250 công trình đủ điều kiện khởi công, khánh thành dịp 19/8

Bộ Xây dựng đã rà soát, tổng hợp hơn 250 dự án, công trình lớn của các bộ, ngành, địa phương trên cả nước đủ điều kiện để khởi công, khánh thành dịp 19/8.

Dự kiến lễ khởi công, khánh thành các công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra với điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) và 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến, trực tiếp tại các dự án, công trình. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam cùng đài phát thanh, truyền hình các địa phương.

Tại cuộc họp của Chính phủ về công tác chuẩn bị chiều 12/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan liên quan. Ông nhấn mạnh việc tổ chức sự kiện không chỉ nhằm chào mừng ngày lễ lớn mà còn góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng, tinh thần cống hiến, tạo đà, tạo lực, tạo thế cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Cao tốc TP HCM - Long Thành đoạn gần nút giao An Phú, TP Thủ Đức. Ảnh: Quỳnh Trần

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục chủ động triển khai công việc; rà soát, cập nhật và lựa chọn những dự án, công trình thực sự tiêu biểu; tổ chức lễ khởi công, khánh thành bảo đảm trang trọng, tiết kiệm; đồng thời làm tốt công tác khen thưởng, tôn vinh trong dịp này.

Trước đó, Thủ tướng đã ban hành công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố và tập đoàn liên quan rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng, nghiệm thu các dự án, công trình để bảo đảm đủ điều kiện khởi công, khánh thành, gửi Bộ Xây dựng trước ngày 13/8.

Trong số các công trình hạ tầng dự kiến khởi công dịp này có sân bay Gia Bình (Bắc Ninh), cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, vành đai 4 Hà Nội, mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, cùng nhiều dự án nhà ở xã hội, công trình văn hóa, giáo dục, kinh tế ở các địa phương.

Anh Duy