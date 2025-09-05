7h25 Hơn 2,5 triệu học sinh ở 'siêu đô thị giáo dục' đến trường khai giảng

Tại phường Đức Nhuận, TP HCM, nhà cách trường chỉ 3 km, nhưng em Hoàng Phúc, học sinh lớp 6A2 được bố đưa đến trường THPT Trần Huy Liệu từ sớm. Thời tiết sáng nay mát mẻ, không nắng gắt.

"Năm nay, được học ở trường mới, thầy cô, bạn bè đều mới nên em hồi hộp, muốn đến trường sớm", Phúc chia sẻ.

Hơn 1.200 học sinh trường THCS Trần Huy Liệu tập trung dự lễ khai giảng đặc biệt tại sân trường từ 7h. Thầy Nguyễn Trường Giang cho biết các hoạt động văn nghệ, chào đón học khối 6 được thực hiện gọn nhẹ sau đó tiếp sóng chương trình lễ khai giảng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong ngày đầu năm học mới, trường ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở sân trường, là nơi để học sinh đọc sách, tìm hiểu về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp vui chơi.

Ở trường Tiểu học Bùi Văn Mới, phường Phước Long, học sinh lớp 1 được nhiều phụ huynh đưa tới sớm. Cô Trịnh Thị Hồng Liên cho biết đây đã là năm thứ 8 làm chủ nhiệm lớp 1, nhưng vẫn thấy xúc động khi nhìn thấy học trò.

"Tôi thấy vui, và thấy các học trò như trưởng thành hơn", cô nói.

Cách đất liền khoảng 230 km, tại đặc khu Côn Đảo, hơn 800 học sinh trường THCS Lê Hồng Phong đón ngày đầu năm học mới khi trời mưa nhẹ. Để đảm bảo cho các hoạt động trong lễ khai giảng, nhà trường cho học sinh tập trung ở hội trường. Thầy Lê Trúc Thanh Tùng, Hiệu trưởng, cho biết đã nhận nhiều suất học bổng từ các nhà tài trợ với tổng số tiền hơn 23 triệu đồng. Đây là sự khích lệ với thầy trò trong năm học mới.

"Năm học này mang một ý nghĩa đặc biệt khi TP HCM hợp nhất với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, mở ra một không gian phát triển mới. Trường tiếp tục chú trọng, nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo cùng nhiều mục tiêu khác", thầy Tùng cho hay.

Sau sáp nhập, TP HCM trở thành siêu đô thị giáo dục với quy mô học sinh, trường lớp lớn nhất nước. Toàn thành phố có hơn 2,5 triệu học sinh với gần 3.500 trường. Gần 1.072 phòng học mới được đưa vào sử dụng, nhiều nhất là cấp tiểu học với 426 phòng, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Với mục tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đến trường, hiện khu vực 1 (TP HCM cũ) đạt 297 phòng, khu vực 3 (Bà Rịa – Vũng Tàu) đạt 316, nhưng riêng khu vực 2 (Bình Dương) chỉ đạt 200 phòng. Nhiều trường ở khu vực Bình Dương cũ đối mặt với áp lực quá tải nặng nề khi sĩ số bậc tiểu học lên đến 48-52 em một lớp, trong khi mức chuẩn là 35.

Thiếu giáo viên vẫn là vấn đề nan giải với ngành Giáo dục thành phố, nhất là ở các môn Tin học, Tiếng Anh, Mỹ thuật, Thể dục, Âm nhạc. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thông báo tuyển hơn 6.000 thầy cô từ tiểu học đến THPT.

Theo lãnh đạo Sở, TP HCM đặt mục tiêu đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các trường học; đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục nhất là trẻ em yếu thế; tiếp tục xây dựng trường học hạnh phúc, tăng cường giáo dục thể chất, hoạt động thể thao; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là các hoạt động giáo dục STEM, trí tuệ nhân tạo.

Thành phố dự kiến không cho học sinh dùng điện thoại trong trường, trừ hoạt động thật cần thiết, nhằm tăng cường sự tập trung, giao lưu, gắn kết giữa học trò với bạn bè và thầy cô. Lễ khai giảng năm nay, tất cả trường học từ chối nhận hoa chúc mừng, mong muốn người tặng chuyển đổi thành quà cho quỹ khuyến học, ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại bởi lũ, lụt.