Away, Fire, Lonely, I Am The Best, I Love You, Come Back Home. Năm 2017, tạp chí Billboard xếp 2NE1 vào danh sách nhóm nhạc nữ Kpop số một của thập niên. Sau khi Park Bom vướng bê bối chất cấm năm 2014, nhóm ngừng hoạt động, các thành viên chuyển hướng solo. Tháng 11/2016, công ty thông báo nhóm tan rã. Từ giữa năm 2024, họ hoạt động trở lại, đúng dịp kỷ niệm 15 năm ra mắt. Tháng 9/2024, thành viên Park Bom của nhóm biểu diễn ở Việt Nam.

