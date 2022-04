29 giờ truy bắt nghi phạm xả súng ga tàu điện ngầm New York

MỹKhẩu Glock 17 và chìa khóa xe tại hiện trường vụ xả súng ga tàu điện ngầm New York trở thành manh mối giúp cảnh sát lần ra nghi phạm Frank James.

Cảnh sát chiều 13/4 bắt Frank James, 62 tuổi, nghi phạm xả súng tại ga tàu điện ngầm New York, tại khu dân cư East Village ở Manhattan, kết thúc 29 tiếng truy lùng gắt gao của giới chức.

Keechant Sewell, cảnh sát trưởng New York, cho biết ngay sau khi nhận tin báo về vụ xả súng tại ga tàu điện ngầm tại Phố 36, khu Brooklyn vào giờ cao điểm sáng 12/4, họ đã tung hàng trăm thám tử tới hiện trường điều tra và truy bắt nghi phạm.

Thông tin thu thập được từ lời khai nhân chứng cho thấy nghi phạm là một người đàn ông cao khoảng 1m70, nặng 80 kg, đeo mặt nạ phòng độc và ném hai quả lựu đạn khói vào bên trong một toa của đoàn tàu chạy theo hướng Manhattan khi nó đến gần nhà ga.

Tay súng sau đó sử dụng khẩu súng ngắn bắn tổng cộng 33 phát, khiến hành khách hoảng loạn túa ra ngoài khi đoàn tàu vào. Những người bị thương nằm gục xuống sân ga tàu điện ngầm.

Nghi phạm đã lợi dụng tình cảnh hỗn loạn, hòa vào dòng người và biến mất khỏi hiện trường. Cảnh sát khi đó cố gắng tìm hiểu xem nghi phạm chạy qua ngả cầu thang bộ hay đường hầm dưới nhà ga.

Các điều tra viên cho biết manh mối quan trọng giúp họ nhanh chóng xác định được nghi phạm chính là những vật chứng bị bỏ lại hiện trường, gồm một khẩu súng ngắn Glock 17, túi đựng lựu đạn khói, pháo hoa, rìu, một bình xịt chứa xăng và kíp nổ. Họ cũng tìm thấy một chìa khóa ôtô, được xác định là của một chiếc xe van gắn biển số bang khác.

Những tang vật thu được ở hiện trường là phát hiện lớn đối với các điều tra viên, đặc biệt khi camera giám sát trong nhà ga Phố 36 không hoạt động bình thường và không hữu ích cho quá trình phá án.

Cảnh sát New York và đặc vụ FBI áp giải nghi phạm Frank James (áo xanh) ngày 13/4. Ảnh: AP.

Cảnh sát sau đó xác định chiếc xe van được một người tên là Frank James thuê ở bang Philadelphia, đồng thời phát thông báo truy tìm vị trí của chiếc xe.

Sau khi nghe tin tức, một người đàn ông ở Brooklyn gọi điện báo cho cảnh sát về một chiếc xe van đỗ gần khu nhà mình, chắn đường các phương tiện qua lại. Cảnh sát lập tức tới nơi và xác định đây là chiếc xe đã được nghi phạm sử dụng.

Khi khám xe, họ tìm thấy bàn, ghế và một gối xốp, cho thấy nghi phạm gần đây đã sống bên trong chiếc xe. Cảnh sát trích xuất camera an ninh và tìm thấy nhiều video ghi lại hình ảnh nghi phạm mang theo chiếc túi giống với túi thu được ở hiện trường.

Trong khi đó, các điều tra viên khác tìm cách truy xuất nguồn gốc của khẩu Glock 17 bị bỏ lại ở hiện trường. Từ số sê-ri trên khẩu súng, họ xác định nó có liên quan đến một cửa hàng cầm đồ ở Columbus, bang Ohio. 12 giờ sau khi vụ nổ súng xảy ra, các điều tra viên biết khẩu Glock 17 được Frank James mua hợp pháp năm 2011.

Các bằng chứng này đã khiến cảnh sát chuyển trạng thái của James từ nghi can sang nghi phạm chính trong vụ xả súng. Ngoài nơi cư trú của James tại Philadelphia, giới chức cho biết nghi phạm còn có một địa chỉ ở Wisconsin. Họ chưa rõ mối liên hệ của James với New York hay lý do ông ta tới khu Brooklyn.

"Chúng tôi thu nhỏ thế giới của nghi phạm một cách nhanh chóng. Không có chỗ nào cho ông ta chạy trốn", cảnh sát trưởng Sewell cho biết.

Hồ sơ cho thấy James bị bắt 9 lần ở New York năm 1992-1998 vì trộm cắp và sở hữu dụng cụ hỗ trợ trộm cắp, phạm tội tình dục. Ông này cũng bị bắt ba lần ở New Jersey vào những năm 1990 và năm 2007 với tội xâm phạm, ăn cắp vặt và gây rối trật tự. Các quan chức cho biết đây là những tội nhẹ và không ngăn được James mua súng.

Sau khi bắt James, giới chức New York đang nỗ lực xác định động cơ khiến nghi phạm thực hiện vụ xả súng khiến 29 người bị thương. Cảnh sát đã xác minh các bài đăng trên mạng xã hội của James, trong đó có một video trên YouTube với quan điểm gây tranh cãi. James dường như cũng đề cập đến cái chết trong một số video và muốn tiêu diệt một nhóm người nhất định.

Hiện trường vụ xả súng tại ga tàu điện ngầm New York ngày 12/4. Ảnh: AP.

Trong video được đăng ngày 10/4, James bày tỏ "khao khát giết người" song không muốn ngồi tù. Trong ảnh đăng ngày 18/3, James cho biết mình bị mắc chứng rối loạn căng thẳng nghiêm trọng sau sang chấn tâm lý.

Cảnh sát cho biết James trốn khỏi hiện trường vụ xả súng bằng cách lên một chuyến tàu khác tại nhà ga Phố 36 rồi xuống ở ga tiếp theo. Khoảng một tiếng sau vụ nổ súng, James lên tàu điện ngầm ở Park Slope, khu Brooklyn, sau đó tới lẩn trốn ở East Village.

Một người đã gọi điện báo cho cảnh sát New York rằng có một người đàn ông giống nghi phạm bên trong cửa hàng McDonald tại East Village. Tuy nhiên, khi cảnh sát ập đến, James đã biến mất. Họ lập tức tung lực lượng lùng sục xung quanh và bắt James mà không xảy ra sự cố nào.

Nguyễn Tiến (Theo Fox News)