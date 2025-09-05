-
8h00
Bắt đầu lễ khai giảng năm học 2025-2026
Lễ khai giảng do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức diễn ra từ 8h tới 9h30, được truyền hình trực tiếp tới tất cả trường học trên cả nước.
Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Sau phần văn nghệ là lễ chào cờ và phát biểu của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.
Lần đầu tiên, tất cả 26 triệu học sinh và sinh viên cùng thực hiện nghi thức chào cờ khai giảng tại cùng một thời điểm.
-
7h25
Hơn 2,5 triệu học sinh ở 'siêu đô thị giáo dục' đến trường khai giảng
Tại phường Đức Nhuận, TP HCM, nhà cách trường chỉ 3 km, nhưng em Hoàng Phúc, học sinh lớp 6A2 được bố đưa đến trường THPT Trần Huy Liệu từ sớm. Thời tiết sáng nay mát mẻ, không nắng gắt.
"Năm nay, được học ở trường mới, thầy cô, bạn bè đều mới nên em hồi hộp, muốn đến trường sớm", Phúc chia sẻ.
Hơn 1.200 học sinh trường THCS Trần Huy Liệu tập trung dự lễ khai giảng đặc biệt tại sân trường từ 7h. Thầy Nguyễn Trường Giang cho biết các hoạt động văn nghệ, chào đón học khối 6 được thực hiện gọn nhẹ sau đó tiếp sóng chương trình lễ khai giảng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong ngày đầu năm học mới, trường ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở sân trường, là nơi để học sinh đọc sách, tìm hiểu về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp vui chơi.
Ở trường Tiểu học Bùi Văn Mới, phường Phước Long, học sinh lớp 1 được nhiều phụ huynh đưa tới sớm. Cô Trịnh Thị Hồng Liên cho biết đây đã là năm thứ 8 làm chủ nhiệm lớp 1, nhưng vẫn thấy xúc động khi nhìn thấy học trò.
"Tôi thấy vui, và thấy các học trò như trưởng thành hơn", cô nói.
Cách đất liền khoảng 230 km, tại đặc khu Côn Đảo, hơn 800 học sinh trường THCS Lê Hồng Phong đón ngày đầu năm học mới khi trời mưa nhẹ. Để đảm bảo cho các hoạt động trong lễ khai giảng, nhà trường cho học sinh tập trung ở hội trường. Thầy Lê Trúc Thanh Tùng, Hiệu trưởng, cho biết đã nhận nhiều suất học bổng từ các nhà tài trợ với tổng số tiền hơn 23 triệu đồng. Đây là sự khích lệ với thầy trò trong năm học mới.
"Năm học này mang một ý nghĩa đặc biệt khi TP HCM hợp nhất với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, mở ra một không gian phát triển mới. Trường tiếp tục chú trọng, nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo cùng nhiều mục tiêu khác", thầy Tùng cho hay.
Sau sáp nhập, TP HCM trở thành siêu đô thị giáo dục với quy mô học sinh, trường lớp lớn nhất nước. Toàn thành phố có hơn 2,5 triệu học sinh với gần 3.500 trường. Gần 1.072 phòng học mới được đưa vào sử dụng, nhiều nhất là cấp tiểu học với 426 phòng, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Với mục tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đến trường, hiện khu vực 1 (TP HCM cũ) đạt 297 phòng, khu vực 3 (Bà Rịa – Vũng Tàu) đạt 316, nhưng riêng khu vực 2 (Bình Dương) chỉ đạt 200 phòng. Nhiều trường ở khu vực Bình Dương cũ đối mặt với áp lực quá tải nặng nề khi sĩ số bậc tiểu học lên đến 48-52 em một lớp, trong khi mức chuẩn là 35.
Thiếu giáo viên vẫn là vấn đề nan giải với ngành Giáo dục thành phố, nhất là ở các môn Tin học, Tiếng Anh, Mỹ thuật, Thể dục, Âm nhạc. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thông báo tuyển hơn 6.000 thầy cô từ tiểu học đến THPT.
Theo lãnh đạo Sở, TP HCM đặt mục tiêu đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các trường học; đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục nhất là trẻ em yếu thế; tiếp tục xây dựng trường học hạnh phúc, tăng cường giáo dục thể chất, hoạt động thể thao; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là các hoạt động giáo dục STEM, trí tuệ nhân tạo.
Thành phố dự kiến không cho học sinh dùng điện thoại trong trường, trừ hoạt động thật cần thiết, nhằm tăng cường sự tập trung, giao lưu, gắn kết giữa học trò với bạn bè và thầy cô. Lễ khai giảng năm nay, tất cả trường học từ chối nhận hoa chúc mừng, mong muốn người tặng chuyển đổi thành quà cho quỹ khuyến học, ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại bởi lũ, lụt.
-
Bố trí nhiều màn hình, tivi để học sinh dự khai giảng
Từ 5h30, Lê Đặng Gia Hân, ở tổ dân phố Bình Hưng, Hà Tĩnh, được mẹ gọi dậy ăn sáng, mặc đồng phục, tết tóc sau đó chở đến trường Tiểu học Bắc Hà, phường Thành Sen để dự lễ khai giảng.
Gia Hân nhanh chóng hòa vào bạn bè, ngồi vào hàng theo hướng dẫn của cô giáo chủ nhiệm. Nghe các bạn diễn văn nghệ, thỉnh thoảng em vỗ tay, bộc lộ sự hào hứng.
Sáng nay, gần 390.000 cán bộ, giáo viên, học sinh tại 668 trường học ở Hà Tĩnh tham dự lễ khai giảng năm học mới. Để kết nối với lễ kỷ niệm 80 năm ngành Giáo dục ở Hà Nội, tùy điều kiện, học sinh theo dõi qua tivi ở lớp hoặc tập trung ở sân trường để xem màn hình led...
Ngành giáo dục tỉnh cho hay đã huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để đáp ứng yêu cầu đổi mới; điều động, tuyển dụng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Dù chịu ảnh hưởng của bão Kajiki hồi cuối tháng 8, song với sự chung tay của thầy cô, phụ huynh và học sinh, các trường đã dọn vệ sinh, trang trí lớp học, tập luyện văn nghệ, tạo không khí vui tươi, sẵn sàng bước vào năm học mới.
-
Học sinh khiếm thính tập luyện cho lễ khai giảng
Sáng 5/9, thời tiết Hải Phòng mát mẻ, có mưa nhẹ ở vài nơi. Từ 6h, học sinh đã đến các trường học để chuẩn bị cho lễ khai giảng sau đó một tiếng.
Tại trường Giáo dục chuyên biệt Hải Phòng, 375 học sinh háo hức với các tiết mục văn nghệ chào mừng đặc biệt được biểu diễn bằng ký hiệu. Văn Phú, học sinh khiếm thính, lớp 5B1, chăm chỉ ôn lại phần phát biểu từ 5h. Nam sinh cho hay rất hồi hộp, sợ quên lời nên khi đến trường lại nhờ cô giáo hướng dẫn.
"Em đã gắn bó với ngôi trường 8 năm rồi. Năm nay là năm cuối em được học ở trường. Năm nào đến ngày khai giảng Sau 3 tháng hè em em cũng rất vui được gặp lại thầy cô và bạn bè", trích nội dung mà Phú chuẩn bị. "Nhân dịp năm học mới, em hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để đạt danh hiệu học sinh xuất sắc".
Trường giáo dục chuyên biệt Hải Phòng thành lập tháng 6, trên cơ sở hợp nhất trường Nuôi dạy trẻ khiếm thị và trường Khiếm thính Hải Phòng.
-
Học sinh vượt núi đến trường
Để kịp lễ khai giảng sáng nay, hôm qua gần 50 học sinh bản Cha Nga, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An, được bố mẹ đưa ra trung tâm xã. Đây là bản vùng biên có 94 hộ dân tộc Thái, sống trong điều kiện thiếu thốn: không điện lưới, không sóng điện thoại, không đường ôtô. Sau trận lũ cuối tháng 7, 36 ngôi nhà trong bản bị cuốn trôi, điểm trường tiểu học, mầm non cũng bị xóa sạch. Đường vào bản vốn đi được bằng xe máy giờ không thể. Chặng đường 15 km, học sinh và phụ huynh chỉ còn cách băng rừng, đi bộ theo sườn núi với nhiều đoạn hiểm trở, rồi kết hợp xuồng máy vượt sông.
Cuộc sống chật vật song người dân vẫn nỗ lực lo cho con em được học chữ, xem đó là con đường duy nhất để đổi thay tương lai, theo ông Lương Văn Nhưn, Trưởng bản Cha Nga. Ông cho biết hơn 30 em học sinh tiểu học và mầm non sẽ học tạm tại nhà văn hóa bản.
13 học sinh THPT sẽ đi thêm 70 km về trường ở Mường Xén.
"Hành trình ra trường đầy gian nan, nhiều đoạn phải có người lớn hỗ trợ mới đi qua được. Nhưng chúng tôi luôn động viên con em cố gắng học tập để vươn lên", ông Nhưn nói.
Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết trận lũ lịch sử cuối tháng 7 đã làm hư hỏng 40 điểm trường, với tổng thiệt hại hơn 130 tỷ đồng. Các trường bị ảnh hưởng nằm rải rác tại các xã vùng miền núi, biên giới đặc biệt khó khăn, trước đây thuộc huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Quỳ Châu và Quế Phong.
Trong đó, nhiều cơ sở vùng sâu, vùng xa chịu thiệt hại nặng nề nhất, như trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2, Bắc Lý 2, Mường Típ 2, THCS Xá Lượng, Phổ thông dân tộc bán trú Lưu Kiền... Một số điểm trường bị xóa trắng hoàn toàn.
Ngoài lũ lụt, bão Kajiki quét qua địa bàn hôm 25/8 cũng làm 83 điểm trường trên địa bàn hư hỏng, ước tính thiệt hại hơn 30 tỷ đồng. Ngành giáo dục đang phối hợp chính quyền địa phương huy động nguồn lực để khắc phục, đảm bảo điều kiện dạy và học trong năm học mới.
-
'Ngành giáo dục đứng trước cơ hội chưa từng có'
Lễ khai giảng năm học 2025-2026 diễn ra trong không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Lần đầu tiên, 30 triệu học sinh, sinh viên và hơn 1,7 triệu thầy cô cùng tham gia vào một lễ khai giảng trực tiếp và trực tuyến, kỷ niệm 80 truyền thống ngành Giáo dục.
Theo dự kiến, đến trước 8h, hầu hết trường tổ chức hoạt động văn nghệ, chào đón học sinh, tân sinh viên. Sau đó, tất cả kết nối buổi lễ của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).
Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, trong 80 năm qua, ngành Giáo dục đã không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, góp phần đổi mới và phát triển đất nước. Đó là hành trình từ nền giáo dục thuộc địa hoang sơ, tới nền giáo dục độc lập "hoàn toàn Việt Nam", từng bước khẳng định mình trên bản đồ giáo dục thế giới, nỗ lực để sánh vai cùng các cường quốc năm châu.
Xác định "giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc", nhiều quyết sách, chủ trương cho giáo dục đã được ban hành, tạo thế và lực cho ngành phát triển. Luật Nhà giáo được Quốc hội thông qua giúp xác lập, khẳng định vị thế của người thầy trong xã hội, tạo hành lang pháp lý cho các chính sách đãi ngộ, tuyển dụng, khen thưởng giáo viên.
Nhiều chủ trương khác như chương trình mục tiêu quốc gia phát triển giáo dục đào tạo; miễn, hỗ trợ học phí cho học sinh phổ thông; tổ chức bữa ăn bán trú; xây dựng trường học ở các xã biên giới đất liền; tổ chức dạy, học 2 buổi một ngày.
Đặc biệt, Nghị quyết 71 được Bộ Chính trị ban hành hồi cuối tháng 8 được các nhà giáo dục đánh giá mở ra một không gian phát triển mới cho ngành giáo dục với kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.
Bộ trưởng Sơn nhìn nhận đây là nền tảng chính trị quan trọng để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.
"Với những thành tựu đã đạt được trong 80 năm qua, với sự quan tâm, kỳ vọng rất lớn của Đảng, Nhà nước hiện nay, ngành Giáo dục đang đứng trước cơ hội chưa từng có", ông nói.
