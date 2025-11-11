28 cổ phiếu Việt Nam có thể vào rổ chỉ số FTSE sau khi nâng hạng

FTSE Russell vừa công bố chi tiết quá trình nâng hạng chứng khoán Việt Nam, trong đó có danh sách 28 cổ phiếu đáp ứng đủ tiêu chí vào rổ FTSE Global All Cap.

Hơn một tháng sau quyết định nâng hạng chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp, FTSE Russell vừa cung cấp thông tin chi tiết hơn về quá trình nâng hạng.

Theo FTSE Russell, quyết định sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2026. Tuy nhiên, tổ chức này thực hiện thêm một đợt đánh giá vào tháng 3/2026 để xác định Việt Nam đã đạt đủ tiến bộ trong việc cải thiện khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài thông qua các công ty môi giới toàn cầu hay chưa.

Đây không phải điều kiện bắt buộc, nhưng Ban quản trị chỉ số FTSE Russell (IGB) nói việc cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhóm nhà đầu tư này là yếu tố cần thiết, hỗ trợ việc mô phỏng chỉ số.

Các cổ phiếu Việt Nam sẽ rời rổ chỉ số FTSE Frontier Index và được đưa vào rổ FTSE Global Equity Index Series (GEIS) sau đợt đánh giá tháng 9/2026. Quá trình đưa cổ phiếu vào rổ GEIS dự kiến thực hiện nhiều đợt.

Theo FTSE Russell, Việt Nam ước tính chiếm tỷ trọng 0,04% trong rổ FTSE Global All Cap, 0,02% trong rổ FTSE All-World, 0,34% trong rổ FTSE Emerging All Cap và 0,22% trong rổ FTSE Emerging Index.

Tổ chức này liệt kê 28 cổ phiếu Việt Nam đáp ứng đủ tiêu chí để vào rổ FTSE Global All Cap Index dựa trên dữ liệu tính đến cuối năm ngoái. Trong số này có bốn cổ phiếu được xếp loại "lớn" gồm Hòa Phát, Vietcombank, Vingroup và Vinhomes. 3 cổ phiếu được xếp loại "vừa" là Masan, Sabeco và Vinamilk. Danh sách cuối cùng sẽ được tổ chức này công bố trong kỳ đánh giá bán niên tháng 9/2026.

FTSE Russell là một trong ba tổ chức cung cấp chỉ số hàng đầu thế giới, bên cạnh MSCI và S&P Dow Jones Indices. Các sản phẩm chỉ số của FTSE Russell được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu, khách hàng sử dụng gồm các công ty quản lý quỹ, tổ chức tài chính, ngân hàng và tổ chức đầu tư khác.

Nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi theo tiêu chí của FTSE Russell là mục tiêu được Chính phủ đề cập trong Đề án nâng hạng chứng khoán Việt Nam, phê duyệt cách đây một tháng. Về dài hạn đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đạt tiêu chí "thị trường mới nổi" của MSCI và "thị trường mới nổi tiên tiến" của FTSE Russell.

Việc nâng hạng giúp thị trường chứng khoán thu hút thêm dòng vốn quốc tế quy mô lớn. Một số công ty chứng khoán trong nước ước tính có khoảng 6-8 tỷ USD vốn ngoại rót vào Việt Nam. Bộ phận nghiên cứu đầu tư toàn cầu HSBC cho rằng trong kịch bản lạc quan nhất, con số có thể lên đến 10,4 tỷ USD. Các ước tính bao gồm vốn từ quỹ chủ động lẫn thụ động. Tuy nhiên, dòng vốn thực tế sẽ phân bổ theo từng giai đoạn bởi FTSE thông báo nhiều tháng trước khi thay đổi phân loại thị trường.

Phương Đông