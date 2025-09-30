26 người chết, 22 người mất tích sau bão Bualoi

Bualoi gây tổ hợp thiên tai bão, lũ, sạt lở đất từ Bắc Trung Bộ trở ra miền núi phía Bắc làm 26 người chết, 22 người mất tích và con số có thể gia tăng.

Chiều 30/9, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết thống kê đến 13h hôm nay, bão Bualoi làm 26 người chết, trong đó giông lốc gây thiệt hại lớn nhất với 11 người chết ở Ninh Bình, Hưng Yên; 8 người chết do lũ, sạt lở. Một số trường hợp tử vong do đuối nước, cây đổ, sập nhà đè trúng.

22 người đang mất tích gồm 10 người trên hai tàu cá bị chìm tại Cửa Việt, Cửa Gianh (Quảng Trị), 4 người do sạt lở ở Tuyên Quang, 3 người lật thuyền ở Thanh Hóa. Ngoài ra, 8 người khác trên tàu cá Gia Lai mất liên lạc từ tối 27/8. 105 người bị thương chủ yếu ở Ninh Bình, Hà Tĩnh, Hưng Yên.

Các lực lượng tìm người mất tích ở Lũng Cú, Tuyên Quang. Ảnh: Lũng Cú cực bắc

Mưa bão khiến 88 nhà đổ sập hòan toàn, hơn 135.000 nhà hư hỏng, tốc mái, tập trung ở Hà Tĩnh với hơn 84.000 nhà, Nghệ An hơn 44.000 và gần 14.000 nhà bị ngập, chủ yếu ở Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An mỗi nơi khoảng 4.000 nhà.

Ngập lụt sau bão đã làm 25.500 ha lúa, hoa màu thiệt hại. Hơn 8.700 ha thủy sản bị cuốn trôi.

Nhà chức trách cũng đã ghi nhận 15 sự cố đê điều, sạt lở hơn 6.500 m kè, bờ sông, bờ biển. Hơn 1.300 điểm ngập, sạt lở gây ác tắc giao thông ở Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Hơn 57.000 cây xanh bị gãy đổ do gió mạnh.

Một nhà dân ở xã Hoằng Phụ, Thanh Hóa bị đổ tường bao, tốc mái do bão Bualoi. Ảnh: Lê Hoàng

Hình thành từ áp thấp nhiệt đới phía đông Philippines ngày 24/9, 0h30 sáng 29/9 bão Bualoi đổ bộ Quảng Trị - Hà Tĩnh với sức gió cấp 11. Bão đã gây gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9 ở Ninh Bình, Thanh Hóa; gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14 tại Nghệ An, nam Hà Tĩnh, bắc Quảng Trị. Thời gian lưu bão trên đất liền là 13 tiếng trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Thượng Lào.

Từ ngày 25/9 đến nay, bão gây mưa phổ biến 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận mưa lớn nhất đợt này là Bạch Mã (Huế) 855 mm, Xuân Bình (Thanh Hóa) 753 mm, Hủa Na (Nghệ An) 627 mm, Đức Hóa (Quảng Trị) 593 mm.

Từ đêm qua đến 7h hôm nay, hàng loạt trạm như Yên Bình, Phúc Lợi (Lào Cai); Hoàng Nông (Thái Nguyên); Linh Phú (Tuyên Quang); Bình Phú (Tuyên Quang); Hữu Lợi, Yên Trị (Phú Thọ) mưa từ 140 đến 190 mm. Hà Nội nhiều trạm mưa trên 100 mm gây ngập lụt diện rộng.

13 giờ bão Bualoi hoành hành 13 giờ hoành hành trên đất liền Bắc Trung Bộ của bão Bualoi. Video: Nhóm phóng viên

Gia Chính