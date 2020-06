25 năm oan sai vì lời khai của nhân chứng

MỹSamuel Brownridge, 45 tuổi, ngồi tù oan 25 năm khi tòa án chỉ dựa vào lời khai hai nhân chứng để quy kết anh phạm tội Giết người.

Ngày 23/6, Brownridge được tòa án quận Queens, thành phố New York tuyên vô tội và hủy bản án trong buổi làm việc trực tuyến.

Qua màn hình máy tính, Brownridge nói về quãng thời gian tuổi trẻ đã mất đi ở trong tù. Chia sẻ của Brownridge khiến thẩm phán phải bật khóc.

Samuel Brownridge. Ảnh: Samuel Brownridge.

Bản án oan của Brownridge xuất phát từ vụ án mạng với nạn nhân là Darryle Adams, 32 tuổi. Tối 7/3/1994, Adams bị nhóm bốn người, trong đó một người ngồi xe lăn, chặn đường trên phố và bắn gục tại chỗ không rõ lý do.

Ít lâu sau, cảnh sát bắt Brownridge, 18 tuổi, sau khi hai nhân chứng chỉ đích danh Brownridge là nghi phạm nổ súng trong hai lần nhận diện qua ảnh và nhận diện trực tiếp.

Tại tòa, Brownridge khai đã ở bên bạn gái tại nơi cách hiện trường 30 phút đi bộ vào thời điểm xảy ra án mạng. Nhưng do lỗi của luật sư, bạn gái và mẹ của Brownridge không được ra tòa làm chứng để củng cố chứng cứ ngoại phạm. Brownridge bị bồi thẩm đoàn kết tội Giết người vào năm 1995 dựa trên lời khai của hai nhân chứng và lãnh án 25 năm tù.

Từ năm 1999, Brownridge bắt đầu đệ đơn kháng cáo nhưng đa phần không thành công. Tới năm 2017, vụ án của Brownridge được một luật sư tiếp nhận. Hai năm sau, Brownridge được ra tù sớm nhưng vẫn tiếp tục đấu tranh đòi công lý.

Quá trình rà soát hồ sơ, luật sư phát hiện trước khi chọn Brownridge, nhân chứng thứ nhất từng lần lượt nhận nhầm hai người vô tội thành người ngồi xe lăn và nghi phạm nổ súng. Những lần nhận diện sai được công tố viên ghi chép ra giấy nhưng không được chuyển cho bên bào chữa. Ngoài ra, nhân chứng thứ nhất nói nghi phạm nổ súng ở độ tuổi 20, có mái tóc ngắn được cạo mờ ở hai bên, trong khi Brownridge lúc đó 18 tuổi và để tóc xoăn kiểu châu Phi với độ dài trung bình.

Theo luật sư bào chữa, nhân chứng thứ hai thường thay đổi lời khai theo thời gian và thể hiện triệu chứng bệnh tâm thần phân liệt trong phiên tòa. Ảnh chụp hiện trường cho thấy người này không thể nhìn thấy vụ án mạng diễn ra nếu đứng tại địa điểm như đã khai. Nhân chứng này đã rút lại lời khai và nói bị cảnh sát cùng nhân chứng thứ nhất gây sức ép chọn Brownridge.

Từ đó, luật sư của Brownridge cho rằng lời khai của hai nhân chứng giúp buộc tội thân chủ không còn đáng tin cậy.

Không chỉ vậy, luật sư bào chữa còn tìm được ba nhân chứng khác bị cảnh sát bỏ qua, trong đó có người ngồi xe lăn, cho biết kẻ nổ súng là Garfield Brown, người tại thời điểm ấy có ngoại hình trùng khớp với mô tả của nhân chứng thứ nhất. Bạn của Brown cũng nói từng nghe Brown thú tội giết Darryle Adams với mình. Bản thân Brown có nhiều tiền án bạo lực, từng ngồi tù vì tội Ngộ sát, và đã bị cảnh sát bắn chết khi cố chống đối bắt vào năm 2002.

Trước số chứng cứ mới, công tố viên trong đơn vị thẩm tra bản án quận Queens cũng cho rằng Brownridge bị oan và đồng ý đệ đơn yêu cầu tòa hủy án. Vì nghi phạm Brown đã chết, công tố viên sẽ ngừng việc truy tố với vụ án này.

Quốc Đạt (Theo The New York Times, New York Post)