26 triệu học sinh, sinh viên dự lễ khai giảng 'chưa từng có'

Khoảng 26 triệu học sinh, sinh viên đồng loạt bước vào năm học mới, trong bối cảnh ngành giáo dục có "cơ hội chưa từng có", thực hiện cải cách "chỉnh sửa" sang tư duy kiến tạo – dẫn dắt phát triển quốc gia, theo yêu cầu của Tổng Bí thư.

Hơn 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước sáng 5/9 dự lễ khai giảng đặc biệt. Đây là lần đầu tiên các trường học trên toàn quốc cùng thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca tại cùng một thời điểm. Buổi lễ được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Hà Nội, với sự tham dự của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, được kết nối tới các trường học.

Ở TP HCM - siêu đô thị giáo dục với hơn 2,5 triệu học sinh rộn ràng từ sáng sớm. Nhà cách trường chỉ 3 km, nhưng em Hoàng Phúc, học sinh lớp 6A2 được bố đưa đến trường THPT Trần Huy Liệu, phường Đức Nhuận, từ sớm.

"Năm nay, được học ở trường mới, thầy cô, bạn bè đều mới nên em hồi hộp, muốn đến trường sớm", Phúc chia sẻ.

Hơn 1.200 học sinh trường THCS Trần Huy Liệu tập trung dự lễ khai giảng đặc biệt tại sân trường từ 7h. Thầy Nguyễn Trường Giang cho biết các hoạt động văn nghệ, chào đón học khối 6 được thực hiện gọn nhẹ sau đó tiếp sóng chương trình lễ khai giảng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong ngày đầu năm học mới, trường ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở sân trường, là nơi để học sinh đọc sách, tìm hiểu về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp vui chơi.

Thầy cô trường Trần Huy Liệu đón học sinh lớp 6. Ảnh: Nhật Lệ

Cách đất liền khoảng 230 km, tại đặc khu Côn Đảo, hơn 800 học sinh trường THCS Lê Hồng Phong đón ngày đầu năm học mới khi trời mưa nhẹ. Thầy Lê Trúc Thanh Tùng, Hiệu trưởng, cho biết đã nhận nhiều suất học bổng từ các nhà tài trợ với tổng số tiền hơn 23 triệu đồng. Đây là sự khích lệ với thầy trò trong năm học mới.

"Năm học này mang một ý nghĩa đặc biệt khi TP HCM hợp nhất với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, mở ra một không gian phát triển mới. Trường tiếp tục chú trọng, nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo cùng nhiều mục tiêu khác", thầy Tùng cho hay.

670.000 học sinh Đà Nẵng vào năm học mới trong thời tiết nắng nhẹ. Tại trường THCS Nguyễn Huệ, thầy cô đón 623 học sinh lớp 6, trao hoa và gửi gắm mong muốn các em sớm hòa nhập, nỗ lực học tập cùng hơn 2.500 học sinh toàn trường.

Cô giáo Phạm Thị Thùy Loan, Phó hiệu trưởng, chia sẻ sẽ luôn lắng nghe và hỗ trợ học trò, để mỗi ngày đến trường là mỗi ngày vui, khám phá tri thức.

Giáo viên trường THCS Nguyễn Huệ, Đà Nẵng, đón học sinh lớp 6. Ảnh: Nguyễn Đông

Cũng ở Đà Nẵng, hơn 40 cô trò điểm trường Tắk Pổ, xã Trà Tập, đón lễ khai giảng tại sân trường ở lưng chừng núi, mây giăng trắng xóa.

Cô Trà Thị Thu cho biết nơi đây có 22 trẻ mẫu giáo thuộc trường Mầm non Phong Lan và 16 em học sinh lớp 1, 2 của trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Chu Văn An, chủ yếu người dân tộc Ca Dong. Điểm trường chỉ có 3 cô giáo nên những ngày gần đây, người dân xung quanh phụ các cô sơn sửa tường rào, vệ sinh dụng cụ dạy học, trang trí thêm cờ, bóng bay cho ngày khai giảng.

Sau khi đón trẻ mẫu giáo, học sinh lớp 1 và nghe phát biểu của đại diện xã Trà Tập, cô trò Tắk Pổ sẽ theo dõi lễ khai giảng chung của cả nước qua tivi.

"Năm học mới cô trò đều háo hức. Với nhiều chính sách mới, đặc biệt quan tâm đến học sinh vùng núi, biên giới, tôi hy vọng các em sẽ có môi trường giáo dục ngày càng tốt hơn, đời sống thầy cô cũng được nâng cao", cô Thu, nói.

Cô Trà Thị Thu và học sinh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từ 5h30, Lê Đặng Gia Hân, ở tổ dân phố Bình Hưng, Hà Tĩnh, được mẹ gọi dậy ăn sáng, mặc đồng phục, tết tóc sau đó chở đến trường Tiểu học Bắc Hà, phường Thành Sen để dự lễ khai giảng.

Gia Hân nhanh chóng hòa vào bạn bè, ngồi vào hàng theo hướng dẫn của cô giáo chủ nhiệm. Nghe các bạn diễn văn nghệ, thỉnh thoảng em vỗ tay, bộc lộ sự hào hứng.

Sáng nay, gần 390.000 cán bộ, giáo viên, học sinh tại 668 trường học ở Hà Tĩnh tham dự lễ khai giảng năm học mới. Để kết nối với lễ kỷ niệm 80 năm ngành Giáo dục ở Hà Nội, tùy điều kiện, học sinh theo dõi qua tivi ở lớp hoặc tập trung ở sân trường để xem màn hình led...

Dù chịu ảnh hưởng của bão Kajiki hồi cuối tháng 8, song với sự chung tay của thầy cô, phụ huynh và học sinh, các trường đã dọn vệ sinh, trang trí lớp học, tập luyện văn nghệ, tạo không khí vui tươi, sẵn sàng bước vào năm học mới.

Hôm qua, gần 50 học sinh ở bản Cha Nga, xã Mỹ Lý, được bố mẹ đưa ra trung tâm xã. Đây là bản vùng biên có 94 hộ dân tộc Thái, sống trong điều kiện thiếu thốn: không điện lưới, không sóng điện thoại, không đường ôtô. Đường vào bản vốn đi được bằng xe máy giờ không thể. Chặng đường 15 km, học sinh và phụ huynh chỉ còn cách băng rừng, đi bộ theo sườn núi với nhiều đoạn hiểm trở, rồi kết hợp xuồng máy vượt sông.

Sáng 5/9, sân trường Mầm non Mỹ Lý 2, trở nên rộn ràng. Ngoài học sinh mầm non, trường còn đón cả các em ở trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2, vì một điểm trường đã bị xóa sạch sau trận lũ lịch sử cuối tháng 7. Thầy Trần Sỹ Hà, Hiệu trưởng trường tiểu học, cho biết giáo viên và phụ huynh đã dọn dẹp, mượn tạm nhà văn hóa bản để làm lớp. Sáu điểm trường lẻ được bố trí giáo viên cắm bản nhằm duy trì việc dạy và học.

"Điều kiện còn vô vàn thiếu thốn nhưng chúng tôi động viên nhau phải nỗ lực bù đắp cho các em, đảm bảo chương trình học", thầy Hà nói.

Thầy trò trường Mỹ Lý.

Thời tiết Hải Phòng hôm nay mát mẻ, thuận lợi để học sinh đến trường khai giảng. Ở trường Giáo dục chuyên biệt Hải Phòng, 375 học sinh háo hức với các tiết mục văn nghệ chào mừng đặc biệt được biểu diễn bằng ký hiệu. Văn Phú, học sinh khiếm thính, lớp 5B1, đã ôn lại phần phát biểu từ 5h.

"Năm nào đến ngày khai giảng, sau 3 tháng hè em em cũng rất vui được gặp lại thầy cô và bạn bè", trích nội dung mà Phú chuẩn bị. "Nhân dịp năm học mới, em hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để đạt danh hiệu học sinh xuất sắc".

Ở Hà Nội, trời nắng 34 độ từ sáng sớm. Từ lúc 8h, lễ khai giảng năm học mới và kỷ niệm 80 năm ngành Giáo dục được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, kết nối với các trường học trong cả nước. Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khai giảng năm học 2025-2026, tại Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Sau tiết mục văn nghệ chào mừng là nghi lễ chào cờ. Trong diễn văn sau đó, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn điểm lại các dấu mốc trong hành trình 80 năm hình thành và phát triển của Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Từ chỗ gần 95% người không biết chữ, tầng lớp trí thức "thưa thớt như lá mùa thu", ngành giáo dục hoàn thành phổ cập từ trẻ 5 tuổi tới hết lớp 9. Nhiều năm liền, Việt Nam thuộc nhóm 10 quốc gia có thành tích tốt nhất trong các kỳ thi Olympic quốc tế. Hiện, cả nước có trên 52.000 trường học phổ thông với 26 triệu học sinh, 1,6 triệu nhà giáo, hơn 1.000 trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề. Ông Sơn khẳng định nhiều thầy cô ưu tú, có những ngành, trường của Việt Nam không kém thế giới.

"... Với xuất phát điểm như vậy, hoàn cảnh và chi phí như vậy, những gì cả nước và ngành đã làm trong 80 năm qua, đó thực sự là thành tựu hết sức to lớn và rất đỗi tự hào, nếu không muốn nói là một kỳ tích", ông Sơn nói.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng Bộ Giáo dục và Đào tạo huân chương Lao động hạng Nhất.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu trong lễ khai giảng năm học 2025-2026, tại Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Kiều Tuấn Định, sinh viên khóa 67, Đại học Bách khoa Hà Nội, đại diện toàn thể học sinh, sinh viên phát biểu. Nam sinh nhìn nhận thế hệ học sinh viên đang miệt mài học tập rèn luyện hôm nay sẽ là lực lượng lao động kiến tạo đất nước. Em hiểu rõ sứ mệnh lớn lao này, hiểu rằng tương lai của đất nước phụ thuộc rất nhiều vào trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

"Phát triển đất nước gắn liền với công nghệ số, trong đó những vi mạch bán dẫn nhỏ bé hay những dòng lệnh AI chính là nền tảng của thế giới hiện tại và tương lai", Định nói. Em thấy rằng việc mình học tập rèn luyện thật tốt kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết các bài toán về công nghệ không chỉ là yêu cầu đối với các sinh viên theo học ngành công nghệ kỹ thuật để ra trường làm việc, mà còn là yêu cầu và mệnh lệnh từ trái tim mỗi người trẻ tuổi Việt Nam.

Nhìn suốt chiều dài lịch sử và bài học kinh nghiệm của cha ông, Định nhìn nhận cần tựa chắc vào truyền thống văn hóa, vào bản sắc, vào tinh thần nhân văn của con người Việt Nam.

Nam sinh cũng chia sẻ mong trở nên giàu có, giàu để bản thân sống tốt, để có thể chăm sóc được bố mẹ lúc già, giàu để có nhiều tiền giúp đỡ những người đồng bào của mình khi khó khăn. Em muốn khởi nghiệp, đem lại nhiều việc làm và thu nhập cao cho người khác và khẳng định trí tuệ và bản lĩnh của người Việt Nam.

Kiều Tuấn Định, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Phát biểu tại lễ khai giảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá trong suốt 80 năm qua, giáo dục cách mạng Việt Nam luôn ở tuyến đầu: tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quyết định vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và phát triển.

Tuy nhiên, ông cho rằng cần nghiêm túc nhìn nhận rằng chất lượng giáo dục còn chưa đồng đều, chênh lệch vùng miền còn lớn. Đổi mới căn bản, toàn diện có khâu chưa đồng bộ, còn lúng túng cả trong nhận thức và hành động. Giáo dục đại học đổi mới chậm, liên kết đào tạo – nghiên cứu – thị trường lao động chưa chặt chẽ. Phương pháp dạy học ở nhiều nơi chưa khuyến khích sáng tạo và năng lực tự học. Cơ sở vật chất, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế còn hạn chế, bất cập. Có giai đoạn giáo dục chưa phát huy đầy đủ vai trò động lực cho phát triển.

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp hiện đại, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Tổng Bí thư nhấn mạnh một số định hướng lớn. Trong đó, đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động. Chuyển từ cải cách "chỉnh sửa" sang tư duy kiến tạo – dẫn dắt phát triển quốc gia bằng giáo dục; lấy chất lượng – công bằng – hội nhập – hiệu quả làm thước đo; siết chặt kỷ luật thực thi. Ngoài ra, bảo đảm tiếp cận bình đẳng trong giáo dục, nâng cao mặt bằng dân trí; đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng toàn diện. Không chỉ truyền thụ tri thức, mà còn nuôi dưỡng nhân cách – rèn luyện thể chất – bồi dưỡng tâm hồn, khơi dậy tinh thần công dân, ý thức kỷ luật và trách nhiệm xã hội; hình thành lớp người "vừa giỏi giang, vừa nhân ái, vừa kiên cường"; tạo đột phá trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong giáo dục; chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; thúc đẩy chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục; ưu tiên đầu tư cho giáo dục và xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

Với học sinh, sinh viên, Tổng Bí thư mong đặt mục tiêu rõ ràng; rèn luyện kỷ luật tự học; nuôi dưỡng đam mê khám phá; Nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo một cách thông minh, an toàn và nhân văn; Biết yêu thương, sẻ chia, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

"Học sinh nhỏ tuổi hãy thực hiện thật tốt 5 điều Bác Hồ dạy; học sinh trung học cần trau dồi nhân cách, ý thức công dân, bồi đắp tri thức và nuôi dưỡng khát vọng; sinh viên hãy nuôi chí lớn, dám nghĩ, dám làm, đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế, hãy học tập và rèn luyện để trở thành người lao động hữu ích cho gia đình và xã hội", Tổng Bí thư nói.

Với các thầy cô giáo, Tổng Bí Thư đánh giá là đội ngũ lặng thầm mà bền bỉ, hy sinh, cống hiến vô cùng to lớn cho sự nghiệp "trồng người". Ông mong mỏi các thầy cô tiếp tục nêu gương, đổi mới phương pháp, dẫn dắt học trò trên con đường tri thức và nhân cách; Tiên phong chuyển đổi số, hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng công nghệ (nhất là trí tuệ nhân tạo) một cách sáng tạo, hiệu quả, an toàn và nhân văn; Tích cực tham gia đóng góp chính sách, nâng cao chất lượng và công bằng trong giáo dục.

Năm học 2025-2026 được Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá là "cơ hội chưa từng có với ngành giáo dục". Nhiều chính sách, chủ trương đột phá được ban hành, theo Luật Nhà giáo, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và các Nghị định của Chính phủ:

- Bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc. Phấn đấu tới năm 2030, sách giáo khoa cung cấp miễn phí cho tất cả học sinh.

- Nhà giáo được xếp lương cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Phụ cấp ưu đãi nghề đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông có thể lên tối thiểu 70% cho giáo viên, 30% cho nhân viên, 100% cho giáo viên ở khu vực khó khăn.

- Được trao quyền chủ động tuyển dụng.

- Giáo dục đại học bảo đảm quyền tự chủ đầy đủ, toàn diện cho các trường mà không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính.

- Miễn học phí với trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập.

Bộ trưởng Sơn khẳng định sẽ tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ các chỉ đạo, định hướng, yêu cầu của Tổng Bí thư.

Trong đó, đặc biệt là chỉ đạo về đổi mới tư duy, chuyển từ cải cách, chỉnh sửa sang kiến tạo, phát triển và chủ đích, phấn đấu để phổ cập bậc phổ thông và tương đương. Bộ và ngành sẽ triển khai ngay các chỉ đạo của Tổng Bí thư, đồng thời triển khai Nghị quyết 71 ngay từ đầu năm học này.